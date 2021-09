Marktbericht DAX vor neuen Verlusten Das war noch nicht alles!

Wer auf eine Gegenbewegung nach dem gestrigen Kurseinbruch am Aktienmarkt gehofft hatte, sieht sich am Morgen bitter enttäuscht. Der DAX könnte heute noch weiter abrutschen.

Der DAX steht vor neuen Verlusten. Den Berechnungen von Banken und Brokern zufolge dürften die 30 deutschen Standardwerte 0,4 Prozent tiefer bei 15.540 Punkten in den Handel starten.

Zur Wochenmitte hatten die DAX-Bären der weitgehenden Bewegungslosigkeit der vergangenen Tage ein jähes Ende bereitet. Der DAX verlor unter hohen Umsätzen 1,5 Prozent auf 15.610 Punkte.

Experten sprachen von einem sogenannten Vola-Impuls, einer plötzlich ansteigenden Volatilität. Der VDAX, der die erwartete Schwankungsbreite der Kurse misst, schnellte gestern um über 13 Prozent empor.

Anleger müssen sich nun auf neue Kursturbulenzen gefasst machen. Zumal der DAX mit dem gestrigen Kursrutsch unter das markante August-Tief bei 15.622 Zählern auch technisch angeschlagen ist.

EZB-Sitzung im Fokus der Anleger

Im weiteren Handelsverlauf könnte die am Markt mit Spannung erwartete Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) für neue Impulse sorgen. Experten rechnen damit, dass die Währungshüter einen symbolischen Schritt in Richtung einer Reduzierung ihrer Notfall-Wirtschaftshilfe unternehmen werden.

Von der Wall Street kommen bestenfalls durchwachsene Vorgaben für den deutschen Aktienmarkt, auch wenn sich die Kursverluste in New York vergleichsweise in Grenzen hielten.

Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss am Mittwoch 0,2 Prozent tiefer auf 35.031 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,6 Prozent auf 15.286 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,1 Prozent auf 4514 Punkte ein.

Die rasche Ausbreitung der besonders ansteckenden Delta-Variante des Coronavirus machte die US-Anleger nervös. Zudem sorgten sie sich einmal mehr über einen nahenden geldpolitischen Kurswechsel.

Für Verunsicherung sorgten auch die negativen Prognosen einiger Bank-Analysten. Die Experten von Morgan Stanley hatten US-Aktien auf "Underweight" abgestuft. Auch die Citigroup, die Credit Suisse und die Bank of America mahnten Investoren zu etwas mehr Vorsicht hinsichtlich der weiteren Aussichten für den US-Aktienmarkt. Die Bewertungen seien sehr hoch, lautet die These der Fachleute.

Eine Kombination aus verlangsamtem globalem Wachstum und dem möglichen Auslaufen der Stimulierungsmaßnahmen der Zentralbanken bereiten auch den Anlegern in Asien weiter Kopfzerbrechen.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt kurz vor Handelsschluss in Tokio 0,9 Prozent tiefer bei 29.921 Punkten. Besser ergeht es den Anlegern an der Börse in Shanghai. Der dortige Leitindex SSE Composite notiert zur Stunde 0,1 Prozent höher.

Der Rohölmarkt steht immer noch ganz unter dem Eindruck des Hurrikans "Ida". Anhaltend hohe Produktionsausfälle im Golf von Mexiko treiben die Ölpreise. Die Notierungen für Öl der Nordseesorte Brent ziehen am Morgen weiter an.

Die brach liegenden Förderkapazitäten treiben auch den Erdgas-Preis in die Höhe. Zur Wochenmitte war Erdgas mit einem 5,01 Dollar je Million BTU so teuer wie zuletzt vor siebeneinhalb Jahren.

Der Euro gibt im frühen Devisenhandel 0,1 Prozent auf 1,1813 Dollar nach. Im weiteren Handelsverlauf dürfte die EZB-Sitzung noch für Bewegung bei dem Währungspaar sorgen.

Die Feinunze Gold kostet am Morgen mit 1788 Dollar 0,1 Prozent weniger als am Vortag. Die psychologisch bedeutsame Marke von 1800 Dollar, welche das gelbe Edelmetall zu Wochenbeginn nach unten durchbrochen hatte, rückt damit in weitere Ferne.

Am deutschen Aktienmarkt finden die Papiere von RWE Beachtung. Der aktivistische Investor Enkraft Capital ist bei dem DAX-Konzern eingestiegen und fordert eine Abtrennung des umstrittenen Geschäfts rund um die Braunkohle. Das "strategische Festhalten an den (...) Braunkohleaktivitäten führt zu einer signifikanten Werteerosion", heißt es heißt es in einem Reuters vorliegenden Brief des Investors an RWE-Chef Markus Krebber. Dies sei für die Aktionäre nur schwer akzeptabel.

Der US-Halbleiterhersteller Intel will bis Jahresende bekanntgeben, wo auf dem europäischen Festland er bis 2030 acht große Chip-Fabriken bauen wird. Das sagte Vorstandschef Pat Gelsinger der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Derzeit gebe es etwa zehn Standort-Kandidaten, darunter mehrere in Deutschland. Gelsinger habe sich deshalb bereits mit Vertretern der EU-Kommission getroffen und sei in den vergangenen drei Tagen zweimal mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammengekommen.

Der US-Videospielhändler Gamestop hat im zweiten Quartal dank der Erholung von der Corona-Krise starke Geschäftszuwächse verbucht, blieb aber hinter den Markterwartungen zurück. Den Verlust verringerte Gamestop von 111,3 Millionen auf 61,6 Millionen Dollar. Die Aktie fiel nachbörslich zeitweise um über acht Prozent.

Der E-Auto-Bauer Tesla will in das Geschäft mit Energiehandel einsteigen. Tesla sucht derzeit nach Mitarbeitern für den Bereich Energiehandel zur Unterstützung seiner Batterie- und Erneuerbare-Energie-Projekte, wie aus einer Stellenanzeige des Unternehmens auf LinkedIn hervorgeht. Tesla ist bereits im Photovoltaik-Geschäft tätig und bietet Solarziegel an. Zudem baut Tesla die größte Solaranlage der USA. Außerdem will der Autobauer Strom in Texas vermarkten.