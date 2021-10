Marktbericht DAX mit Rückenwind Anleger dürften weiter Aktien kaufen Stand: 14.10.2021 07:50 Uhr

Nach Einschätzung von Marktbeobachten wird der DAX heute mit Kursgewinnen in den Handel starten. Die Berichtssaison ist zufriedenstellend gestartet, heute geht der Zahlenreigen weiter.

Der DAX dürfte mit einem Plus von 0,4 Prozent auf 15.306 Punkten beginnen. Gestern hatten überraschend gute SAP-Zahlen bei den Anlegern für Kaufstimmung gesorgt, der DAX ging mit 0,7 Prozent Plus aus dem Handel. In den USA überzeugten starke Geschäftszahlen von JPMorgan.

Dort konnten die Börsen nach anfänglichen Rückschlägen einen Großteil ihrer Verluste aufholen. Der S&P-500-Index ging mit einem Plus von 0,3 Prozent auf 4363 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq-Index zu einem Anstieg von 0,8 Prozent auf 14.562 Zähler verhalf. Der Dow-Jones-Index verharrte dagegen bei 34.385 Punkten.

Neben der beginnenden Berichtssaison bleibt die Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) ein bestimmendes Thema. Hier gab es positive Signale für die Finanzmärkte: Das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung, das am Vorabend veröffentlicht wurde, deute ein langsames Tempo für die erwartete Reduzierung der Anleihekäufe an, hieß es bei den Experten der Credit Suisse. Das sei am Markt gut ankommen.

Die Fed kauft derzeit monatlich Staats- und Hypothekenanleihen in Höhe von 120 Milliarden US-Dollar zur Stützung der Wirtschaft in der Pandemie, und könnte das Volumen nun ab Mitte November zurückfahren.

Aber natürlich ist der Interpretationsspielraum groß, und aktuelle US-Inflationsdaten könnten in die andere Richtung deuten: Waren und Dienstleistungen kosteten im September 5,4 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Experten hatten mit 5,3 Prozent gerechnet. Obwohl es sich nicht um eine große Überschreitung handele, scheine der Markt angesichts anhaltend hoher Inflationszahlen besorgter zu werden, sagte Kapitalmarktexperte Caleb Thibodeau vom Analysehaus Validus Risk Management.

Die Inflationssorgen belasten auch in Asien, zumal chinesische Erzeugerpreise am schnellsten seit Beginn der Aufzeichnung im Jahr 1996 anstiegen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf ein Prozent höher bei 28.426 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,3 Prozent und lag bei 1980 Punkten. Die Börse in Shanghai lag dagegen 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,4 Prozent.

Im Fokus der Anleger werden heute die aus den USA kommenden Bankenbilanzen stehen. Erwartet werden Zahlen von Bank of America, Citigroup, Wells Fargo,und Morgan Stanley. An Konjunkturdaten stehen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und die Erzeugerpreise aus den USA an.

Der Südzucker-Konzern hat im ersten Geschäftshalbjahr auch unterm Strich mehr verdient. In den sechs Monaten bis Ende August entfiel auf die Aktionäre ein Überschuss von 49 Millionen Euro. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum ist das fast doppelt so viel. So kehrte die Zuckersparte im zweiten Geschäftsquartal in die Gewinnzone zurück. Bereits am Mittwochnachmittag hatte der Konzern überraschend seine Jahresprognose erhöht.