Nach dem Minus gestern DAX heute ohne weitere Verluste?

Die Furcht vor einem Shutdown in den USA, enttäuschende Konjunkturdaten sowie die bevorstehende Wende in der Geldpolitik haben die Anleger gestern verunsichert. Doch es gibt Hoffnung auf Besserung.

Nachdem die Anleger gestern auf den Verkaufsknopf gedrückt haben, besteht am frühen Morgen Aussicht auf eine Stabilisierung der Lage. Der DAX wird zwei Stunden vor der Eröffnung 0,4 Prozent fester bei 15.315 Punkten erwartet, nachdem er gestern um gut zwei Prozent eingeknickte und bei 15.248 Punkten schloss.

Die Vorgaben bleiben gleichwohl negativ: Aus Furcht vor einer restriktiveren Geldpolitik der Notenbank Federal Reserve (Fed) mit steigenden Zinsen sind die Kurse am New Yorker Aktienmarkt gestern deutlich abgesackt. Der Leitindex Dow Jones schloss 1,6 Prozent tiefer bei 34.299 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 2,8 Prozent auf 14.546 Zähler nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte zwei Prozent auf 4352 Punkte ein.

Neben der Furcht vor einer Zinswende drückten auch enttäuschende Konjunkturdaten auf die Stimmung der Anleger. Hinzu kam die Ungewissheit über den drohenden Zahlungsausfall der USA, sollten sich die politischen Parteien dort nicht auf eine Anhebung der Schuldenobergrenze einigen. Derzeit scheine alles auf einmal über die Börsen hereinzubrechen: mögliche Steuererhöhungen, steigende Inflationen, die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus, zitierte die Agentur Reuters Ken Mahoney, Chef des Vermögensverwalters Mahoney.

Auch in Asien ging es bergab. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 2,5 Prozent tiefer bei 29.442 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 2,4 Prozent und lag bei 2032 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 1,8 Prozent im Minus.

Kursrelevante Nachrichten aus den Unternehmen stehen heute nicht auf der Agenda. In Deutschland dürften die Anleger weiter die schwierige Lage nach den Wahlen beobachten. Die Spitzen von Grünen und FDP haben sich zu ersten Gesprächen über die Bildung einer neuen Regierung getroffen, die von SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz geführt würde. Doch auch CDU-Chef Armin Laschet macht sich weiter Hoffnung auf die Kanzlerschaft.

Auf der Suche nach Barmitteln hat der zahlungsunfähige Immobilienkonzern Evergrande seinen Anteil an der Shengjing Bank für rund 1,5 Milliarden Dollar an die staatliche Vermögensgesellschaft Shenyang Shengjing verkauft. 1,75 Milliarden Anteilsscheine, die 19,9 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals der Bank entsprechen, werden zu einem Preis von 5,70 Yuan (0,88 Dollar) pro Stück an die Gesellschaft verkauft, erklärte Evergrande in einer Börsenmitteilung.

Der US-Chiphersteller Micron spricht eine Umsatzwarnung für das laufende erste Quartal aus. Das Unternehmen erwartet nach eigenen Angaben Erlöse von 7,65 Milliarden Dollar - plus oder minus 200 Millionen Dollar. Analysten waren im Durchschnitt bislang von 8,57 Milliarden Dollar ausgegangen. Grund sei der Engpass bei Materialien für die Chip-Produktion. Im nachbörslichen Handel brachen Micron-Aktien fünf Prozent ein. Zuletzt hatte das Unternehmen vom Trend zum Homeoffice profitiert. Im vierten Quartal stieg der Umsatz verglichen mit dem selben Vorjahreszeitraum um 36,4 Prozent auf 8,27 Milliarden Dollar.

Der Baustoffkonzern Heidelbergcement will einen Minderheitsanteil an einem US-Softwarespezialisten für Baustoffe kaufen. Der Kaufpreis für einen Anteil von 45 Prozent an Command Alkon liege in der Größenordnung von 250 Millionen US-Dollar, sagte ein Sprecher am Dienstag auf Nachfrage. Verkäufer sei die Software-Investmentgesellschaft Thoma Bravo. Diese behalte einen Mehrheitsanteil an Command Alkon, teilte der DAX-Konzern mit. Mit dem Schritt baue Heidelbergcement ein digitales Ökosystem für die Baustoffindustrie mit Partnern auf.