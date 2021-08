Marktbericht DAX vorbörslich unter Druck China-Ängste machen sich breit

Enttäuschende Wirtschaftsdaten aus China wecken an den Börsen Sorgen, der globale Wachstumsmotor könnte ins Stocken geraten. Damit könnte auch die Rekordjagd im DAX ein jähes Ende finden.

Nachdem der DAX am Freitag erstmals in seiner Geschichte die runde Marke von 16.000 Punkten überschritten hat, dürfte der deutsche Leitindex die neue Woche nun weit weniger spektakulär beginnen. Banken und Brokern taxieren die deutschen Standardwerte 0,4 Prozent tiefer bei 15.917 Punkten.

Enttäuschende China-Daten drücken auf die Kauflaune der Anleger. Sowohl die Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen als auch zur Industrieproduktion im Juli blieben klar hinter den Prognosen zurück und zeigen damit eine überraschend deutliche Verlangsamung des globalen Wachstumsmotors.

Drastische Pandemiemaßnahmen

Hintergrund sind die Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in China. Das Reich der Mitte verfolgt eine Null-Covid-Strategie und greift dabei zu teils drastischen Maßnahmen, welche Experten zufolge die Erholung der Wirtschaft abwürgen könnten.

Das hätte wiederum auch Folgen für die Volkwirtschaften in Europa und den USA, erwachsen aus den strikten Pandemiemaßnahmen in China doch neue Risiken für die ohnehin schon angegriffenen globalen Lieferketten.

Asien im Delta-Würgegriff

"Die niedrigen Impfquoten und die geringe Toleranz gegenüber der Ausbreitung des Virus in der Bevölkerung deuten darauf hin, dass Asien die wirtschaftlich am stärksten von der Delta-Variante bedrohte Region ist", so Bruce Kasman, Wirtschaftsexperte bei JPMorgan.

Diese Sorgen spiegeln sich an den asiatischen Börsen wider. Der 225 Werte umfassende japanische Nikkei-Index notiert 1,7 Prozent tiefer bei 27.496 Punkten. In Hongkong büßt der Hang Seng 0,8 Prozent ein.

Neue Rekorde an der Wall Street

Die negativen Vorgaben aus China sind eine schwere Bürde für den DAX. Hinzu kommt die Unsicherheit über die möglichen geopolitischen Auswirkungen des Zusammenbruchs der afghanischen Regierung.

Die US-Börsen waren am Freitag derweil unterm Strich kaum vom Fleck gekommen. Trotzdem reichte es im Handelsverlauf noch für neue Höchststände. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging quasi unverändert bei 35.515 Punkte aus dem Handel. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,2 Prozent auf 4468 Zähler zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stagnierte bei 14.822 Punkten.

Ölpreise im China-Sog

Die schwachen China-Daten schüren am Ölmarkt Ängste vor einer stockenden konjunkturellen Erholung und damit einer nachlassenden Öl-Nachfrage des größten Öl-Importeurs der Welt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet im frühen Handel 69,87 Dollar und damit 1,0 Prozent weniger. WTI-Öl büßt 1,1 Prozent auf 67,71 Dollar je Barrel ein.

Der Euro tendiert im frühen Devisenhandel bei 1,1793 Dollar seitwärts. Die Feinunze Gold kostet mit 1776 Dollar 0,1 Prozent weniger.

Hella kommt in französische Hände

Am deutschen Aktienmarkt rückt die im MDAX notierte Hella-Aktie in den Fokus. Die Gründerfamilie Hueck/Röpke gab am Samstag dem französischen Autozulieferer Faurecia den Zuschlag für ihr Paket von 60 Prozent der Hella-Aktien. Die übrigen Aktionäre bekommen ein Übernahmeangebot über 60 Euro je Aktie zuzüglich einer Dividende von 96 Cent. Insgesamt wird der Scheinwerfer-Spezialist aus Lippstadt in Nordrhein-Westfalen bei dem Verkauf mit 6,8 Milliarden Euro bewertet.

Etappensieg für Sonos im Patentstreit mit Google

Der Lautsprecher-Spezialist Sonos hat einen Etappensieg in seinem Patentstreit mit Google erzielt. Ein Richter der US-Handelsbehörde ITC kam zu dem Schluss, dass der Internet-Konzern fünf Patente der Hifi-Firma verletzt. Die ITC kann bei Patentverletzungen die Einfuhr von Waren in die USA untersagen.