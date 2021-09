Trotz drohender Zinswende DAX-Anleger greifen wieder zu

Der DAX kann nach dem positiven Start am Morgen seine Gewinne halten und notiert wieder oberhalb von 15.400 Punkten - nachdem Sorgen vor einer Zinswende gestern herbe Verluste verursacht hatten.

Der DAX notiert zur Mittagszeit gut 150 Punkte höher als gestern und kann damit rund die Hälfte der Vortagesverluste wettmachen. Marktbeobachter rätseln allerdings, ob es sich bei der heutigen Erholung um eine Gegenbewegung handelt oder nur einen Boxenstopp vor weiteren Kursverlusten.

Während Skeptiker den Wiederanstieg der Kurse nur als vorübergehend betrachten und dabei auf das baldige Ende der Geldschwemme durch die Notenbanken verweisen, gibt es auch optimistische Stimmen.

So habe der bisherige Verlauf gezeigt, dass sich der DAX auch bei größeren Schwächeanfällen auf eine Käufergruppe verlassen könne, die ihn schon in den Vormonaten mehrfach wieder aufgefangen habe, urteilt Andreas Büchler vom Analysehaus Index Radar. So sei der Index seit April nach einem Rückfall auf 14.800 bis 15.000 Punkte immer wieder nach oben gedreht. "Solange dieser Effekt anhält, haben Anleger nur wenig zu befürchten".

Ungemach droht derweil von der Konjunktur. So warnt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) vor einer deutlichen Verlangsamung in den Wintermonaten. "Das kräftige Plus bei der Wirtschaftsleistung im dritten Quartal könnte die Ruhe vor einem stürmischen Winter sein, in dem die deutsche Wirtschaft kaum von der Stelle kommt", so das Institut.

Rückenwind könnte am Nachmittag von der Wall Street kommen. Dort wird der Leitindex Dow Jones nach dem gestrigen Rücksetzer wieder höher erwartet, zuletzt knapp 200 Punkte mehr als gestern. Auch die gestern besonders gebeutelten Technologiewerte an der Nasdaq dürften mit Gewinnen in den Handel starten.

Der Euro ist am Morgen auf den tiefsten Stand seit etwa elf Monaten gefallen. Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung im Tief 1,1657 Dollar und damit so wenig wie letztmalig im November 2020. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1678 Dollar festgesetzt. Der Euro steht zum Dollar schon seit einigen Wochen unter Druck. Ein wichtiger Grund sind Unterschiede in der geldpolitischen Ausrichtung der EZB und der US-Notenbank Federal Reserve (Fed). Während letztere auf eine geldpolitische Wende zusteuert, zeigt die EZB bisher keine solche Neigung.

Die Ölpreise sind am Morgen unter Druck geraten. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent sank auf 77,82 Dollar. Das waren 1,27 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ähnlich deutlich auf 74,03 Dollar. Damit haben sich die Ölpreise wieder von ihrem am Vortag erreichten Niveau entfernt. Der Brent-Preis war am Dienstag mit mehr als 80 Dollar auf einen dreijährigen Höchststand gestiegen.

Auf der Suche nach Barmitteln hat der zahlungsunfähige Immobilienkonzern Evergrande seinen Anteil an der Shengjing Bank für rund 1,5 Milliarden Dollar an die staatliche Vermögensgesellschaft Shenyang Shengjing verkauft. Die Aktien von Evergrande in Hongkong kletterten daraufhin um 9,4 Prozent. Mit den Einnahmen sollen Schulden beglichen werden, die Evergrande bei der Bank hat. Zu einer am Mittwoch fällig werdenden Zinszahlung von 47,5 Millionen Dollar auf eine Auslands-Anleihe gab es dagegen vorerst keine Informationen.

Beim Leverkusener Kunststoffkonzern Covestro laufen die Geschäfte weiter rund. Das Unternehmen rechne damit, dass es das dritte Quartal am oberen Ende der Prognose oder sogar darüber abschließen wird. Für das dritte Quartal erwartete der DAX-Konzern zuletzt ein operatives Ergebnis (Ebitda) von 760 Millionen Euro bis 860 Millionen Euro. Vor einem Jahr waren es "nur" 456 Millionen Euro. Das Unternehmen will die Quartalszahlen am 8. November veröffentlichen. Covestro hatte erst im Juli die Jahresprognose für den operativen Gewinn angehoben.

Der Maschinen- und Anlagenbauer Gea aus dem MDAX hat sich für die nächsten fünf Jahre eine Wachstumskur verordnet. Bis 2026 peilt er eine jährliche organische Umsatzsteigerung von durchschnittlich vier bis sechs Prozent an. Auf Basis der 4,6 Milliarden Euro im vergangenen Jahr ergibt sich damit ein Umsatzziel von 6 Milliarden Euro für 2026. Zudem will Gea die operative Marge bis dahin auf mehr als 15 Prozent verbessern (2020: 11,5 Prozent). Ausgeklammert sind hier aber die Restrukturierungsaufwendungen. Ein weiteres Ziel der "Mission 26", wie das Unternehmen seine Wachstumsstrategie nennt, sind jährliche Investitionsausgaben in Höhe von 200 Millionen Euro.

Die Smartphone-Bank N26 muss wegen einer mangelhaften Geldwäsche-Bekämpfung eine Strafe von 4,25 Millionen Dollar an die Finanzaufsicht BaFin zahlen. Dem Berliner Start-up war vorgeworfen worden, nicht entschieden genug Verdachtsfällen nachgegangen zu sein. N26 räumte ein, man habe in den Jahren 2019 und 2020 "weniger als 50 Geldwäscheverdachtsmeldungen" verspätet bei der BaFin eingereicht.

Der US-Chiphersteller Micron spricht eine Umsatzwarnung für das laufende erste Quartal aus. Das Unternehmen erwartet nach eigenen Angaben Erlöse von 7,65 Milliarden Dollar - plus oder minus 200 Millionen Dollar. Analysten waren im Durchschnitt bislang von 8,57 Milliarden Dollar ausgegangen. Grund sei der Engpass bei Materialien für die Chip-Produktion. Im nachbörslichen Handel brachen Micron-Aktien fünf Prozent ein. Zuletzt hatte das Unternehmen vom Trend zum Homeoffice profitiert. Im vierten Quartal stieg der Umsatz verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 36,4 Prozent auf 8,27 Milliarden Dollar.

Der Baustoffkonzern Heidelbergcement will einen Minderheitsanteil an einem US-Softwarespezialisten für Baustoffe kaufen. Der Kaufpreis für einen Anteil von 45 Prozent an Command Alkon liege in der Größenordnung von 250 Millionen US-Dollar, sagte ein Sprecher am Dienstag auf Nachfrage. Verkäufer sei die Software-Investmentgesellschaft Thoma Bravo. Diese behalte einen Mehrheitsanteil an Command Alkon, teilte der DAX-Konzern mit. Mit dem Schritt baue Heidelbergcement ein digitales Ökosystem für die Baustoffindustrie mit Partnern auf.