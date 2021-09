Gewinne verpufft DAX weiter ohne Schwung

Nachdem der DAX gestern seine anfänglichen Gewinne nicht halten konnte, dürfte es auch heute zunächst ohne neuen Schwung weitergehen.

Der DAX wird im vorbörslichen Handel rund 20 Punkte höher bewertet und dürfte entsprechend höher in den Tag starten bei 15.595 Punkten. Gestern hatte er 0,3 Prozent höher bei 15.573 Zählern geschlossen. Damit dürfte der Leitindex seine Seitwärtsbewegung in einer Spanne zwischen 15.500 und 15.700 Punkten fortsetzen.

Die Gewissheit, dass es im Bund nicht zu einem rot-grün-roten Bündnis mit höheren Steuern und noch mehr Regulierungen kommen wird, war den Investoren nur einen knappen Gruß am Morgen wert. Denn noch ist nicht sicher, wie die neue Bundesregierung aussehen und wer sie führen wird.

Die US-Märkte bewegten sich ebenfalls nur marginal. Der Dow Jones-Index schloss gestern bei 34.869 Punkten, 0,2 Prozent höher als am Freitag. Leicht bergab ging es dagegen beim Technologie-Index Nasdaq.

Neben der Ungewissheit in Deutschland, erweist sich auch die Krise um den chinesischen Immobilienkonzern Evergrande als Belastung. Die ungelöste Schuldenkrise des Unternehmens und Stromausfälle in China verschreckten die Anleger. "Was wir in China mit den Bauunternehmern und den Stromausfällen sehen, wird sich negativ auf die asiatischen Märkte auswirken", sagte Tai Hui, Asien-Stratege von JPMorgan. Die Investoren versuchen, den potenziellen Dominoeffekt von Evergrande zu berechnen und die durch die Regierung in Peking festgelegten CO2-Emissionsziele und die steigenden Kohlepreise verursachten Engpässe behindern die Produktion einiger Energiekonzerne.

Folglich schloss der Nikkei-Index an der Tokioter Börse am Morgen 8,75 Punkte tiefer bei 30.240 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,4 Prozent.

Die Anleger blicken heute auf Reden von EZB-Chefin Christine Lagarde und Fed-Chef Jerome Powell, die sich am Nachmittag äußern. Zuletzt waren die Forderungen nach einer strafferen Geldpolitik lauter geworden. Außerdem stellt das Öl-Kartell Opec seinen World Oil Outlook 2021 vor. Die GfK präsentiert zudem ihre aktuelle Konsumklima-Studie.

Der US-Pharmakonzern Pfizer hat eine klinische Studie mit einem mRNA-Impfstoff gegen Grippe gestartet. Ziel sei es, durch die Anwendung der neuen Technologie die Wirksamkeit von Grippe-Impfstoffen zu verbessern, teilte das Unternehmen mit. Die Vakzine, die derzeit im Einsatz sind, haben eine Wirksamkeit von 40 bis 60 Prozent. An der Studie sollen in den USA mehr als 600 Probanden im Alter von 65 bis 85 Jahren teilnehmen.

Der Online-Modehändler About You wird optimistischer für das laufende Geschäftsjahr. Anlässlich der Vorlage der vorläufigen Geschäftszahlen zum zweiten Geschäftsquartal (bis Ende August) hob das SDax-Unternehmen seine Umsatzprognose an. Das Management erwartet für das Gesamtjahr nun einen Umsatz von 1,725 bis 1,775 Milliarden Euro. Zuvor war die obere Hälfte der Spanne von 1,63 bis 1,75 Milliarden Euro angestrebt worden. Die Prognose für das bereinigte Ebitda wurde bestätigt.