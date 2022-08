An der Börse offenbar niemand. Sorgen vor einer möglichen Ankündigung einer strafferen US-Geldpolitik bei der heute anstehenden Rede des Fed-Chefs auf der Notenbanker-Konferenz in Jackson Hole verdrängen die Anleger.

Der DAX dürfte dank guter Vorgaben von der Wall Street mit Gewinnen in den letzten Handelstag der Woche starten. Der Broker IG sieht die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,4 Prozent höher bei 13.327 Punkten. Der deutsche Leitindex dürfte damit seine zur Wochenmitte eingeleitete Erholungsbewegung zunächst weiter fortsetzen.

Heute steht die Rede des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell auf der Notenbank-Konferenz in Jackson Hole an. Sie wird von Marktteilnehmern darauf abgeklopft werden, ob eine wirtschaftliche Verlangsamung die Strategie der Fed ändern könnte und ob eine "sanfte Landung" der Konjunktur erreicht werden kann. "Der Markt hat eine Art Wunschdenken, dass die Fed gerade jetzt bei Marktschwierigkeiten zur Rettung kommt", sagte Todd Lowenstein, Stratege bei der Union Bank.

Gemischtes Bild an Asien-Börsen

Die asiatischen Aktienmärkten schwanken vor der Powell-Rede in Jackson Hole zwischen Zuversicht und Zurückhaltung. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index gewinnt rund eine halbe Stunde vor Handelsschluss in Tokio 0,7 Prozent. Die Börse in Shanghai notiert kaum verändert, der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen knapp im Minus.