Marktbericht Gute Vorgaben US-Rekordrally gibt DAX Auftrieb

An der Wall Street bleiben die großen Indizes auf Rekordkurs. Das schürt nach einer turbulenten Börsenwoche auch am deutschen Aktienmarkt die Kauflaune.

Der DAX dürfte mit Kursgewinnen in den letzten Handelstag der Woche starten. Banken und Broker taxieren die deutschen Standardwerte aktuell 0,2 Prozent höher bei 15.624 Punkten.

Rückenwind für den deutschen Leitindex kommt von guten Vorgaben aus den USA und der Charttechnik: Der DAX konnte gestern seine Schlüsselmarke von 15.500 Punkten zurückerobern.

Neue Rekordhochs in New York

An der Wall Street ist die Rekordjagd gestern in eine neue Runde gegangen. Sowohl die wichtigsten Technologiewerte-Indizes als auch der den breiten Markt abbildende S&P 500 legten zu und erreichten im Handelsverlauf Höchststände.

Zu Handelsschluss notierte der technologielastige Nasdaq Composite 0,7 Prozent höher bei 14.370 Punkten. Der S&P 500 verabschiedete sich mit einem Plus von 0,6 Prozent auf 4266 Zähler. Für den Dow Jones Industrial ging es um 1,0 Prozent auf 34.197 Punkte nach oben.

Einigung zum Infrastrukturpaket

"Wir haben einen Deal" - es war dieser Tweet von US-Präsident Joe Biden, der den Kursen in New York maßgeblich Auftrieb gab. Nach Gesprächen mit einer Gruppe demokratischer und republikanischer Senatoren gibt es offenbar eine Einigung zum billionenschweren Infrastrukturpaket.

Der gemeinsame Vorschlag sieht Ausgaben über acht Jahre von 1,2 Billionen Dollar etwa für Straßen und Brücken, aber auch für Breitband, E-Auto-Ladestellen und das Stromnetz vor.

Kursgewinne in Tokio

Die Kursgewinne an der Wall Street und das parteiübergreifende Infrastrukturabkommen von US-Präsident Joe Biden lassen auch die Anleger in Asien wieder kräftiger investieren. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt kurz vor Handelsschluss in Tokio 0,7 Prozent höher bei 29.081 Punkten.

Der Euro kann im asiatischen Devisenhandel etwas Boden gutmachen und zieht 0,1 Prozent an auf 1,1937 Dollar. Die Feinunze Gold notiert bei 1776 Dollar etwas höher.

Wachsende Nachfrage bei Eurowings

Am deutschen Aktienmarkt rückt am Morgen die Lufthansa-Aktie in den Fokus. Die Lufthansa-Tochter Eurowings verzeichnet eine steigende Nachfrage. "An Wochenenden sind viele Eurowings-Flüge auf beliebten Verbindungen wie nach Spanien, Italien oder Griechenland bereits ausgebucht, freie Plätze gibt es eher noch an Wochentagen", sagte Eurowings-Chef Jens Bischof der Düsseldorfer "Rheinischen Post". Für den Hochsommer zeichne sich ab, dass mehr als 80 Jets sehr gut ausgelastet sein würden.

Nike mit überraschend guten Zahlen

Der Adidas-Konkurrent Nike hat kräftig von der Aufhebung der Corona-Beschränkungen in den USA profitiert und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der Umsatz in Nordamerika schoss im vergangenen Quartal um 141 Prozent auf knapp 5,4 Milliarden Dollar hoch. Weltweit waren die Erlöse mit 12,3 Milliarden Dollar fast doppelt so hoch wir ein Jahr zuvor. Unterm Strich verdiente Nike 1,5 Milliarden Dollar nach einem Verlust von 790 Millionen Dollar im Vorjahresquartal. Die Aktie stieg im nachbörslichen Handel zeitweise um rund zwölf Prozent.

Fed gibt US-Banken Auftrieb

Großbanken in den USA müssen ihr Geld nicht weiter zusammenhalten. Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hält das angesichts der starken finanziellen Lage der Institute nicht mehr für nötig, wie sie gestern nach US-Börsenschluss mitteilte. Nun rechnen Experten mit einer Fülle von Ankündigungen über Dividendenanhebungen und Aktienrückkäufe.

Microsoft gibt ersten Ausblick auf neues Windows 11

Microsoft hat nach sechs Jahren eine neue Generation seines PC-Betriebssystems Windows vorgestellt. Eine der Neuerungen bei Windows 11 ist, dass Microsofts Teams-Software für Videokonferenzen und Zusammenarbeit im Büro direkt integriert wird. Eingebaut wird über eine neue Xbox-App auch das hauseigene Spiele-Abo Games Pass. In der Pandemie ist die Nutzung von Videokonferenzen und Computer-Spielen stark gestiegen.