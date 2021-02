Marktbericht DAX macht Boden gut Impfgipfel rückt in den Fokus

Am Aktienmarkt keimen nach dem Impf-Stotterstart neue Hoffnungen auf, dass es bald besser wird. Der DAX legt zu. Darüber hinaus ist die Börse weiter mit sich selbst beschäftigt.

Zu Beginn des neuen Monats ist das zentrale Szenario der Börse ein bisschen realer geworden. Denn die Bemühungen von Herstellern, Politikern und Pharmabranche, mehr Impfstoff gegen Covid-19 noch im laufenden Quartal bereitzustellen, nimmt Gestalt an. Die Anleger reagieren erfreut auf die Perspektive, das Virus doch noch zu besiegen, und steigen wieder ein. Der DAX ringt mit der Marke von 13.600 Punkten und legt rund 1,2 Prozent zu.

Impfgipfel startet

Nach wochenlangen Problemen bei der Lieferung von Corona-Impfstoff sind Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder am Montag zu einem "Impfgipfel" zusammengekommen. An der Videokonferenz nehmen auch mehrere Bundesminister, Vertreter der Impfstoffhersteller sowie der EU-Kommission teil. Letztere kauft die Vakzine für die gesamte Europäische Union bei verschiedenen Produzenten ein.

Zuletzt hatten Pharmariesen wie Bayer oder Sanofi ihre Unterstützung bei der Produktion weiterer Impfdosen angekündigt, AstraZeneca will zudem doch noch etwas mehr Impfstoffdosen in die EU liefern als zuletzt angekündigt. Die rasche Überwindung der Pandemie sei wichtig für die Börse, sagte John Brigs vom Brokerhaus NatWest Markets. "Ein Großteil der Marktbewertungen setzt voraus, dass wir das Licht am Ende des Corona-Tunnels sehen."

Bayer steigt in Corona-Impfstoffproduktion ein

Der Pharmakonzern Bayer will in die Produktion des Corona-Impfstoffs von CureVac einsteigen. Das Präparat, das von dem Tübinger Biotechnologie-Unternehmen derzeit noch entwickelt wird, soll ab Ende 2021 auch von Bayer hergestellt werden. CureVac hofft, dass das Präparat im Sommer auf den Markt kommen kann. Bis Jahresende sind dann bis zu 300 Millionen Dosen geplant, 2022 soll die Zahl deutlich steigen.

Mehr BioNTech-Impfstoff im zweiten Quartal

Positive Nachrichten für die Märkte kommen von BioNTech. Der deutsche Hersteller will im kommenden Quartal die Lieferung seines Covid-19-Vakzins an die Europäische Union erweitern. "Im zweiten Quartal können bis zu 75 Millionen mehr Impf-Einheiten an die EU ausgeliefert werden", erklärte Finanzvorstand Sierk Poetting. Allein für Deutschland soll es im Frühjahr 14 Millionen Dosen mehr geben.

Technische Unterstützung

Unterstützung für den DAX kommt auch von der Markttechnik, hat der deutsche Leitindex doch die Marke von 13.500 Punkten zurückerobert. Auf dieser Höhe hat der DAX in der Vergangenheit häufig Tiefpunkte ausgebildet, ist also nicht weiter gefallen. Mit anderen Worten: Viele Anleger hielten diesen Kurs des DAX für günstig und stiegen auf diesem Niveau ein.

Absurde Kurskapriolen im Krieg der Kleinanleger

Im Blick der Märkte bleibt auch der Krieg der Kleinanleger gegen professionelle Leerverkäufer. Diese hatten sich unlängst in einem Forum der Internet-Plattform Reddit zu konzertierten Käufen der GameStop-Aktie verabredet. Damit zwangen sie Hedgefonds zur Auflösung von Wetten auf einen Kursverfall des US-Videospielehändlers und trieben einige von ihnen an den Rand des Ruins.

Experten warnen vor möglichen drastischen Verwerfungen für das gesamte Finanzsystem. Zur Eröffnung verliert die Aktie an der Wall Street über acht Prozent.

Die "Varta-Connection" von Melvin Capital

Hierzulande stehen Papiere von Varta im Fokus. Aktien des deutschen Batterieherstellers waren in der Vorwoche infolge eines "Short Squeeze" zeitweise über ein Drittel nach oben geschossen. Am Montag rutschen sie um bis zu 9,6 Prozent ab, nachdem sich die Leerverkäufer in der Vorwoche wohl größtenteils zurückgezogen haben. Unter anderem soll Melvin Capital seine Short-Positionen weitgehend gedeckt haben.

Bei Melvin Capital handelt es sich übrigens um den bei Gamestop von Kleinanlegern ausgetricksten Hedgefonds, der im Januar mehr als die Hälfte seines Vermögens verloren haben soll. Verfügte Melvin Capital zu Jahresbeginn noch über ein Vermögen von 12,5 Milliarden Dollar, so habe sich dieses bis zum Monatsende um 53 Prozent reduziert, sagte eine mit den Zahlen vertraute Person.

