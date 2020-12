Zum Wochenschluss werden die Karten an den Aktienmärkten neu gemischt. Denn heute ist ein ganz besonderer Tag an der Börse.

Von Angela Göpfert, tagesschau.de

Heute ist Großer Verfallstag - also der letzte Handelstag für Optionen und Futures auf Indizes und einzelne Aktien an der Terminbörse Eurex. Dieser Tag ist für seine häufig abrupten Kursausschläge bekannt, weshalb auch der Begriff "Hexensabbat" für ihn geprägt wurde.

Denn oftmals versuchen große institutionelle Investoren die aktuellen Kurse am Kassamarkt auf jene Preise zu treiben, zu denen sie an der Terminbörse engagiert sind. Hohe Handelsvolumina und hohe Kursschwankungen - das ist an einem Großen Verfallstag also ganz normal.

Wendepunkt am Hexensabbat?

Doch das ist nicht der einzige Grund, warum Anleger in der Zeit rund um große Verfallstermine besonders achtsam sein sollten. Vielmehr bildet der Markt in dieser Zeit auch häufig wichtige vorläufige Hoch- oder Tiefpunkte aus, die dann für viele Monate bestimmend sind.

Denn viele professionelle Anleger schließen an diesen Tagen ihre Long- oder Short-Positionen. Damit tritt eine Bereinigung ein, die durchaus den Boden für einen längerfristigen Trendwechsel bilden kann.

Neue Impulse vom ifo?

Der DAX ist mit leichten Kursverlusten in den Hexensabbat gestartet. Zu Handelsbeginn auf Xetra notiert der deutsche Leitindex 0,1 Prozent tiefer bei 13.650 Punkten, kann dann aber zunächst ins Plus drehen.

Im weiteren Handelsverlauf könnte noch die Veröffentlichung des ifo-Index, welcher die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen widerspiegelt, für neue Kursimpulse sorgen.

Gewinnmitnahmen drohen

Gerade nach einer Gewinnserie wie der jüngsten im DAX - seit vergangenem Freitag hat der deutsche Leitindex 4,2 Prozent zulegen können - kämen Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende wahrlich nicht überraschend.

Am Donnerstag hatte der DAX noch den vierten Tag in Folge Kursgewinne einfahren können, er schloss 0,8 Prozent höher bei 13.667 Punkten. Im Handelsverlauf ging es sogar bis auf 13.726 Punkte hoch. Damit fehlten dem DAX in der Spitze nur knapp 70 Punkte zu seinem Rekordhoch bei 13.795 Zählern vom Februar.

Wall Street: Mal wieder neue Rekordhochs

Was dem DAX bislang nicht gelingen wollte, hat die Wall Street in dieser Woche quasi in Serie geschafft: An der NYSE hagelte es ein neues Rekordhoch nach dem nächsten.

Auch am Donnerstag war es wieder soweit: Der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 markierten jeweils neue Bestmarken, der Dow Jones schrammte um nur zwei Punkte an seinem altem Rekordstand vorbei.

Zum Handelsschluss verbuchten die Standardwerte im Dow Jones ein Plus von 0,5 Prozent auf 30.303 Punkte. Der S&P 500 rückte 0,6 Prozent vor auf 3722 Stellen, der Nasdaq 100 0,7 Prozent auf 12.752 Punkte.

Schlechte Konjunkturdaten sind gute Nachrichten

Rückenwind für die amerikanischen Börsen kam einmal mehr von der Hoffnung auf ein 900 Milliarden Dollar schweres Hilfspaket für die darbende US-Konjunktur. Im Kongress verhandeln Demokraten und Republikaner zurzeit über die letzten Details.

Selbst ein scharfer Anstieg der wöchentlichen Arbeitslosenanträge brachte die Anleger nicht aus dem Konzept - im Gegenteil: Viele sahen darin einen weiteren Grund, der Politik und Geldpolitik zu weiteren Unterstützungsmaßnahmen anregen dürfte.

Auf Fed und Bank of Japan ist Verlass

Erst am Mittwoch hatte die US-Notenbank Fed versprochen, den Leitzins für die kommenden drei Jahre bei fast null Prozent zu belassen. In den vergangenen Monaten hatte sie bereits immense Summen in die Finanzmärkte gepumpt. "Die Fed bleibt stramm auf Expansionskurs und das noch sehr lange", kommentierte Commerzbank-Analystin Antje Praefcke.

Auch die japanische Zentralbank hält die geldpolitischen Zügel weiterhin sehr locker. Am Freitag verlängerte die Bank of Japan überdies ihre Finanzhilfen für die Unternehmen des Landes. Damit flankiert sie die milliardenschweren Konjunkturprogramme der Zentralregierung.

Der Nikkei verbuchte zum Wochenschluss dennoch leichte Verluste. Der 225 Werte umfassende Index hat sich mit einem Minus von 0,2 Prozent aus dem Handel verabschiedet.

