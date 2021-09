Leichte Verluste DAX doch wieder unter Druck

Entgegen den Erwartungen ist der DAX am Morgen doch mit Verlusten in den Handel gestartet. Dabei ist die Stimmung der Verbraucher so gut wie lange nicht mehr.

Die DAX-Anleger trauen sich auch am Tag zwei nach der Bundestagswahl nicht aus der Deckung. Im Gegenteil: Verluste der neuen und technologielastigen Firmen wie Sartorius, Hellofresh und Infineon sorgen zu Handelsbeginn für einen leichten Rücksetzer. Statt wie zuvor erwartet auf 15.600 Punkte zu klettern, eröffnet der Leitindex 0,3 Prozent schwächer bei 15.522 Zählern und weitet im weiteren Verlauf seine Verluste aus.

Marktbeobachtern zufolge spiegeln sich in der Zurückhaltung sowohl die Unsicherheit über die Regierungsbildung in Berlin als auch die Schwäche der US-Technologiewerte gestern wider. Zudem warten viele Anleger auf die am Nachmittag für 14:30 Uhr terminierte Rede von EZB-Chefin Christine Lagarde.

Starkes Konsumklima

Die Notenbanken in der Eurozone und in den USA steuern auf eine vorsichtige Straffung ihrer extrem lockeren Geldpolitik zu. Besonders die Federal Reserve (Fed) hat bereits signalisiert, ihre Wertpapierkäufe bald zurückführen zu wollen. Damit dürfte der DAX seine Seitwärtsbewegung in einer Spanne zwischen 15.400 und 15.700 Punkten zunächst fortsetzen.

Derweil kommen aus der Wirtschaft gemischte Signale. Während der Umsatz der gewerblichen Wirtschaft im August zum Vormonat um 0,3 Prozent gesunken ist, hellt sich die Stimmung der Verbraucher weiter auf. Die Nürnberger Marktforscher der GfK prognostizieren in ihrem am Morgen veröffentlichten Konsumklimabarometer für Oktober einen Wert von 0,3 Punkten und somit 1,4 Zähler mehr als im September. Experten hatten mit einem Rückgang auf minus 1,6 Zähler gerechnet. Positive Signale kommen auch vom Ifo-Beschäftigungsbarometer. Es kletterte im September um 0,7 Punkte.

Evergrande und Stromausfälle belasten Asien

Ungewissheit herrscht derweil über das Schicksal des verschuldeten chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande. Die Investoren versuchen, den potenziellen Dominoeffekt von Evergrande zu berechnen und einzupreisen. Neuigkeiten aus dem Unternehmen gab es aber zuletzt nicht. Belastend auf die weltweiten Finanzmärkte wirkt auch die Stromknappheit in China. Weil die Regierung in Peking die Stromproduktion senken will, hat sie den Unternehmen im Süden des Landes Produktionssperren verordnet.

Folglich schloss der Nikkei-Index an der Tokioter Börse am Morgen 0,2 Prozent tiefer bei 30.183 Punkten. Die Börse in Shanghai gewann dagegen 0,6 Prozent hinzu.

Der Euro pendelt um die Marke von 1,17 Dollar. Die Gemeinschaftswährung kostete 1,1702 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Bewegungen am Devisenmarkt fielen im frühen Handel gering aus. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1698 Dollar festgesetzt.

Die Preisrally am Ölmarkt setzt sich fort. Die Sorte Brent aus der Nordsee gewinnt 0,7 Prozent und springt über die Marke von 80 Dollar je Barrel. Damit erreicht Brent den höchsten Stand seit drei Jahren. US-Öl der Sorte WTI verteuert sich um 0,8 Prozent auf 76,08 Dollar. Am Ölmarkt trifft derzeit ein knappes Angebot auf eine anziehende Nachfrage dank der Lockerungen der Corona-Beschränkungen.

Der US-Pharmakonzern Pfizer hat eine klinische Studie mit einem mRNA-Impfstoff gegen Grippe gestartet. Ziel sei es, durch die Anwendung der neuen Technologie die Wirksamkeit von Grippe-Impfstoffen zu verbessern, teilte das Unternehmen mit. Die Vakzine, die derzeit im Einsatz sind, haben eine Wirksamkeit von 40 bis 60 Prozent. An der Studie sollen in den USA mehr als 600 Probanden im Alter von 65 bis 85 Jahren teilnehmen.

Der Online-Modehändler About You wird optimistischer für das laufende Geschäftsjahr. Anlässlich der Vorlage der vorläufigen Geschäftszahlen zum zweiten Geschäftsquartal (bis Ende August) hob das SDAX-Unternehmen seine Umsatzprognose an. Das Management erwartet für das Gesamtjahr nun einen Umsatz von 1,725 bis 1,775 Milliarden Euro. Zuvor war die obere Hälfte der Spanne von 1,63 bis 1,75 Milliarden Euro angestrebt worden. Die Prognose für das bereinigte Ebitda wurde bestätigt.

Der Luxusuhren-Händler Chronext will am 8. Oktober an die Schweizer Börse SIX. Chronext biete die Aktien in einer Spanne von 16 bis 21 Franken pro Titel an, wie die Schweizer Firma am Dienstag mitteilte. Einschließlich der Mehrzuteilungsoption entspreche das Angebotsvolumen damit bis zu 230 Millionen Franken. Die Marktkapitalisierung erreiche bis zu 680 Millionen Franken.