Wall Street eröffnet höher

Der New Yorker Aktienmarkt bestätigt zur Eröffnung seine positive vorbörsliche Tendenz. Der Leitindex Dow Jones und der S&P-500-Index liegen beide rund ein halbes Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq eröffnet etwas höher. Am Nachmittag werden noch Konjunkturdaten für das Verarbeitende Gewerbe sowie aus dem Bausektor erwartet.

Ölpreise tendieren uneinheitlich

Keine klare Tendenz gibt es am Nachmittag am Ölmarkt. Während die Notierungen für die Nordseesorte Brent leicht nachgeben, legt die US-Sorte WTI zu. Die Schwankungen sind aber gering. Die nachlassende Risikoaversion der Anleger kommt den Notierungen aber tendenziell zugute.

Der Preis für die Feinunze Gold zieht zur Mittagszeit 0,3 Prozent an auf 1861 Dollar.

Zu den Gewinnern am Devisenmarkt zählt das britische Pfund, das zu allen anderen wichtigen Währungen zulegen kann. Fortschritte Großbritanniens bei den Corona-Schutzimpfungen stärken der britischen Währung den Rücken. Der Euro tendiert bei 1,2090 Dollar etwas leichter.

Konzerne mit Staatsbeteiligungen im Fokus

Im DAX stehen überdies die Papiere der Deutschen Telekom und der Deutschen Post im Fokus. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hatte angekündigt, angesichts der immensen Kosten der Corona-Pandemie zu prüfen, ob das Tafelsilber des Bundes zu Geld gemacht werden kann. An der Telekom hält der Bund rund 32 Prozent, an der Post rund 21 Prozent.

Lufthansa zu ihrem längsten Nonstop-Passagierflug gestartet

Die Lufthansa ist am Sonntagabend vom Flughafen Hamburg mit einem Airbus A350-900 zum längsten Nonstop-Passagierflug in ihrer Unternehmensgeschichte gestartet. Ziel ist die 13.700 Kilometer entfernte Militärbasis Mount Pleasant auf den Falklandinseln. Der Sonderflug dauert 15 Stunden und 35 Minuten. An Bord sind Forscher des Bremerhavener Alfred-Wegener-Instituts (AWI) sowie die neue Crew des Forschungseisbrechers "Polarstern".

Siemens Healthineers bekommt eine Personalchefin

Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers erweitert den Vorstand um eine Personalchefin. Die 56-jährige Kanadierin Darleen Caron hat den Posten bereits am Montag angetreten. Außerdem berichtete das MDAX-Unternehmen am Montag über einen Anstieg des Nettogewinns im vergangenen Quartal um 44 Prozent. Die übrigen Kennzahlen hatte Siemens Healthineers bereits bekanntgegeben und die Prognose für 2020/21 erhöht.

Siltronic-Arbeitsplätze zunächst gesichert?

Der taiwanische Konzern GlobalWafers hat für den Fall der milliardenschweren Übernahme des deutschen Chip-Zulieferers Siltronic zunächst den Erhalt von Arbeitsplätzen zugesichert. "Bis Ende 2024 wird es an den deutschen Standorten garantiert keine Veränderungen wie etwa Werksschließungen oder Stellenstreichungen an den einzelnen Standorten geben", sagte GlobalWafers-Chefin Doris Hsu der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

Stabilus mit starkem Asien-Geschäft

Im SDAX profitierte Stabilus von den anziehenden Geschäften der Autobauer zum Jahresende 2020. Im Schlussquartal kletterte der Umsatz des Herstellers von Federn und Dämpfern, getrieben von einem starken Asien-Geschäft, um knapp zwei Prozent auf 235,4 Millionen Euro. Der Nettogewinn fiel allerdings von 16,4 auf 14,3 Millionen Euro.

Ryanair rechnet mit fast einer Milliarde Euro Verlust

Europas größter Billigflieger Ryanair erwartet wegen des Einbruchs des Reiseverkehrs während der Corona-Pandemie im laufenden Geschäftsjahr 2020/21 einen Verlust von fast einer Milliarde Euro. Zwar lasse sich die Entwicklung angesichts der Änderungen von Reisebeschränkungen schwer vorhersagen, doch prognostiziere das Management angesichts der Impfkampagnen für das bis Ende März laufende Geschäftsjahr "verhalten optimistisch" ein Minus von 850 bis 950 Millionen Euro.

Nintendo verkauft so viele Switch-Konsolen wie noch nie

In der Pandemie verbringen mehr Menschen Zeit zu Hause und mit Videospielen. Der japanische Spiele-Spezialist Nintendo räumte dank seiner Switch-Konsole im Weihnachtsgeschäft ab. Während die Konkurrenz mit Lieferengpässen zu kämpfen hatte, verkaufte Nintendo im Weihnachtsquartal knapp 11,6 Millionen Switch-Konsolen - so viele wie noch nie in seiner Geschichte. Das Unternehmen erhöhte daraufhin seine Prognosen für das laufende Geschäftsjahr zum zweiten Mal.