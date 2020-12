Der DAX steht kurz davor, seine Bestmarke aus Vor-Corona-Zeiten einzustellen. Schub kommt auch vom wichtigsten deutschen Konjunkturbarometer.

Von Angela Göpfert, tagesschau.de

Bis auf 13.774 Punkte geht es bis zum frühen Nachmittag aufwärts – damit fehlen dem DAX in der Spitze nur gut 20 Punkte zu seinem Rekordhoch bei 13.795 Zählern vom Februar. Würde der DAX diese Marke knacken, würde er damit nicht nur eines der besten technischen Kaufsignale überhaupt senden. Der deutsche Leitindex hätte damit auch all seine Verluste während der Coronakrise komplett egalisiert.

Eine Zahl sollte reichen, um das unglaubliche DAX-Comeback zu verdeutlichen: 67 Prozent. So viel konnte der deutsche Leitindex seit seinem Crash-Tief im März (8.256 Punkte) hinzugewinnen.

Harter Lockdown, na und?!

Rückenwind für den DAX kommt zum Wochenschluss auch vom ifo-Geschäftsklimaindex. Das viel beachtete Konjunkturbarometer kletterte erstmals wieder - nach zwei Rückgängen in Folge - auf nunmehr 92,1 Punkte.

Die zu erwartenden Massenimpfungen, die rasche Erholung des wichtigen deutschen Exportpartners China und die überraschende Widerstandsfähigkeit der Industrie sorgen für gute Stimmung in den deutschen Chefetagen – trotz des harten Lockdowns.

Einzelhandel-Effekt begrenzt

"Zwar trifft der Lockdown einzelne Branchen hart", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. "Die deutsche Wirtschaft insgesamt zeigt sich jedoch widerstandsfähig."

Fritzi Köhler-Geib, Chef-Volkswirtin der Bank KfW streicht zudem heraus: "Für den stationären Einzelhandel ist die Schließung im Weihnachtsgeschäft zwar ein harter Schlag, aber konjunkturell dürfte der Effekt wegen dessen eher kleinen Anteils am BIP sowie der Verschiebung zum Onlinehandel begrenzt sein."

Trendwende am Hexensabbat?

Spannend ist nun, ob es der DAX wirklich schafft, demnächst sein Rekordhoch zu überwinden. Sollte er just an dieser Stelle nach unten abdrehen, wäre das ein fatales Signal. Dabei ist die Wahrscheinlichkeit für eine solche Wende nach unten kurzfristig gar nicht mal so gering, bedenkt man, dass heute Hexensabbat ist.

Am großen Verfallstag laufen an der Terminbörse Eurex Optionen und Futures auf Indizes sowie Optionen auf Einzelaktien aus. Viele professionelle Anleger schließen an diesen Tagen ihre Long- oder Short-Positionen. Damit tritt eine Bereinigung ein, die durchaus den Boden für einen längerfristigen Trendwechsel bilden kann.

Nach Rekordjagd: Quo vadis, Wall Street?

Spannend bleibt auch das weitere Geschehen an der Wall Street. In New York hatten der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 erst am Donnerstag neue Rekordhochs markiert. Der Dow Jones verfehlte seine Bestmarke um gerade einmal zwei Punkte.

Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende wären nach einer erfolgreichen Börsenwoche wie dieser wenig verwunderlich. Zur Stunde tendiert der Future auf den Leitindex Dow Jones seitwärts.

Rückenwind für die amerikanischen Börsen kommt unterdessen einmal mehr von der Hoffnung auf ein 900 Milliarden Dollar schweres Hilfspaket für die darbende US-Konjunktur. Im Kongress verhandeln Demokraten und Republikaner zurzeit über die letzten Details.

Gegenbewegung beim Goldpreis

Wenig Bewegung am Ölmarkt: Die Preise für die US-Sorte WTI und die Nordseesorte Brent kommen zum Wochenschluss quasi nicht vom Fleck. Erst am Donnerstag hatten die Ölpreise ihre höchsten Stände seit über einem dreiviertel Jahr markiert.

Der Euro gibt zum Wochenschluss leicht nach auf 1,2254 Dollar. Erst am Donnerstag hatte die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,2272 Dollar ihren höchsten Stand seit über zwei Jahren markiert.

Der Goldpreis tendiert am frühen Nachmittag bei 1878 Dollar je Feinunze leicht abwärts. Im Zuge des Dollar-Verfalls der vergangenen Wochen hatte das gelbe Edelmetall ordentlich Boden gutmachen können. Seit dem Tief Ende November steht ein Plus von über 100 Dollar zu Buche.

