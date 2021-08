Marktbericht Missglückter Rekordversuch Negatives Omen für den DAX?

Die DAX-Käufer haben am Freitag die große Chance auf ein neues Rekordhoch im deutschen Leitindex nicht genutzt. Das könnte den DAX zu Wochenbeginn nun unter Druck setzen.

Der DAX dürfte die neue Börsenwoche mit einem leichten Abschlag beginnen. Banken und Brocker taxieren den deutschen Leitindex aktuell 0,1 Prozent tiefer bei 15.738 Punkten. Am Freitag hatte sich der DAX im Handelsverlauf bis auf wenige Punkte an seine Bestmarke vom Juli heran gewagt, nur um letztlich nach unten abzudrehen und klar darunter bei 15.761 Zählern zu schließen.

Im DAX-Chart steht nun ein so genanntes Doppel-Top, bestehend aus dem Hoch vom Freitag (15.808) und dem Rekordhoch vom 14. Juli (15.811 Punkte). Eine solche Konstruktion war in der Vergangenheit schon häufig Vorbote von Kursverlusten, zeigt sie doch, dass die Aufwärtskräfte just an dieser Stelle zu erlahmen drohen.

Dow und S&P 500 mit neuen Rekorden

Mit seinem missglücktem Rekordversuch hinkt der DAX der Wall Street einmal mehr hinterher. Am Freitag hatten sowohl der US-Standardwerteindex Dow Jones als auch der den breiten Markt abbildende S&P 500 neue Bestmarken aufgestellt. Überraschend starke US-Arbeitsmarktdaten lockten weitere Anleger an die Wall Street, vor allem Finanzwerte waren gefragt.

Der Dow Jones schloss 0,4 Prozent höher auf einem Rekordhoch von 35.209 Punkten. Der S&P 500 gewann 0,2 Prozent und markierte mit 4436 Zählern ebenfalls eine neue Bestmarke.

Was macht die Fed?

Dagegen bröckelte der technologielastige Nasdaq um 0,4 Prozent ab und kam auf 14.835 Punkte. Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) macht eine Straffung ihrer Geldpolitik vor allem von Verbesserungen am Arbeitsmarkt abhängig.

Vor allem der überraschend starke Anstieg der Stundenlöhne wegen des akuten Arbeitskräftemangels könnte die Notenbanker nun zu einer schärferen geldpolitischen Gangart veranlassen. Steigen die Zinsen, spüren dies die wachstumsträchtigen Technologie-Unternehmen besonders, da sich dann ihre Wachstumsfinanzierungen verteuern.

Kursgewinne in China, Tokio geschlossen

Die unterm Strich dennoch positiven Vorgaben von der Wall Street sorgen in Asien für weitere Kursgewinne. Trotz verschärfter Maßnahmen zur Eindämmung der Delta-Variante des Coronavirus in China steigt der Shanghai Composite Index um 1,0 Prozent, der Hang Seng in Hongkong gewinnt 0,9 Prozent. Die Börsen in Japan und Singapur sind heute wegen eines Feiertags geschlossen.

Eher negative Vorgaben für den Aktienhandel kommen von frischen chinesischen Konjunkturdaten, wonach die Erholung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt erste Schwächen zeigt: Die Exporte sind im Juli zwar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 19,3 Prozent auf 282,66 Milliarden Dollar gestiegen, fielen damit jedoch deutlich schwächer aus als von Experten erwartet.

Gold und Euro mit Gegenbewegung

Anleger an den Devisenmärkten hatten sich am Freitag in Erwartung einer vorzeitigen Straffung der Geldpolitik mit der Weltleitwährung eingedeckt. Zu Wochenbeginn wagt der Euro nach den Kursverlusten vom Freitag eine kleine Gegenbewegung und notiert bei 1,1759 Dollar etwas höher.

Die "Anti-Inflationswährung" Gold hat mit den Arbeitsmarktdaten für die Investoren ebenfalls an Glanz verloren. Das gelbe Edelmetall notiert am Montagmorgen bei 1739 Dollar je Feinunze.

DHL beendet Lieferdrohnen-Projekt

Im DAX rückt am Morgen die Aktie der Deutschen Post in den Fokus. Die Konzerntochter DHL stellt ihr Paketdrohnen-Entwicklungsprojekt "Paketkopter" ein. "Das Projekt Paketkopter führen wir nicht weiter", sagte ein DHL-Sprecher der "Welt am Sonntag". Die Drohne sollte ursprünglich dazu dienen, Pakete etwa in Bergregionen zuzustellen und abzutransportieren.

VW-Chef sieht großes Job-Potenzial in Autoindustrie

Bei allen Schwierigkeiten in der Umstellung von Arbeitsprozessen und Qualifikationen sieht VW-Konzernchef Herbert Diess in der Autobranche weiter großes Job-Potenzial. "Um viele Autos zu bauen, braucht man auch 2030 noch viele Menschen in der Produktion. Und viele werden ziemlich ähnliche Tätigkeiten ausüben wie heute", sagte Diess den Nachrichtenagenturen dpa und dpa-AFX.

Carlyle will Schaltbau übernehmen

Der Münchner Bahntechnik-Spezialist soll für rund 700 Millionen Euro an den US-Finanzinvestor Carlyle verkauft werden. Carlyle bietet 53,50 Euro je Schaltbau-Aktie und hat schon 69 Prozent der Anteile sicher, wie beide Unternehmen mitteilten. Die Offerte liegt 32 Prozent über dem Schlusskurs der Schaltbau-Aktie vom Freitag.

Öl-Gigant Saudi Aramco vervierfacht Gewinn

Der Ölkonzern Saudi Aramco hat seinen Quartalsgewinn im Zuge der weltweit anziehenden Konjunktur und steigender Ölpreise beinahe vervierfacht. Der saudische Branchengigant meldete am Sonntag für das zweite Quartal 2021 einen Überschuss von 25,5 Milliarden Dollar. Im zweiten Quartal 2020 hatte der Konzern einen Gewinn von gerade einmal 6,6 Milliarden Dollar erzielt.

Warren Buffett wieder auf der Gewinnspur

Die Erholung von der Corona-Krise hat der Investmentgesellschaft von US-Staranleger Warren Buffett zu deutlich mehr Gewinn verholfen. Das Betriebsergebnis von Berkshire Hathaway kletterte im zweiten Quartal um 21 Prozent auf 6,7 Milliarden Dollar. Das Konglomerat steckte zudem weitere etwa 6,0 Milliarden Dollar in den Rückkauf eigener Aktien.