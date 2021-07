Marktbericht Atempause beim DAX Hoffen auf den Feiertagseffekt

Der DAX dürfte verhalten in die neue Woche starten. Unterstützung kommt einmal mehr von der Wall Street: Neue Rekorde in New York und nicht zuletzt der Feiertagseffekt stärken dem DAX den Rücken.

Der DAX zeigt sich am Morgen weitgehend unbewegt. Banken und Broker taxieren den deutschen Leitindex zur Stunde in der Nähe seines Schlusskurses vom Freitagabend (15.650 Punkte).

Die Pattsituation zwischen Bullen und Bären dauert damit an. Erst ein Ausbruch über die Marke von 15.709 Zählern auf der Oberseite, dort verlaufen die beiden jüngsten Tageshochs, könnte dem DAX wieder neuen Schwung in Richtung Rekordhoch (15.803 Punkte) geben. Auf der Unterseite würden die Verkäufer bei einem Rutsch unter die Marke von 15.500 Punkten die Oberhand gewinnen.

Kursgewinne dank "Independence Day"?

Sachter Rückenwind für die deutschen Standardwerte kommt derweil von der Wall Street. Dort waren die Anleger am Freitag mit neuen Rekorden ins verlängerte Wochenende gestartet.

Heute bleiben die amerikanischen Börsen wegen des nachgeholten US-Unabhängigkeitstages (4th of July) geschlossen. Vor und nach Feiertagen ist die statistische Wahrscheinlichkeit für Kursgewinne erhöht, Marktbeobachter erklären diesen Feiertagseffekt häufig mit der entspannteren Haltung der Anleger.

S&P 500 mit siebtem Rekordhoch in Folge

Am Freitag hatten sowohl die Nasdaq-Indizes als auch der den breiten Markt abbildende S&P 500 neue Höchststände erklommen. Für den S&P 500 war es sogar das siebte Rekordhoch in Folge. Der Dow Jones Industrial konnte zwar weiterhin keine neue Bestmarke aufstellen, holt aber zunehmend auf.

Am Ende des Handelstages stand für den Dow ein Plus von 0,4 Prozent auf 34.786 Punkte zu Buche. Der S&P 500 rückte um 0,8 Prozent auf 4352 Stellen vor. Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 stieg um 1,2 Prozent auf 14.728 Zähler.

Der - für die Märkte - perfekte US-Arbeitsmarktbericht

Eine starke Erholung auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt befeuerte den Rekordlauf der Börsen. Die US-Wirtschaft hatte im Juni mehr Jobs geschaffen als erwartet. Landesweit kamen außerhalb der Landwirtschaft nach Angaben des US-Arbeitsministeriums 850.000 Stellen hinzu. Die Arbeitslosenquote stieg gegenüber dem Vormonat dennoch leicht um 0,1 Punkte auf 5,9 Prozent und verfehlte damit die Konsensschätzung.

Die Daten waren damit gut, aber nicht zu gut ausgefallen. Wären alle Daten besser als erwartet ausgefallen, hätte dies an den Märkten neue Inflationsängste und damit Spekulationen über eine baldige Drosselung der expansiven Geldpolitik heraufbeschwört.

Nikkei im Minus

"Die Bedingungen sind gut, um die Aktien weltweit weiter nach oben zu treiben", meint auch Kyle Rodda, Marktanalyst bei IG in Melbourne. An den meisten asiatischen Börsen steigen zu Wochenbeginn die Kurse. Einzig der japanische Nikkei widersetzt sich dem Trend und notiert rund eine halbe Stunde vor Handelsschluss in Tokio 0,5 Prozent tiefer.

Der Euro tendiert im asiatischen Devisenhandel seitwärts bei 1,1856 Dollar. Am Freitag war die europäische Gemeinschaftswährung noch bis auf 1,1815 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit knapp drei Monaten gefallen. Die Feinunze Gold kostet mit 1787 Dollar 0,1 Prozent mehr.

OPEC+ weiter im Fokus

Die Ölpreise verbuchen am Morgen leichte Verluste. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent gibt 0,1 Prozent auf 76,06 Dollar nach. Im Fokus des Ölmarkts stehen weiterhin das Ölkartell OPEC und seine Partnerländer.

Die OPEC+ nimmt heute einen neuen Anlauf für eine Einigung über die künftige Förderstrategie ab August. Zuvor hatte sich die Allianz an zwei zähen Verhandlungstagen nicht einigen können, welches Land künftig wie viel Öl fördern darf. Während Saudi-Arabien für eine vorsichtige Linie eintritt, wollen die Vereinigten Arabischen Emirate die Förderung kräftig anheben.

Lufthansa wieder mit mehr Dienstreisen

Unter den Einzelwerten am deutschen Aktienmarkt könnte heute die Lufthansa einen Blick wert sein. Bei dem MDAX-Unternehmen wächst aufgrund der gesunkenen Corona-Infektionszahlen die Nachfrage nach Dienstreisen. "Wir erleben derzeit ein Comeback der Dienstreise. Gerade in Deutschland und Europa zieht die Nachfrage der Unternehmen nach Flugreisen wieder deutlich an", sagte Lufthansa-Vorstand Harry Hohmeister der "Welt am Sonntag". "Seit vier Wochen registrieren wir eine verstärkte Nachfrage nach dienstlichen Flügen für September, Oktober und November. Das ist ein deutliches Signal."

Bezos - lieber Raumfahrt-Pionier als Amazon-Chef

Nach fast drei Jahrzehnten an der Spitze von Amazon gibt Konzerngründer Jeff Bezos heute die Leitung des Unternehmens an seinen Nachfolger Andy Jassy ab. Bezos bleibt aber Vorsitzender des Verwaltungsrats und dürfte die Geschicke des Konzerns auch künftig entscheidend mitbestimmen. Der 57-Jährige will sich nach eigenen Angaben künftig anderen Projekten stärker widmen, etwa seinem Raumfahrtunternehmen Blue Origin. Am 20. Juli will er persönlich am ersten bemannten Flug des Unternehmens ins All teilnehmen.