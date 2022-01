Nach dem gestrigen Kurseinbruch dürften sich viele Anleger von der Kehrtwendung an der Wall Street inspirieren lassen und bei Aktien wieder zugreifen: Fachleute erwarten solide Kursgewinne.

Nach den Berechnungen von Banken und Brokern dürfte der DAX zum Handelsstart um mehr als ein Prozent auf rund 15.180 Punkten zulegen. Angesichts der bevorstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) und der Zuspitzung in der Ukraine-Krise hatten die Investoren gestern auf den Verkaufsknopf gedrückt.

Der DAX war zeitweise erstmals seit Oktober 2021 wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 15.000 Punkten gerutscht und ging 3,8 Prozent schwächer bei 15.011,13 Punkten aus dem Handel. Damit verbuchte er den größten Tagesverlust seit Ende November, als das Auftreten der Omikron-Variante des Coronavirus die Börsen in Unruhe versetzte. Auch an den übrigen europäischen Handelsplätzen gaben die Indizes kräftig nach. Der Moskauer Leitindex fiel um knapp sechs Prozent.

Dramatische Stimmungswende beim Dow Jones

Die Anleger dürften zum Handelsstart aber die weitere Kursentwicklung in den USA nachvollziehen. Nach einem denkwürdigen Tag schloss der Dow Jones, der zwischenzeitlich 1115 Punkte verlor, am Ende 0,2 Prozent fester. Bei der technologielastigen Nasdaq, die zunächst um heftige fünf Prozent abgesackt war, stand bei Handelsschluss ein Plus von 0,6 Prozent. Der breiter gefasste S&P 500 legte einen ähnlich rasanten Schlussspurt hin. Am Ende lag der Dow bei 34.364 Punkten, die Nasdaq bei 13.855 und der S&P 500 bei 4410 Zählern.

"Es würde mich nicht überraschen, wenn heute der Tiefpunkt für die wichtigsten Indizes war", sagte Sam Stovall, Investment-Stratege bei CFRA Research in New York. Viele Investoren hätten wahrscheinlich eine sehr restriktive Haltung der US-Notenbank bei der kommenden Zinsentscheidung vorausgesetzt.

Ob das der Fall ist, erfahren die Investoren morgen: Die Fed berät von heute an angesichts der hohen Inflation über eine Anhebung der Leitzinsen. Beobachter erwarten von der Fed-Mitteilung am Mittwoch Informationen darüber, wie oft und um wie viel die Leitzinsen in diesem Jahr angehoben werden könnten.

In Asien war der japanische Nikkei-Index zeitweise mit einem Minus von mehr als zwei Prozent auf den niedrigsten Stand seit dem 20. August 2021 gefallen. Er schloss mit einem Abschlag von 1,7 Prozent auf 27131,34 Zählern.

Im Tagesverlauf stehen ferner wichtige Konjunkturdaten an: Um 10 Uhr wird in Deutschland der gewöhnlich vielbeachtete ifo-Index publiziert. Um 16 Uhr stehen in den USA Daten zum Verbrauchervertrauen auf der Terminliste.

Rückstellungen für Rechtsfälle lasten auf Credit Suisse

Die Schweizer Großbank Credit Suisse rechnet im vierten Quartal vor Abzug von bereits angekündigten Goodwill-Wertverminderung von rund 1,6 Milliarden Franken mit einem in etwa ausgeglichenen Vorsteuerergebnis. Der ausgewiesene Gewinn werde durch Rückstellungen für bedeutende Rechtsstreitigkeiten in Höhe von 500 Millionen Franken negativ beeinflusst. Teilweise werde das ausgeglichen durch Gewinne aus Immobilienverkäufen in Höhe von 225 Millionen Franken.