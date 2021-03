Marktbericht Nach dem Rekordhoch DAX dürfte zurückfallen

Gestern Rekordhoch, jetzt der Rückschlag: Heute dürfte der DAX nach schwachen Vorgaben aus Asien und den USA wieder den Rückwärtsgang einschlagen.

Der am Vortag schon auf seinem Rekordhoch ausgebremste DAX dürfte heute wegen erneuter Zinssorgen den schwachen internationalen Börsen folgen. Damit bleibt es dabei, dass die Anleger nach kurzen Anstiegen schnell Kasse machen. Am Vortag reichte es beim deutschen Leitindex bis nahe an die 14.200 Punkte. Der Broker IG taxiert den Leitindex am Morgen 0,82 Prozent tiefer auf 13.964 Punkte.

Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen zieht nach einigen Tagen der Stabilität wieder an und kletterte zuletzt zurück in Richtung der 1,5-Prozent-Marke. Das belastet die Aktienmärkte weltweit. Laut den Asien-Experten der Commerzbank trifft der Renditeanstieg am Rentenmarkt vor allem die zuvor gut gelaufenen Technologie- und Wachstumswerte.

Schwache Wall Street

Die Vorgaben der Wall Street fallen auch wegen enttäuschender US-Arbeitsmarktdaten schwach aus. Der Dow Jones schloss am Mittwoch 0,4 Prozent tiefer bei 31.270 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 2,7 Prozent auf 12.997 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 1,3 Prozent auf 3819 Punkte ein.

Der privaten Arbeitsagentur ADP zufolge wurden im Februar in der US-Wirtschaft 117.000 Stellen geschaffen. Experten hatten mit einem Plus von 177.000 gerechnet. "Die Zahlen erinnern uns daran, dass wir immer noch mit den Auswirkungen der Pandemie zu kämpfen haben", kommentierte ein Experte.

Sorgen in Asien

Heute wird der Vorsitzende der US-Notenbank Fed, Jerome Powell eine Rede halten. Marktteilnehmer erhoffen sich, dass er die Bedenken über das damit verbundene Risiko für die Aktienmärkte ansprechen wird.

Die steigenden US-Anleiherenditen haben auch die asiatischen Börsen ausgebremst. "Es ist nicht klar, wie die Fed mit den Anleiherenditen umgehen will", sagte Hirokazu Kabeya, Chef-Stratege bei Daiwa Securities. "Das Tempo des Renditeanstiegs war viel schneller, als die meisten Leute erwartet haben, und es gibt Spekulationen, dass die Behörden über eine Straffung ihrer Politik nachdenken." Anziehende Leitzinsen würden den Anleihemarkt attraktiver machen und damit auf den Aktienmarkt belastend wirken.

Die Befürchtungen zeigen Wirkung: Der Nikkei-Index in Japan lag im Verlauf 2,8 Prozent tiefer bei 28.733 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,7 Prozent und lag bei 1872 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 1,6 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 2,7 Prozent.

Am Vormittag werden die Arbeitslosendaten sowie der Einzelhandelsumsatz der Eurozone für den Monat Januar publiziert. In den USA stehen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf der Terminliste.

Änderungen in den Indizes

Im DAX spielen die beschlossenen Indexänderungen eine Rolle. Siemens Energy ersetzt zum 22. März wie von vielen Experten vermutet die Beiersdorf-Aktien, während HelloFresh wegen der verschärften Börsenregeln im MDAX bleibt. Dort kommen neben Beiersdorf die VW-Holding Porsche, der Energieparkbetreiber Encavis und der Windkraftanlagenhersteller Nordex hinzu.

Rekordverlust für die Lufthansa

Die Lufthansa hat wegen der Corona-Krise im vergangenen Jahr den höchsten Verlust der Firmengeschichte gemacht. Er belief sich auf 6,7 Milliarden Euro. Im Vorjahr hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,2 Milliarden Euro erwirtschaftet.

Die Zahl der Passagiere erreichte wegen des Nachfrageeinbruchs in der Pandemie mit 36,4 Millionen nur ein Viertel des Vorjahreswertes. Ein Großteil der Flotte stand auf dem Boden, es hob nur rund ein Drittel der Flüge des Vorjahres ab. Der Umsatz sackte um 63 Prozent ab auf 13,6 Milliarden Euro.

Vonovia verdient mehr

Für Deutschlands größten Immobilienkonzern Vonovia laufen die Geschäfte auch während der Corona-Pandemie dank steigender Mieten gut. 2020 legte der operative Ergebnis (FFO) im Jahresvergleich um 10,6 Prozent auf 1,35 Milliarden Euro zu. Vonovia selbst und die Analysten hatten hier etwas weniger auf ihren Zetteln. Vom Gewinnzuwachs sollen auch die Aktionäre profitieren, die für 2020 eine Dividende wie geplant in Höhe von 1,69 Euro je Aktie bekommen sollen. Das wären 0,12 Euro mehr als ein Jahr zuvor. Die Ziele für das laufende Jahr bestätigte Vonovia.

Merck bleibt auf Wachstumskurs

Eine hohe Nachfrage nach seinen Produkten in der Corona-Pandemie gibt der Darmstädter Merck Rückenwind. 2020 stieg der Umsatz um 8,6 Prozent auf 17,5 Milliarden Euro. Das bereinigte Betriebsergebnis kletterte um 18,6 Prozent auf 5,2 Milliarden Euro. Der Konzern profitierte im Zuge der Pandemie vor allem von einem starken Life-Science-Geschäft, das Produkte für die Pharmaforschung anbietet.

Evonik spürt Corona-Krise

2020 schlugen die Folgen der Corona-Pandemie vor allen anfangs ins Kontor. Die Autokrise und der Ölpreiseinbruch hinterließen insbesondere in der ersten Jahreshälfte Spuren. Zudem gerieten die Preise für das Tierfuttereiweiß Methionin zum Jahresende hin abermals unter Druck. Der Konzernumsatz fiel 2020 um 7 Prozent auf 12,2 Milliarden Euro und das operative Ergebnis sank um 11 Prozent auf 1,91 Milliarden Euro. Unter dem Strich bleibt ein Gewinn von 465 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es noch 2,1 Milliarden.