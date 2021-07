Marktbericht DAX leicht höher erwartet Warum so zögerlich?

Die Vorgaben von der Wall Street sind hervorragend. Doch die DAX-Anleger üben sich weiterhin in Zurückhaltung. Am Nachmittag steht noch ein wichtiger Termin auf der Börsen-Agenda.

Der DAX dürfte trotz fantastischer Vorgaben von den US-Börsen nur mit einem kleinen Plus in den letzten Handelstag der Woche starten. Banken und Broker taxieren die 30 deutschen Standardwerte aktuell 0,1 Prozent höher bei 15.626 Punkten.

Es ist vielleicht die Erfahrung der vergangenen Tage, welche die Anleger Zurückhaltung lehrt. Im Laufe der Börsenwoche hatte der deutsche Leitindex zweimal über die Marke von 15.700 Punkten gelugt. Beide Male wurde dieser Ausbruchsversuch rasch abverkauft.

Wie mutig sind die Anleger?

Ein neuer Lauf in Richtung des Rekordhochs bei 15.803 Zählern ist vor diesem Hintergrund mit großen Unsicherheiten behaftet und würde den Anlegern einiges an Mut abverlangen. Mut, den sie auch mit Blick auf den Terminkalender, ausgerechnet heute vorerst nur schwer aufbringen werden.

Am Nachmittag steht mit dem offiziellen US-Arbeitsmarktbericht für den Monat Juni der wohl wichtigste Termin der Woche auf der Börsen-Agenda. Analysten prognostizieren für Juni den Aufbau von 700.000 Jobs außerhalb der US-Landwirtschaft. Solide Daten dürften die Hoffnungen auf einen Post-Lockdown-Boom der amerikanischen Wirtschaft weiter schüren, könnten aber auch neue Inflationsängste und damit Spekulationen über eine baldige Drosselung der expansiven Geldpolitik heraufbeschwören.

Wöchentliche Arbeitsmarktdaten als Lichtblick

Es ist ein Balanceakt – der gestern zugunsten der Bullen ausging. Am Donnerstag hatten ermutigende US-Arbeitsmarktdaten für gute Stimmung an der Wal Street gesorgt. In der vergangenen Woche stellten 364.000 Amerikaner Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, rund 26.000 weniger als erwartet.

Gleichzeitig fiel die Zahl der Entlassungen auf den niedrigsten Stand seit 21 Jahren. "Das ist ein echter Lichtblick", sagte Cliff Hodge, Chefanleger des Vermögensverwalters Cornerstone.

S&P 500 mit sechstem Rekordhoch in Folge

Die positiv aufgenommenen Arbeitsmarktdaten schürten die Kauflaune der Anleger. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gewann 0,4 Prozent auf 34.633 Punkte und nähert sich damit weiter der Hürde von 35 000 Punkten, die der weltweit bekannteste Index zum ersten und bislang letzten Mal im Mai überwunden hatte.

Der den breiten Markt abbildende S&P 500 schloss 0,5 Prozent höher auf 4319 Punkten und damit den sechsten Tag in Folge auf einem Rekordhoch. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,1 Prozent auf 14.522 Punkte vor.

Nikkei mit Gewinnen

Die guten Vorgaben von der Wall Street und der schwächere Yen stützen zu Wochenschluss japanische Aktien. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert rund eine halbe Stunde vor Börsenschluss in Tokio 0,2 Prozent höher bei 28.770 Punkten. In China dominieren hingegen die Minuszeichen. Die Börse in Shanghai liegt 1,5 Prozent im Minus.

Der Euro tendiert im asiatischen Devisenhandel bei 1,1845 Dollar seitwärts und bleibt damit in Nähe seines Zwei-Monats-Tiefs. Erst gestern war die europäische Gemeinschaftswährung bis auf 1,1837 Dollar gefallen. Die Feinunze Gold kostet mit 1778 Dollar 0,1 Prozent mehr.

OPEC+ im Fokus

Die Ölpreise notieren am Morgen leicht tiefer. Ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet 75,71 Dollar. Der Ölmarkt blickt weiterhin gebannt auf das Treffen der Ölallianz OPEC und seiner Partnerländer. Die OPEC+ konnte sich gestern zunächst nicht auf eine Ausweitung der Fördermenge einigen, heute Nachmittag soll das Treffen fortgesetzt werden.

Starke US-Zahlen von VW

Am deutschen Aktienmarkt rücken die Autowerte nach starken US-Absatzzahlen in den Fokus. VW wurde im zweiten Quartal 120.520 Neuwagen mit dem VW-Logo auf dem wichtigen US-Markt los. Das waren 72 Prozent mehr als im pandemiebedingt schwachen Vorjahreszeitraum. VW sprach vom besten Verkaufsergebnis in einem Quartal seit 1973. Die VW-Tochter Audi setzte sogar 92 Prozent mehr ab als vor einem Jahr, bei Porsche belief sich das Plus auf 56 Prozent.

Auch BMW in den USA stark gefragt

Auch BMW profitierte stark von der Erholung des US-Automarkts. Die Münchner verkauften im zweiten Quartal nach eigenen Angaben 96.561 Neuwagen unter eigener Marke, ein Anstieg um knapp 90 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Tochter Mini legte um fast 77 Prozent zu und lieferte 9340 ihrer Kleinwagen an die US-Kundschaft.

CTS Eventim hofft auf volle Hallen im Herbst

Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter CTS Eventim hofft bei Konzerten im Herbst auf volle Hallen. "Ich hoffe, dass wir im vierten Quartal Indoor-Konzerte mit voller Kapazität ohne Abstand und Maske sehen werden", sagte Vorstandschef Klaus Peter Schulenberg der "FAZ". "Vielleicht geht das ab November. Natürlich wird dann die 3-G-Regel angewandt werden müssen, und das wird auch noch einige Zeit so bleiben."

Amazon entwickelt Lieferroboter in Finnland

Amazon siedelt in Finnland ein Entwicklungszentrum für seine "Scout"-Lieferroboter an, die eigenständig auf Gehwegen fahren sollen. Das zunächst gut zwei Dutzend Mitarbeiter starke Team in Helsinki solle unter anderem Software entwickeln, mit der die Fahrzeuge Hindernissen ausweichen. Amazon lässt die kleinen Roboter, die wie eine Kühlbox auf sechs Rädern aussehen, bisher an vier Orten in den USA fahren. Die Technik dafür wird unter anderem auch in Tübingen entwickelt.

Branson vs. Bezos - Wettflug ins All

Der Milliardär und Unternehmer Richard Branson will am 11. Juli mit dem Testflug der Virgin Galactic Holding an den Rand des Weltraums reisen. Der Flug mit dem Virgin-Raumflugzeug VSS Unity sei ein wichtiger Meilenstein im Wettlauf, eine neue Ära der privaten kommerziellen Raumfahrt einzuleiten. Bleibt es beim 11. Juli als Starttermin, würde Branson neun Tage vor Amazon-Gründer Jeff Bezos, dem das rivalisierende Weltraumtourismusunternehmen Blue Origin gehört, außerhalb der Erdatmosphäre reisen.