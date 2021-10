Marktbericht Schwierige Vorgaben für den DAX Immer wieder Evergrande

Die Börsen in Asien stehen unter Druck, der Handel mit Aktien des chinesischen Immobilienunternehmens Evergrande ist ausgesetzt. Die Vorgaben aus Fernost sind eine schwere Bürde für den DAX.

Der DAX sucht im vorbörslichen Handel noch seine Richtung. Banken und Broker taxieren die 40 deutschen Standardwerte aktuell in Nähe ihres Vortagesschlusskurses von 15.156 Punkten, nachdem sie in der Nacht noch zeitweise bei 15.300 Zählern gelegen hatten.

Aus Asien kommen durchwachsene Vorgaben. An der Hongkonger Börse wurde zu Wochenbeginn der Handel mit Evergrande-Aktien ausgesetzt. Einen Grund nannte die Hongkonger Börse nicht. Der hoch verschuldete chinesische Immobilienentwickler hatte in der vergangenen Woche zum zweiten Mal eine wichtige Zahlung für seine Offshore-Anleihen verpasst.

Am vergangenen Mittwoch wäre eine Zinszahlung über 47,5 Millionen Dollar fällig gewesen. Bereits in der Woche zuvor hatte Evergrande eine Frist für die Zahlung von 83,5 Millionen Dollar Zinsen nicht eingehalten. Der zweitgrößte chinesische Immobilienentwickler hat ab diesen Stichtagen jeweils 30 Tage Zeit, seine Schulden noch zu begleichen - sonst ist er zahlungsunfähig.

Die Anleger in Asien nehmen angesichts dieser Perspektive heute Reißaus. Der Hang Seng in Hongkong rauscht 2,4 Prozent in die Tiefe. Die chinesischen Festlandsbörsen bleiben wegen des Nationalfeiertags bis Donnerstag geschlossen.

Der japanische Nikkei büßt all seine frühen Gewinne ein, dreht ins Minus, kann sich aber im weiteren Verlauf wieder von seinem Tief lösen. Kurz vor Handelsschluss in Tokio notiert er 0,9 Prozent tiefer.

Wachsende Angst vor Spill-over-Effekten

"Das größte Problem ist nicht ein Zahlungsausfall von Evergrande, sondern das Umfeld, das zu dem Niedergang des Unternehmens geführt hat", sagte Kazutaka Kubo, Senior Economist bei Okasan Securities.

Die Märkte seien bereits auf der Suche nach dem nächsten Evergrande, so der Ökonom. "Die Gefahr, dass die Probleme von Evergrande auf den gesamten chinesischen Immobiliensektor übergreifen, nimmt zu."

Für die weiteren Perspektiven des DAX bedeutet das nichts Gutes. Zumal der deutsche Leitindex ohnehin bereits technisch angeschlagen ist. Am Freitag hatte die wichtige Unterstützungszone bei 15.000 Punkten - hier verläuft unter anderem die 200-Tage-Linie - dem Ansturm der Bären zwar erneut standgehalten, der DAX war hier nach oben abgeprallt.

Fakt ist aber auch: Je öfter eine Unterstützung angelaufen wird, desto brüchiger wird sie. Es bleibt abzuwarten, ob die 15.000 Punkte einen erneuten Test überstehen würden.

Angesichts der neuen Entwicklungen in Asien drohen die guten Vorgaben von der Wall Street vom Freitag, heute an den europäischen Aktienmärkten zu verpuffen. In der Hoffnung auf eine rasche Überwindung der Coronavirus-Pandemie waren Anleger vor dem Wochenende an die Wall Street zurückgekehrt. Ermutigende Testergebnisse eines Covid-Medikaments von Merck & Co schürten die Kauflaune.

Der US-Standardwerteindex Dow Jones stieg am Freitag um 1,4 Prozent auf 34.326 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 und der technologielastige Nasdaq hinkten mit Kursgewinnen von 1,1 und 0,8 Prozent leicht hinterher.

Der Goldpreis ist im asiatischen Handel nach anfänglichen Kursgewinnen leicht ins Minus gerutscht. Zur Stunde kostet eine Feinunze des gelben Edelmetalls 1761 Dollar. Seit seinem Vorwochentief bei 1720 Dollar hat der Goldpreis dennoch ordentlich Boden gutgemacht.

Angetrieben von der Erwartung einer baldigen geldpolitischen Straffung in den USA zeigt der Dollar auf den Devisenmärkten weiterhin Stärke. Dem hat auch die europäische Gemeinschaftswährung nicht viel entgegenzusetzen. Am Morgen wird der Euro bei 1,1596 Dollar 0,1 Prozent im Minus gehandelt.

Unter den Einzelwerten im DAX rücken zu Wochenbeginn die Autowerte nach den Zahlen zum US-Absatz in den Fokus. Bei VW sank die Zahl der verkauften Fahrzeuge um 8 Prozent auf 79.321. BMW legte dagegen um 8,7 Prozent auf 75.619 Fahrzeuge zu. Seit Jahresanfang setzte der Konzern sogar 35,4 Prozent mehr ab als in den ersten neun Monaten 2020. Bei Volkswagen steht seit Jahresanfang ein Plus von 29,9 Prozent in den Büchern.

Der Optikkonzern Carl Zeiss rechnet für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020/21 (30. September) trotz der Corona-Pandemie mit einem Spitzenwert von etwas mehr als einer Milliarde Euro beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit). Erstmals in seiner 175-jährigen Geschichte wird Zeiss zudem das Geschäftsjahr mit einem Umsatz von mehr als sieben Milliarden Euro abschließen.

Während die Autobranche unter globalen Chip-Engpässen ächzt, hat Tesla einen Auslieferungsrekord geschafft. Der US-Elektroautobauer brachte im dritten Quartal weltweit gut 241 300 Fahrzeuge zu den Kunden, gut 53 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Zugleich verwies auch Tesla am Samstag auf Herausforderungen durch die Chip-Knappheit.