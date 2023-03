Marktbericht DAX im Aufwind Folgt gleich das nächste Jahreshoch? Stand: 07.03.2023 07:41 Uhr

Fachleute erwarten, dass der DAX nach dem gestrigen Jahreshoch heute mit Gewinnen in den Handel startet. Im Blickpunkt der Anleger steht heute Fed-Chef Jerome Powell.

Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex vor dem Handelsstart rund 0,2 Prozent höher auf 15.680 Punkte. Damit hält er sich am Hoch seit Februar 2022 bei 15.677 Punkten, das er tags zuvor erreicht hatte. Gestern war der DAX mit einem Plus von 0,5 Prozent auf 15.653 Zählern aus dem Handel gegangen. 2023 liegt der DAX damit bisher 12,5 Prozent im Plus.

Fed-Chef Powell spricht

Zwar helle sich der technische Ausblick etwas auf, es erscheine aber ratsam, den nachhaltigen Sprung über 15.658 Punkte abzuwarten, meinen die Fachleute der Helaba. "Darüber besteht Raum bis 15.736, dem Hoch von Anfang Februar 2022 und folgend bis 15.800 oder gar 16.000."

Die Experten der Credit Suisse sehen an den Märkten derzeit eine gewisse Anspannung vor dem Auftritt des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des US-Senats, der heute stattfindet. Anleger erhoffen sich Hinweise auf die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed.

Chinas Außenhandel startet schwach ins Jahr Chinas Außenhandel ist mit deutlichen Rückgängen in das neue Jahr gestartet. Wie die Zollverwaltung in Peking am Dienstag mitteilte, sanken die Exporte der zweitgrößten Volkswirtschaft im Januar und Februar im Vergleich zum Vorjahr in US-Dollar gerechnet um 6,8 Prozent. Die Importe verzeichneten ein Minus von 10,2 Prozent. Analyse Wachstumskrise mit Folgen Chinas fette Jahre sind vorbei China steht vor einem wirtschaftlichen Niedergang - mit drastischen Folgen für die Weltwirtschaft. Nach der Überwindung der Corona-Welle rechnen Ökonomen nun mit einer Erholung der zweitgrößten Volkswirtschaft. War die Wirtschaft 2022 nur um drei Prozent gewachsen, hat die Regierung auf dem derzeit in Peking tagenden Volkskongress für dieses Jahr ein Wachstumsziel von rund fünf Prozent ausgegeben. Der Internationale Währungsfonds (IWF) prognostiziert ein Wachstum von 5,2 Prozent. Allerdings dürfte eine weiter schwache Auslandsnachfrage Chinas Exporte bremsen.

Leichtes Plus an den US-Börsen Der Dow Jones hat nach seiner starken Vorwoche gestern nur wenig zugelegt. Auch ansonsten hielten sich die Bewegungen an der Wall Street in engen Grenzen. Vor dem mit Spannung erwarteten Auftritt des Fed-Chefs Jerome Powell agierten die Anleger vorsichtig. Der Dow legte am Ende um 0,1 Prozent auf 33.431 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,1 Prozent auf 4048 Zähler nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,1 Prozent auf 12.302 Punkte.

Nikkei auf Dreimonatshoch Der jüngste Rückgang der langfristigen US-Staatsanleiherenditen löste bei den japanischen Anlegern Kauflaune aus. Der Nikkei ist erneut auf ein Dreimonatshoch gestiegen und geht mit einem Plus von 0,3 Prozent auf 28.309 Zählern aus dem Handel. "Bis wir am Montag die Marktreaktion auf den US-Arbeitsmarktbericht gesehen haben, wird der Fokus auf den langfristigen US-Renditen liegen", sagte Kazuo Kamitani von Nomura Securities. Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor dagegen 0,1 Prozent.

Zalando mit zurückhaltendem Ausblick Im vergangenen Jahr stieg der Brutto-Warenwert (GMV) aller über die Zalando-Plattform verkauften Güter den Angaben zufolge um drei Prozent auf 14,8 Milliarden Euro. Der Konzernumsatz schrumpfte dagegen um 0,1 Prozent auf 10,3 Milliarden Euro. Der bereinigte operative Gewinn brach auf 184,6 von 468,4 Millionen Euro ein. Weil auch 2023 nicht mit einer Belebung des Wachstums zu rechnen sei, kündigte der Online-Modehändler an, sich weiter auf die Verbesserung der Ertragskraft zu konzentrieren.

Kochboxenversender Hellofresh bleibt vorsichtig Im Abschlussquartal übertraf der Kochboxenversender die Erwartungen an den operativen Gewinn (Ebitda) bei weitem. Bereinigt um Sondereffekte verdiente Hellofresh mit rund 160 Millionen Euro 22,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz kletterte im vierten Quartal um fast ein Fünftel auf knapp 1,9 Milliarden Euro. Hellofresh blickt trotz des starken Endspurts 2022 nur vorsichtig optimistisch auf das laufende Jahr. Der Umsatz dürfte 2023 währungsbereinigt um zwei bis zehn Prozent zulegen. 2022 hatte der Konzern seinen Erlös um knapp 27 Prozent auf 7,6 Milliarden Euro gesteigert.