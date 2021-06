Marktbericht Rekordrally in den USA DAX zeigt relative Schwäche

Während in den USA Nasdaq und S&P 500 zuletzt neue Bestmarken erobern konnten, dürfte der DAX auch zu Beginn der neuen Börsenwoche klar unter seinem Rekordhoch verharren.

Zwei Wochen ist es her, da konnte der DAX bei 15.803 Zählern ein Rekordhoch erobern. Doch dann ging dem deutschen Leitindex die Luft aus. Seither bewegten sich die deutschen Standardwerte unter großen Schwankungen tendenziell abwärts und pendelten sich zuletzt bei rund 15.600 Punkten ein. Am Freitag schloss der DAX bei 15.608 Punkten 0,1 Prozent im Plus.

Auch zu Beginn der neuen Woche dürfte es wieder einmal nicht für einen neuen Angriff auf das Rekordhoch reichen. Banken und Broker taxieren die 30 deutschen Standardwerte aktuell lediglich 0,1 Prozent höher bei 15.622 Punkten.

S&P 500 mit zweitem Rekord in Folge

Ganz anders stellt sich die Börsenlage jenseits des Atlantiks dar: Am Freitag konnte der den breiten Markt abbildende S&P 500 den zweiten Tag in Folge ein Rekordhoch aufstellen. Dabei profitierte er unter anderem vom rasanten Kursanstieg der Nike-Aktien. Zu Handelsschluss notierte der S&P 500 0,3 Prozent höher bei 4281 Punkten.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,7 Prozent auf 34.434 Stellen. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,1 Prozent auf 14.346 Punkte nach unten. Die Nasdaq-Indizes hatten tags zuvor neue Bestmarken erreicht.

Zurückhaltung an Asien-Börsen

Das absolute Highlight der neuen Börsenwoche steht derweil erst am Freitag an: der US-Arbeitsmarktbericht für Juni. Anleger und Marktbeobachter dürften vor allem die frischen Zahlen zu den Löhnen genau unter die Lupe nehmen. Sollte diese stärker steigen, könnte das neue Ängste vor einer Lohn-Preis-Spirale entfachen.

Von den asiatischen Börsen kommt zu Wochenbeginn kein Rückenwind für die europäischen Märkte. Anleger agieren angesichts anstehender chinesischer Konjunkturdaten und steigender Coronavirus-Fälle in Asien zurückhaltend. Der japanische Nikkei notiert rund eine halbe Stunde vor Börsenschluss in Tokio 0,2 Prozent tiefer bei 29.016 Punkten.

Der Euro fällt im asiatischen Devisenhandel um 0,2 Prozent auf 1,1923 Dollar. Der Goldpreis tendiert bei 1782 Dollar je Feinunze seitwärts.

VW nennt Zeitrahmen für Abschied vom Verbrennungsmotor

Am deutschen Aktienmarkt rückt am Morgen die VW-Aktie in den Fokus. Nach der Konzern-Tochter Audi hat nun auch die Kernmarke VW einen konkreten Zeitrahmen für den endgültigen Abschied vom Verbrennungsmotor genannt. "In Europa steigen wir zwischen 2033 und 2035 aus dem Geschäft mit Verbrenner-Fahrzeugen aus", sagte VW-Vertriebsvorstand Klaus Zellmer dem "Münchner Merkur". In den USA und China werde der Ausstieg etwas später erfolgen, in Südamerika und Afrika werde es noch ein gutes Stück länger dauern.

Varta produziert künftig stärkere Batterien für Fitnessuhren

Der Batteriehersteller Varta nimmt im schwäbischen Nördlingen ein Werk für leistungsstarke Lithium-Ionen-Zellen für Fitnessuhren und ähnliche Produkte in Betrieb. Heute um 14.00 Uhr will das Unternehmen die Fabrik gemeinsam mit Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger offiziell eröffnen. An dem Standort im Landkreis Donau-Ries hatte Varta auch bisher bereits eine Produktion, die nun erweitert wird.

Fluglinie United steht vor Bestellung von über 200 Flugzeugen

Im MDAX dürfte heute die Airbus-Aktie einen Blick wert sein. Denn United Airlines steht offenbar vor dem Abschluss einer enormen Bestellung von Flugzeugen. Die US-Fluggesellschaft wolle bei den Herstellern Airbus und Boeing mehr als 200 Mittelstreckenjets kaufen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Demnach könnte United Airlines mindestens 150 Boeing 737 Max und 50 Airbus A321neos bestellen.

Johnson & Johnson legt Opioid-Klagen in New York bei

Johnson & Johnson hat sich in der Opioid-Krise mit dem US-Bundesstaat New York auf einen Vergleich geeinigt. Der US-Pharmakonzern zahlt 263 Millionen US-Dollar, um den Streit um seine Rolle beim Vertrieb süchtig machender Schmerzmittel zumindest innerhalb von New York beizulegen. Johnson & Johnson kommentierte, die Einigung passe zum Angebot des Konzerns, alle Opioid-Klagen weltweit für 5 Milliarden US-Dollar beizulegen.