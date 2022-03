Den DAX-Bullen droht allmählich, die Puste auszugehen. Der deutsche Leitindex dürfte in Nähe seines Vortagesschlusskurses in den Handel starten. Rückenwind kommt weiter von der Wall Street.

Nachdem der DAX gestern zeitweise bis auf 14.553 Punkte gestiegen, letztlich aber doch im Minus aus dem Handel gegangen war, dürften es die Anleger zum Wochenschluss zunächst etwas ruhiger angehen lassen. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,1 Prozent höher bei 14.408 Punkten.

Nikkei schließt mit Gewinnen

Die guten Vorgaben von der Wall Street schürten am Morgen an den asiatischen Börsen die Kauflaune der Anleger. Die Börse in Shanghai liegt zur Stunde 1,0 Prozent im Plus. Der 225 Werte umfassende japanische Nikkei verabschiedete sich mit einem Plus von 0,7 Prozent auf 26.827 Punkte ins Wochenende. Hier gab auch die Bank of Japan, die vorerst weiter an ihrer extrem lockeren Geldpolitik festhält, zusätzlich Rückenwind.