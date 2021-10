Marktbericht DAX höher erwartet Erleichterung nach Evergrande-Zahlung Stand: 22.10.2021 07:50 Uhr

Das angeschlagene chinesische Immobilienunternehmen Evergrande hat zur Abwechslung mal positiv überrascht und eine längst überfällige Zinszahlung geleistet. Das dürfte auch dem DAX einen kleinen Schub geben.

Der DAX dürfte dank guter Vorgaben aus Asien mit Gewinnen in den letzten Handelstag der Woche starten. Banken und Broker taxieren die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,3 Prozent höher bei 15.524 Punkten.

Zuletzt war die Aufwärtskorrektur im DAX, welche den deutschen Leitindex Anfang der Woche noch bis auf 15.598 Punkte befördert hatte, ins Stocken geraten. Gestern hatte der DAX mit leichten Verlusten bei 15.472 Zählern geschlossen.

China Evergrande wendet Zahlungsausfall ab

Rückenwind für die deutschen Standardwerte kommt zum Wochenschluss aus China. Der ins Straucheln geratene chinesische Immobilienentwickler Evergrande hat Insider- und Medienberichten zufolge 83,5 Millionen Dollar für eine am 23. September fällige Anleihezinszahlung an einen Treuhänder überwiesen.

Damit hat das Unternehmen einen Zahlungsausfall kurz vor knapp abgewendet. Am Samstag wäre die 30-Tage-Nach-Frist für die Anleihezinszahlung abgelaufen. Hätte Evergrande bis dahin nicht gezahlt, wäre es bankrott gewesen.

"Dies ist eine positive Überraschung", sagte James Wong, Portfoliomanager bei GaoTeng Global Asset Management Ltd, und fügte hinzu, dass viele einen Zahlungsausfall erwartet hätten. Die Nachricht werde das Vertrauen der Anleihegläubiger stärken, so Wong.

Die Dollar-Anleihen des Immobilienunternehmens stiegen heute Morgen sprunghaft an. Auch Aktien von China Evergrande schnellten in Hongkong in die Höhe und zogen zuletzt um etwa vier Prozent an.

Die nächsten Zinsen sind schon bald fällig

Fakt ist aber auch: Nach der Zinszahlung ist vor der Zinszahlung. Nächste Woche läuft nämlich die nächste 30-Tage-Nach-Frist für eine eigentlich am 30. September fällig gewesene Zinszahlung aus, ebenfalls für einen in Dollar denominierten Offshore-Bond.

Das Zittern und Bangen der Anleger ob des weiteren Schicksals des chinesischen Immobilienkonzerns und seiner Auswirkungen auf die globalen Finanzmärkte dürfte also weitergehen. Auch wenn die jüngsten Entwicklungen nun erst einmal für Erleichterung bei den Investoren sorgen.

An den asiatischen Börsen atmen Anleger nach der Evergrande-Zinszahlung spürbar auf. Zusätzlich beflügeln die gestiegenen Technologiewerte die Kauflaune der Investoren. "In den letzten Tagen standen die Gewinne im Vordergrund und die Tech-Aktien haben den Ansturm angeführt", sagte Kyle Rodda, Marktanalyst bei IG Australia.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt kurz vor Handelsschluss in Tokio 0,4 Prozent höher bei 28.812 Punkten. Der Hang Seng in Hongkong gewinnt zur Stunde ebenfalls 0,4 Prozent.

Von der Wall Street kommen gemischte Vorgaben. Enttäuschende Geschäftszahlen von IBM haben gestern den US-Leitindex Dow ausgebremst, während eine positive Reaktion der Anleger auf die jüngste Tesla-Bilanz die Technologiebörse Nasdaq nach oben trieb.

Der Dow Jones schloss praktisch unverändert auf 35.603 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 ging dagegen 0,3 Prozent fester auf 4549 Zählern aus dem Handel. Der Nasdaq-Index gewann 0,6 Prozent auf 15.215 Punkte.

Der Goldpreis legt am Morgen leicht zu. Eine Feinunze des gelben Edelmetalls kostet 1787 Dollar und damit 0,2 Prozent mehr als am Vortag. Gold kommt damit der psychologisch wichtigen 1800-Dollar-Marke und der charttechnisch bedeutsamen 200-Tage-Linie näher. Diese dürften jedoch nach Meinung von Rohstoff-Experten nur schwer zu überwinden sein. Der Euro tendiert im frühen Handel seitwärts bei 1,1628 Dollar.

Die Kryptowährung Bitcoin entfernt sich am Morgen weiter von ihrem im Wochenverlauf markierten Rekordhoch. Auf der Plattform CoinMarketCap notiert die Cyberdevise bei knapp 63.0000 Dollar. Im Wochenverlauf war der Bitcoin erstmals über die Marke von 66.000 Dollar gestiegen, nachdem in den USA der erste Bitcoin-Futures-ETF an den Markt gegangen war.

Die Firma hinter der populären Foto-App Snapchat hat mit ihren Zahlen zum vergangenen Quartal die Umsatzerwartungen verfehlt. Snap war die erste Social-Media-Firma, die in der laufenden Bilanzsaison Einblick in ihre Bücher gab. Nachbörslich rauschten Snap-Aktien bis zu 30 Prozent in die Tiefe und zogen andere Social-Media-Werte mit nach unten: Facebook und Twitter verloren sechs und sieben Prozent.

Der Halbleiter-Riese Intel verdient inmitten der globalen Chip-Knappheit deutlich mehr Geld. Der Umsatz legte im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um fünf Prozent auf 19,2 Milliarden Dollar zu, wie Intel gestern nach US-Börsenschluss mitteilte. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 6,8 Milliarden Dollar übrig - ein Sprung von 60 Prozent.

Der französische Kosmetikkonzern L'Oreal hat seinen Wachstumskurs auch im dritten Quartal fortgesetzt. Die anhaltende Erholung im Schönheitsmarkt ließ den Umsatz um 13,6 Prozent auf knapp 8 Milliarden Euro steigen. Dabei entwickelten sich insbesondere der nordamerikanische sowie der chinesische Markt robust. Mit seinen Zahlen übertraf L'Oreal die Erwartungen der Analysten.

Google senkt nach Kritik von Software-Entwicklern und Politikern die Abgabe für Abonnements, die über die App-Plattform des Konzerns abgeschlossen werden. Bisher mussten App-Entwickler zunächst 30 Prozent vom Abo-Preis an Google abtreten, nach einem Jahr sank die Abgabe auf 15 Prozent. Jetzt werden es von Anfang an 15 Prozent sein.

Der Crash eines Tesla-Elektroautos in Texas, der im April für Schlagzeilen sorgte, war nach Erkenntnissen von Unfallermittlern doch weniger mysteriös als es der örtlichen Polizei zunächst vorkam. Die lokalen Beamten hatten damals den Eindruck gewonnen, dass bei dem Unfall niemand am Steuer saß. Die renommierte Ermittlungsbehörde NTSB kam nun aber zu dem Schluss, dass beide Vordersitze beim Aufprall belegt waren und der Fahrer auf das Beschleunigungspedal drückte.