Ölpreise nur leicht unter Druck

Nicht nur an den Aktien- sondern auch an den Rohstoffmärkten spiegelt sich die leicht gestiegene Risikoaversion der Anleger zum Wochenschluss wider. Die US-Ölsorte WTI und die Nordseesorte Brent verbuchen jeweils leichte Verluste, nachdem sie erst am Donnerstag ihre höchsten Stände seit über einem dreiviertel Jahr markiert hatten.

Euro/Dollar in Nähe seines Zwei-Jahres-Hochs

An den Devisenmärkten zeigt sich zum Wochenschluss eine kleine Gegenreaktion auf die jüngsten Kursverluste beim Dollar. Der Dollar zieht auf breiter Front an, zum japanischen Yen gewinnt er 0,4 Prozent, auch zum Euro macht er etwas Boden gut.

Im Gegenzug fällt die europäische Gemeinschaftswährung um 0,1 Prozent auf 1,2253 Dollar. Erst am Donnerstag hatte der Euro bei 1,2272 Dollar seinen höchsten Stand seit über zwei Jahren markiert.

Goldpreis nimmt Rally-Pause

Der Goldpreis verliert 0,3 Prozent auf 1878 Dollar je Feinunze. Im Zuge des Dollar-Verfalls der vergangenen Wochen hatte das gelbe Edelmetall ordentlich Boden gutmachen können. Seit dem Tief Ende November steht bereits ein Plus von über 100 Dollar zu Buche.

Notfallzulassung für Moderna-Impfstoff?

Rückenwind für die Börsen kommt zum Wochenschluss einmal mehr von der Impfstoff-Front. So soll die US-Arzneimittelbehörde FDA eine Notfallzulassung für den Corona-Impfstoff des US-Biotechkonzerns Moderna beschlossen haben, wie die "Financial Times" berichtet. Zuvor hatte bereits ein Beratungskreis der FDA grünes Licht gegeben. In der EU will die EMA am 6. Januar über die Zulassung des Moderna-Vakzins entscheiden.

RWE schafft Vorstandsressort für Wasserstoff-Geschäft

Wasserstoff gilt als Zukunftsgeschäft, spielt das Element doch bei der Energiewende eine Schlüsselrolle. Darum weiß auch RWE. Die Konzerntochter Generation schafft daher ein eigenes Vorstandsressort für das Wasserstoff-Geschäft. Die neue Einheit soll die Ausgestaltung und Umsetzung der Wasserstoffstrategie von RWE verantworten und die Projekte in den Kernmärkten des Unternehmens vorantreiben.

BMW setzt auf das "Digital Car"

BMW will bei Software-Entwicklung schneller und schlagkräftiger werden. Dafür habe der Autobauer die Einheit "Digital Car" mit 4000 IT-Spezialisten geschaffen, sagte Digital-Car-Chef Christoph Grote dem "Handelsblatt". Die Abteilung soll zunächst ein neues Betriebssystem für alle Modelle entwickeln.

Krypto-Börse stellt Weichen für Börsengang

Das Timing könnte kaum besser sein: Just zu einem Zeitpunkt, da der Bitcoin auf einem Rekordhoch von mehr als 23.000 Dollar thront, bereitet Coinbase seinen Börsengang vor. Die US-Handelsplattform für Krypto-Währungen gab am Donnerstag bekannt, einen entsprechenden Antrag bei der Börsenaufsicht SEC eingereicht zu haben. Dem Tech-Blog "Techcrunch" zufolge wurde Coinbase bei seiner letzten Finanzierungsrunde mit rund acht Milliarden Dollar bewertet.

Sony zieht "Cyberpunk 2077" vom Markt zurück

Da hat sich die Mühe aber nicht gelohnt. Im Vorfeld der Markteinführung des Videospiels "Cyberpunk 2077" war ein regelrechter Hype ausgebrochen. Doch das fertige Produkt konnte den Erwartungen nicht standhalten. Nachdem es in den vergangenen Tagen bitterböse Kommentare und Klagen über zahlreiche Software-Fehler hagelte, zieht Sony "Cyberpunk 2077" vom Markt zurück.

Coca-Cola entlässt weltweit 2200 Mitarbeiter

Die Coca-Cola Company wird nach eigenen Angaben 2200 Mitarbeiter entlassen. Auf dem Heimatmarkt sind über 1000 Beschäftigte betroffen. Coca-Cola baut gegenwärtig sein Nordamerika-Geschäft um. Offenbar sorgt der Einbruch in der Pandemie für eine Beschleunigung beim Stellenabbau.

FedEx schwimmt auf der Paket-Welle

In der Coronakrise boomen E-Commerce-Händler und damit auch Logistiker wie die Deutsche Post. Der amerikanische Post-Rivale FedEx hat nun überzeugende Quartalszahlen geliefert. Demnach hat der US-Paketdienst seinen Nettogewinn auf 1,3 Milliarden Dollar knapp verdoppelt. Der Umsatz stieg um 19 Prozent auf 20,6 Milliarden Dollar.