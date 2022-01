Wer nach dem jüngsten Kursrutsch auf eine rasche Gegenbewegung gehofft hatte, sieht sich getäuscht. Die erhoffte Erholung im DAX dürfte zunächst ausbleiben. Der Grund dafür liegt auf der Hand.

Der DAX dürfte kaum verändert in den letzten Handelstag der Woche starten. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde minimal höher bei 16.057 Punkten. Tags zuvor hatten aufkommende Zinsängste den DAX noch um 1,4 Prozent auf 16.052 Zähler einbrechen lassen.

Hintergrund der Kursverluste war das zur Wochenmitte veröffentliche Protokoll zur jüngsten Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve. Die so genannten Fed-Minutes signalisierten, dass die Fed "noch wesentlich restriktiver werden könnte als angenommen", so Marktexperte Robert Rethfeld von Wellenreiter-Invest.

Der Zinserhöhungspfad, auf den am Markt spekuliert wird, stellt sich nun deutlich aggressiver dar als noch vor wenigen Wochen. Die Wahrscheinlichkeit einer ersten Leitzinserhöhung bereits am 16. März steigt dem Fed Watch Tool der CME zufolge auf über 70 Prozent. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen US-Staatsanleihen kletterte gestern auf ein Neun-Monats-Hoch von 1,753 Prozent.

Von den asiatischen Börsen kommen am Morgen keine einheitlichen Vorgaben. Während sich der 225 Werte umfassende japanische Nikkei-Index soeben quasi unverändert bei 28.479 Punkten ins Wochenende verabschiedet hat, rangiert die Börse in Shanghai rund 0,3 Prozent im Minus.

Der Abwärtsdruck an der Wall Street ließ damit merklich nach. Am Mittwoch waren die Marktbarometer noch um bis zu drei Prozent abgerutscht. Gestern standen weiterhin Technologie-Papiere wie Apple, Amazon oder Microsoft auf den Verkaufslisten der Anleger. Die Aussicht auf steigende Zinsen gab dagegen Finanzwerten wie JPMorgan, Citigroup und Goldman Sachs Auftrieb.

Die Spekulation auf eine straffere Geldpolitik setzt derweil den Goldpreis unter Druck. Der Preis für die Feinunze Gold gibt am Morgen weiter nach auf 1790 Dollar. Steigende Zinsen machen Gold als Anlageklasse unattraktiver, wirft das gelbe Edelmetall doch selbst keine Zinsen oder Dividenden ab. Der Euro verbuchte ein kleines Plus auf 1,1303 Dollar.

Die Ölpreise ziehen am Morgen weiter an, bereits gestern hatte sich die US-Sorte WTI um gut zwei Prozent auf 79,45 Dollar je Barrel (159 Liter) verteuert. Die Unruhen in Kasachstan sind dabei ein wichtiger Preistreiber. "Das Land stemmt derzeit immerhin eine Ölförderung von 1,6 Millionen Barrel pro Tag", betonte Commerzbank-Analystin Barbara Lambrecht.

New York Times übernimmt "The Athletic"

Der US-Medienkonzern New York Times Company will sein Digitalgeschäft mit dem Kauf des Online-Sportmagazins "The Athletic" verstärken. Der Verlag hinter der traditionsreichen Tageszeitung "New York Times" zahlt für die Übernahme 550 Millionen Dollar in bar. "The Athletic" wurde 2016 gegründet und verfolgt bislang ein striktes Abo-Modell mit konsequenter Bezahlschranke ohne Werbeanzeigen.