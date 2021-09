Nach Vortags-Verlusten DAX startet Gegenbewegung

Nach den gestrigen Verlusten von über 300 Punkten ist der deutsche Leitindex DAX am Morgen im Plus gestartet. Doch für eine echte Trendwende ist es noch zu früh - die Alarmsignale sind nicht zu übersehen.

Nachdem der DAX gestern um gut zwei Prozent eingeknickt ist, kommt es am Morgen zu einer ersten Gegenbewegung. Der deutsche Leitindex eröffnet 0,7 Prozent oder 108 Punkte höher bei 15.356 Zählern. Angeführt von Airbus, Adidas und Covestro, kann er im weiteren Verlauf seine Gewinne sogar noch etwas ausbauen. In den ersten Minuten geht es bis auf 15.416 Punkte aufwärts. Dass der Abwärtstrend damit gebrochen ist, halten Marktbeobachter für unwahrscheinlich.

Da ein Kurswechsel in der Geldpolitik wahrscheinlich ist, gibt es nach Ansicht der Experten des Brokers CMC Markets mehr Alarmsignale als Hoffnungsschimmer.

Orientierung auf dem Weg nach unten könnte aus technischer Sicht die 200-Tage-Linie bieten. Sie wurde das letzte Mal vor einem Jahr getestet und dabei sogar zeitweise deutlich unterschritten. Aktuell verläuft sie bei rund 15.000 Punkten, dem Niveau, das der Markt in der vergangenen Woche nach dem Evergrande-Schock schon einmal erreicht hat. Gut möglich also, dass die heutige Erholung nur ein Zwischenstopp auf dem Weg nach unten ist.

An der Wall Street sind die Kurse am Abend aus Furcht vor einer restriktiveren Geldpolitik der Notenbank Federal Reserve (Fed) deutlich abgesackt. Der Leitindex Dow Jones schloss 1,6 Prozent tiefer bei 34.299 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 2,8 Prozent auf 14.546 Zähler nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte zwei Prozent auf 4352 Punkte ein.

Neben der Sorge vor einer Zinswende drückten auch enttäuschende Konjunkturdaten auf die Stimmung der Anleger. Hinzu kam die Ungewissheit über den drohenden Zahlungsausfall der USA, sollten sich die politischen Parteien dort nicht auf eine Anhebung der Schuldenobergrenze einigen.

Auch in Asien ging es bergab. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index schloss am Morgen gut zwei Prozent tiefer bei 29.444 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 2,4 Prozent und lag bei 2032 Punkten. Die Börse in Shanghai ging 1,8 Prozent schwächer aus dem Handel.

Im Fokus der Anleger dürfte auch heute die politische Lage nach der Bundestagswahl stehen. Die Spitzen von Grünen und FDP haben sich zu ersten Gesprächen über die Bildung einer neuen Regierung getroffen. SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz will sie führen, doch auch CDU-Chef Armin Laschet macht sich weiter Hoffnung auf die Kanzlerschaft.

Der Euro ist am Morgen deutlich unter die Marke von 1,17 Dollar gefallen. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1657 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Damit ist der Euro in etwa so viel wert wie vor einem Monat. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1678 Dollar festgesetzt.

Die Ölpreise sind am Morgen unter Druck geraten. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent sank auf 77,82 Dollar. Das waren 1,27 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ähnlich deutlich auf 74,03 Dollar. Damit haben sich die Ölpreise wieder von ihrem am Vortag erreichten Niveau entfernt. Der Brent-Preis war am Dienstag mit mehr als 80 Dollar auf einen dreijährigen Höchststand gestiegen.

Auf der Suche nach Barmitteln hat der zahlungsunfähige Immobilienkonzern Evergrande seinen Anteil an der Shengjing Bank für rund 1,5 Milliarden Dollar an die staatliche Vermögensgesellschaft Shenyang Shengjing verkauft. Die Aktien von Evergrande in Hongkong kletterten daraufhin um 9,4 Prozent.

Der Maschinen- und Anlagenbauer Gea aus dem MDAX hat sich für die nächsten fünf Jahre eine Wachstumskur verordnet. Bis 2026 peilt er eine jährliche organische Umsatzsteigerung von durchschnittlich vier bis sechs Prozent an. Auf Basis der 4,6 Milliarden Euro im vergangenen Jahr ergibt sich damit ein Umsatzziel von 6 Milliarden Euro für 2026. Zudem will Gea die operative Marge bis dahin auf mehr als 15 Prozent verbessern (2020: 11,5 Prozent). Ausgeklammert sind hier aber die Restrukturierungsaufwendungen. Ein weiteres Ziel der "Mission 26", wie das Unternehmen seine Wachstumsstrategie nennt, sind jährliche Investitionsausgaben in Höhe von 200 Millionen Euro.

Die Smartphone-Bank N26 muss wegen einer mangelhaften Geldwäsche-Bekämpfung eine Strafe von 4,25 Millionen Dollar an die Finanzaufsicht BaFin zahlen. Dem Berliner Start-up war vorgeworfen worden, nicht entschieden genug Verdachtsfällen nachgegangen zu sein. N26 räumte ein, man habe in den Jahren 2019 und 2020 "weniger als 50 Geldwäscheverdachtsmeldungen" verspätet bei der BaFin eingereicht.

Der US-Chiphersteller Micron spricht eine Umsatzwarnung für das laufende erste Quartal aus. Das Unternehmen erwartet nach eigenen Angaben Erlöse von 7,65 Milliarden Dollar - plus oder minus 200 Millionen Dollar. Analysten waren im Durchschnitt bislang von 8,57 Milliarden Dollar ausgegangen. Grund sei der Engpass bei Materialien für die Chip-Produktion. Im nachbörslichen Handel brachen Micron-Aktien fünf Prozent ein. Zuletzt hatte das Unternehmen vom Trend zum Homeoffice profitiert. Im vierten Quartal stieg der Umsatz verglichen mit dem selben Vorjahreszeitraum um 36,4 Prozent auf 8,27 Milliarden Dollar.

Der Baustoffkonzern Heidelbergcement will einen Minderheitsanteil an einem US-Softwarespezialisten für Baustoffe kaufen. Der Kaufpreis für einen Anteil von 45 Prozent an Command Alkon liege in der Größenordnung von 250 Millionen US-Dollar, sagte ein Sprecher am Dienstag auf Nachfrage. Verkäufer sei die Software-Investmentgesellschaft Thoma Bravo. Diese behalte einen Mehrheitsanteil an Command Alkon, teilte der DAX-Konzern mit. Mit dem Schritt baue Heidelbergcement ein digitales Ökosystem für die Baustoffindustrie mit Partnern auf.