Marktbericht Kurssprung voraus DAX vor starker Gegenbewegung Stand: 07.10.2021 07:46 Uhr

Die Hoffnung auf eine Lösung im US-Schuldenstreit treibt die Kurse an den globalen Aktienmärkten. Auch der DAX dürfte nach seinem gestrigen Kurssturz heute zum Start ordentlich Boden gut machen.

Der DAX dürfte mit einem mächtigen Kurssprung in den neuen Handelstag starten. Banken und Broker taxieren die 40 deutschen Standardwerte aktuell 1,1 Prozent höher bei 15.142 Punkten.

Der DAX würde damit die wichtige Zone bei 15.000 Punkten, hier verläuft unter anderem die 200-Tage-Linie, zurückerobern und damit ein positives technisches Signal senden.

Tags zuvor war der DAX bis auf 14.819 Punkte eingebrochen. Zum Handelsschluss notierten die deutschen Standardwerte bei 14.973 Zählern - ein Minus von 1,5 Prozent.

Anleger an den globalen Aktienmärkten nehmen mit Begeisterung die guten Vorgaben von der Wall Street auf. In den USA zeichnete sich zur Wochenmitte ein Hoffnungsschimmer ab, dass die Demokraten und Republikaner im Streit um die Staatsausgaben zu einer Einigung kommen könnten.

Damit würde eine monatelange Pattsituation enden. Finanzministerin Janet Yellen und andere Experten hatten zuletzt in immer eindringlicheren Tönen vor den desaströsen Konsequenzen für die Finanzmärkte gewarnt, sollte es nicht zu einer Lösung kommen und die USA damit auf die Zahlungsunfähigkeit zusteuern.

Der US-Leitindex Dow Jones schloss 0,3 Prozent fester mit 34.416 Punkten und damit rund 560 Zähler über seinem Tagestief. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,5 Prozent auf 14.501 Stellen vor, der breit gefasste S&P 500 0,4 Prozent auf 4363 Zähler.

Der führende Republikaner im US-Senat, Mitch McConnell, hatte zuvor erklärt, seine Partei werde eine Verlängerung der Bundesschuldenobergrenze bis zum Dezember unterstützen. Das würde den Demokraten von Präsident Joe Biden Zeit verschaffen, um nach einer längerfristigen Lösung zu suchen.

Die guten Vorgaben von der Wall Street sorgen auch an den asiatischen Börsen für Erleichterung und locken Schnäppchenjäger aufs Parkett. Der 225 Werte umfassende japanische Leitindex Nikkei gewinnt zur Stunde 0,8 Prozent auf 27.737 Punkte. Zu den Gewinnern zählen unter anderen zyklische Aktien.

Der Euro stagniert im fernöstlichen Handel. Die europäische Einheitswährung kostet aktuell 1,1555 Dollar. Tags zuvor hatte die steigende Risikoaversion die Anleger scharenweise in den "sicheren Hafen" US-Dollar getrieben. Der Euro war bis auf 1,1529 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Juli 2020 gefallen.

Der starke Dollar drückt auf die Nachfrage nach Gold aus dem Nicht-Dollar-Raum. Entsprechend hat das gelbe Edelmetall bereits seit Wochen einen schweren Stand. Zur Stunde kostet eine Feinunze Gold 1759 Dollar und damit 0,3 Prozent weniger als am Vortag.

Unter den Einzelwerten im DAX rückt die Daimler-Aktie in den Fokus. Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck will heute um 14.00 Uhr in Wörth die Fertigung seines ersten elektrischen Serien-Lkw aufnehmen. Der eActros hat eine Reichweite bis zu 400 Kilometern. Beim Übergang vom Verbrennermotor zu neuen Antrieben setzt der Hersteller auf Batterie und Brennstoffzelle.

Der US-Kurznachrichtendienst Twitter verkauft die auf mobile Werbung spezialisierte Firma MoPub für 1,05 Milliarden Dollar in bar. Käufer ist der Handyspiele-Anbieter AppLovin. Twitter hatte MoPub 2013 für knapp 350 Millionen Dollar erworben. AppLovin war im April an die Börse gegangen. MoPub erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Umsatz von 188 Millionen Dollar.

Levi Strauss profitiert von der steigenden Nachfrage nach neuer Bekleidung infolge der Rückkehr von Beschäftigen ins Büro. Für das dritte Quartal verbuchte der US-Jeanskonzern einen bereinigten Gewinn von 48 Cent je Aktie. Analysten hatten dagegen nur mit 38 Cent je Anteilschein gerechnet. Levi Strauss war im März 2019 nach mehr als 30-jähriger Abwesenheit an die Börse zurückgekehrt.