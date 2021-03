Marktbericht 14.600 Punkte im DAX im Fokus Angst vor der eigenen Courage?

Wenn um 9 Uhr der DAX-Handel auf der Xetra-Plattform der Deutschen Börse in Frankfurt beginnt, haben viele Anleger ihre Trades schon gemacht. Sie bedienen sich dazu unter anderem so genannter Differenzkontrakte (im Englischen: Contracts for Difference - CFDs). Dabei handelt es sich um hochspekulative Anlageinstrumente, die nur etwas für gut informierte und erfahrene Anleger sind - und die nahezu rund um die Uhr gehandelt werden können.

Auf diesen CFD-Plattformen hat der DAX heute Nacht die Marke von 14.600 Punkten und damit sein vom vergangenen Donnerstag datierendes Allzeithoch (14.595 Zähler) überwunden. Aktuell notiert der DAX bei 14.528 Stellen jedoch wieder deutlich tiefer. Hat die Anleger plötzlich der Mut verlassen?

Schleppende Impfungen hier, rasantes Impftempo dort

Verwunderlich wäre es nicht, blickt man auf die aktuell steigenden Infektionszahlen und Inzidenzen. Weitere Lockerungen für die Wirtschaft scheinen in diesem Umfeld nur schwer umsetzbar, vielmehr könnte eine Rücknahme der bereits erfolgten Lockerungen verstärkt in den Fokus rücken.

Angesichts der hierzulande nur äußerst schleppend verlaufenden Impfkampagne blicken viele Anleger mit wachsendem Interesse auf die USA: "Die USA impfen jetzt mehr als drei Millionen Menschen pro Tag. Und US-Präsident Joe Biden erklärte, dass sich alle Erwachsenen bis zum 1. Mai impfen lassen können. Es könnte bald eine Herdenimmunität und eine wirtschaftliche Normalisierung erreicht werden", sagte Norihiro Fujito, Chef-Stratege bei Mitsubishi Morgan Stanley Securities.

Zwischen Konjunkturpaket und steigenden Zinsen

Hinzu kommt das in der vergangenen Woche unterzeichnete 1,9 Billionen Dollar schwere US-Konjunkturpaket, das der US-Wirtschaft zusätzliche Starthilfe leisten dürfte. Dieses facht jedoch auch Inflationsängste an, die sich in steigenden Anleihenrenditen widerspiegeln. Am Freitag rentierten die zehnjährigen US-Staatsanleihen mit 1,614 Prozent nur knapp unter ihrem jüngsten 13-Monats-Hoch.

Sollten die Renditen an den US-Anleihemärkten weiter anziehen, dann würden die Aktienmärkte ihren Anstieg zunächst nicht fortsetzen, ist Robert Rethfeld, Marktexperte von Wellenreiter-Invest überzeugt. "Die Märkte würden erneut in eine wackelige Phase eintreten."

Die steigenden Anleiherenditen begrenzten am Freitag den Risikoappetit der Anleger an der Wall Street. Während die Standardwerte im Dow Jones ein frisches Rekordhoch markieren konnten, gerieten die Tech-Werte erneut unter Druck. Der Nasdaq Composite schloss 0,6 Prozent tiefer auf 13.319 Punkten. Der Dow Jones Industrial Average ging dagegen 0,9 Prozent höher aus dem Handel bei 32.778 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,1 Prozent auf 3943 Punkte zu.

China-Erholung beschleunigt

Die guten Vorgaben von der Wall Street stützen zu Wochenbeginn die Kurse in Asien. Der 225 Werte umfassende japanische Leitindex Nikkei zieht 0,2 Prozent an. Rückenwind kommt dabei auch von positiven Wirtschaftsdaten aus China. Laut Daten des Nationalen Statistikamts vom Montag ist Chinas Industrieproduktion in den ersten zwei Monaten des Jahres deutlich schneller als noch im Dezember gewachsen.

Im Januar und Februar verzeichnete die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt einen Anstieg um 35,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Von Reuters befragte Analysten hatten einen Anstieg von 30,0 Prozent im Jahresvergleich erwartet. Im Dezember war die Produktion um 7,3 Prozent gewachsen.

Euro und Dollar auf dem Rückzug

Der Euro fällt im asiatischen Devisenhandel 0,2 Prozent auf 1,1930 Dollar zurück. Auch der Preis für die Feinunze Gold gibt leicht nach auf 1722 Dollar. In der vergangenen Woche hatte sich das gelbe Edelmetall oberhalb der 1700-Dollar-Marke etwas stabilisieren können, nachdem es zuvor auf ein Neun-Monats-Tief von 1676 Dollar gefallen war.

Bitcoin fällt unter 60.000er-Marke zurück

Nach der jüngsten Rekordjagd schalten Bitcoin-Anleger einen Gang zurück. Die Cyber-Devise kostet am Montag nur noch 59.075 Dollar, nachdem sie am Wochenende ein Rekordhoch von 61.780,63 Zählern erreicht hatte. "Als Impulsgeber fungieren abermals die Notenbanken dies- und jenseits des Atlantiks mit ihren Liquiditätsschwemmen, um der Covid-19 gebeutelten Wirtschaft wieder auf die Beine zu helfen", sagt Analyst Timo Emden von Emden Research.

BMW und Daimler drücken auf die Elektro-Tube

Daimler-Forschungsvorstand Markus Schäfer strebt laut "Handelsblatt" den vorzeitigen Abschied des Autobauers vom Verbrennungsmotor an. "Wir bereiten uns jedenfalls auf eine frühere Umstellung vor", bekundet Schäfer. Bisher hatte Mercedes angekündigt, bis 2039 bei Neufahrzeugen klimaneutral zu werden. Unterdessen will Daimler-Konkurrent BMW laut "Handelsblatt" in der kommenden Woche das Absatzziel für Elektroautos weiter erhöhen.

Neues Sparprogramm bei VW

Volkswagen will in einer weiteren Streichungsrunde Tausende von Stellen abbauen. Dazu vereinbarte das Unternehmen nach eigenen Angaben mit dem Betriebsrat ein neues Sparprogramm. Es enthält ein umfassendes Altersregelungspaket sowie eine Verlängerung des Einstellungsstopps bis zum Jahresende. Insidern zufolge sollen 3000 bis 4000 Arbeitsplätze abgebaut werden. Derweil will sich VW heute um 13:00 Uhr am "Power Day" zu seiner Batteriestrategie äußern.

Lufthansa hofft auf Mallorca-Oster-Boom

Die Lufthansa-Billigflugtochter Eurowing hat wegen großer Nachfrage ihr Angebot für Flugreisen nach Mallorca ausgeweitet. Für die beginnende Oster-Reisezeit würden allein 300 Zusatzflüge angeboten, teilte Eurowings mit. Der Hintergrund: Das Robert-Koch-Institut stuft seit Sonntag Mallorca nicht mehr als Risikogebiet ein. Die bisherigen Flüge auf die Balearen-Insel waren daraufhin laut Eurowings "im Nu ausgebucht".

Carnival-Chef dämpft Kreuzfahrt-Hoffnungen

Die von der Virus-Pandemie hart gebeutelte Kreuzfahrtindustrie hat nach Ansicht von Carnival-Chef Arnold Donald noch mindestens zwei weitere harte Jahre vor sich. Die Branche dürfte wohl nicht vor 2023 wieder das Niveau von vor der Virus-Krise erreichen, sagte Donald der "Financial Times".