Notfallzulassung für Moderna-Impfstoff?

Rückenwind für die Börsen kommt zum Wochenschluss einmal mehr von der Impfstoff-Front. So soll die US-Arzneimittelbehörde FDA eine Notfallzulassung für den Corona-Impfstoff des US-Biotechkonzerns Moderna beschlossen haben, wie die "Financial Times" berichtet. Zuvor hatte bereits ein Beratungskreis der FDA grünes Licht gegeben. In der EU will die EMA am 6. Januar über die Zulassung des Moderna-Vakzins entscheiden.

Mercedes-Benz in China gefragt

Wenn schon keine Luxus-Reise, dann wenigstens ein schickes Auto. So denken offenbar nicht wenige wohlhabende Chinesen. Daimlers Pkw-Marke Mercedes-Benz hat von Januar bis November in China mit 693.000 Autos mehr Fahrzeuge verkauft als im Vorjahreszeitraum. Das boomende Geschäft mit Oberklasseautos in China wird laut Daimler auch durch die aktuellen Reisebeschränkungen angeheizt. Statt für Auslandsreisen geben chinesische Kunden ihr Geld nun für neue Autos aus, sagte der für das Chinageschäft zuständige Konzernvorstand Hubertus Troska.

RWE schafft Vorstandsressort für Wasserstoff-Geschäft

Wasserstoff gilt als Zukunftsgeschäft, spielt das Element doch bei der Energiewende eine Schlüsselrolle. Darum weiß auch RWE. Die Konzerntochter Generation schafft daher ein eigenes Vorstandsressort für das Wasserstoff-Geschäft. Die neue Einheit soll die Ausgestaltung und Umsetzung der Wasserstoffstrategie von RWE verantworten und die Projekte in den Kernmärkten des Unternehmens vorantreiben.

BMW setzt auf das "Digital Car"

BMW will bei Software-Entwicklung schneller und schlagkräftiger werden. Dafür habe der Autobauer die Einheit "Digital Car" mit 4000 IT-Spezialisten geschaffen, sagte Digital-Car-Chef Christoph Grote dem "Handelsblatt". Die Abteilung soll zunächst ein neues Betriebssystem für alle Modelle entwickeln.

Krypto-Börse stellt Weichen für Börsengang

Das Timing könnte kaum besser sein: Just zu einem Zeitpunkt, da der Bitcoin auf einem Rekordhoch von mehr als 23.000 Dollar thront, bereitet Coinbase seinen Börsengang vor. Die US-Handelsplattform für Krypto-Währungen gab am Donnerstag bekannt, einen entsprechenden Antrag bei der Börsenaufsicht SEC eingereicht zu haben. Dem Tech-Blog "Techcrunch" zufolge wurde Coinbase bei seiner letzten Finanzierungsrunde mit rund acht Milliarden Dollar bewertet.

Sony zieht "Cyberpunk 2077" vom Markt zurück

Da hat sich die Mühe aber nicht gelohnt. Im Vorfeld der Markteinführung des Videospiels "Cyberpunk 2077" war ein regelrechter Hype ausgebrochen. Doch das fertige Produkt konnte den Erwartungen nicht standhalten. Nachdem es in den vergangenen Tagen bitterböse Kommentare und Klagen über zahlreiche Software-Fehler hagelte, zieht Sony "Cyberpunk 2077" vom Markt zurück.

Coca-Cola entlässt weltweit 2200 Mitarbeiter

Die Coca-Cola Company wird nach eigenen Angaben 2200 Mitarbeiter entlassen. Auf dem Heimatmarkt sind über 1000 Beschäftigte betroffen. Coca-Cola baut gegenwärtig sein Nordamerika-Geschäft um. Offenbar sorgt der Einbruch in der Pandemie für eine Beschleunigung beim Stellenabbau.

FedEx schwimmt auf der Paket-Welle

In der Coronakrise boomen E-Commerce-Händler und damit auch Logistiker wie die Deutsche Post. Der amerikanische Post-Rivale FedEx hat nun überzeugende Quartalszahlen geliefert. Demnach hat der US-Paketdienst seinen Nettogewinn auf 1,3 Milliarden Dollar knapp verdoppelt. Der Umsatz stieg um 19 Prozent auf 20,6 Milliarden Dollar.