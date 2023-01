Marktbericht Gewinnmitnahmen? DAX-Anstieg vorerst beendet? Stand: 17.01.2023 07:36 Uhr

Der DAX dürfte heute zum Handelsstart etwas nachgeben. Für viele Marktteilnehmer könnte nach den kräftigen Kursgewinnen der Moment gekommen sein, einen Teil der Gewinne vom Tisch zu nehmen.

Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex vor dem Xetra-Start 0,13 Prozent schwächer auf 15.115 Punkte. Der deutsche Leitindex hatte gestern 0,3 Prozent im Plus, bei 15 134,04 Punkten, geschlossen. Seit Jahresbeginn beläuft sich der Zuwachs aktuell auf 8,7 Prozent. Der DAX steht derzeit so hoch wie kurz vor der russischen Invasion in der Ukraine Ende Februar 2022.

Korrekturrisiko steigt

Wie könnte es weitergehen? Wenn es innerhalb kurzer Zeit zu einem derartigen Anstieg komme, steige das Risiko einer Korrektur, schrieben die Helaba-Experten. Außerdem sei bereits viel Positives in den Kursen enthalten. Zwar würden die Konjunktursorgen kleiner und es werde auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus durch die Notenbanken spekuliert. Doch passe dies nur zusammen, wenn der Inflationsdruck laut Helaba deutlich und dauerhaft nachlasse. Zuletzt hatten Wirtschaftsdaten darauf hingedeutet, dass die Inflation ihren Höhepunkt überschritten haben könnte.

Für die Experten von Index Radar wird die kommende Quartalsberichtssaison eine wichtige Rolle spielen. "Zeigt sich, dass Unternehmen mehrheitlich robust durch das vergangene Vierteljahr gekommen sind, könnte das die Stimmung am Markt zusätzlich verbessern", schreiben sie in einem Marktkommentar.

Schwaches Wachstum in China

Im Blick stehen zunächst Daten aus China: China hat sein Wachstumsziel für das abgelaufene Jahr verfehlt. Wie das Statistikamt in Peking mitteilte, legte die zweitgrößte Volkswirtschaft im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozent zu. Das Wachstum im vierten Quartal wurde mit 2,9 Prozent angegeben. Damit fiel das Wachstum aber höher aus, als Experten erwartet hatten. Die Regierung hatte für 2022 ein Ziel von rund 5,5 Prozent angestrebt. 2021 war Chinas Wirtschaft noch um 8,4 Prozent gewachsen.

Kein US-Handel In den USA fand gestern wegen eines Feiertags kein Handel statt. Auf asiatischen Märkten wirkten die chinesischen Konjunkturdaten dämpfend. In Shanghai gibt der Index derzeit um 0,2 Prozent nach, der CSI 300 sinkt um 0,1 Prozent, der Hang Seng verliert ein Prozent. "Chinas Wirtschaft hat die steigenden Covid-Zahlen bislang überraschend gut weggesteckt", schrieb dazu Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Dass die Börsen im Reich der Mitte trotzdem negativ reagieren, muss gar nicht an den Zahlen liegen", so Altmann mit Verweis auf die Kursverluste am Dienstag. Zuletzt seien die Indizes in China und Hongkong besonders stark angestiegen und positive Nachrichten würden nun für Gewinnmitnahmen genutzt. Der japanische Nikkei-Index ging dagegen 1,2 Prozent fester auf 26.138,68 Punkten aus dem Handel.