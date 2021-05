Marktbericht DAX leicht höher erwartet Der Druck lässt nach

Der nachlassende Inflationsdruck beflügelt zu Wochenbeginn die Börsen in Asien. Auch der DAX könnte seine jüngsten Gewinne noch etwas weiter ausbauen.

Am deutschen Aktienmarkt stehen die Chancen auf einen positiven Auftakt der neuen Handelswoche gut. Banken und Broker taxieren den DAX aktuell 0,2 Prozent höher bei 15.429 Punkten. Die deutschen Standardwerte dürften damit ihre jüngste Aufwärtsbewegung zunächst fortsetzen. Am Freitag hatte der DAX nach einer turbulenten Handelswoche, in der er zeitweise bis auf 14.845 Zähler abgestürzt war, letztlich bei 15.400 Punkten geschlossen.

Wenn schlechte Nachrichten gute Nachrichten sind

Rückenwind für die europäischen Aktienmärkte kommt weiterhin vom jüngsten US-Arbeitsmarktbericht. Denn dieser war genau so ausgefallen, wie die Börsen es sich erhofft hatten: nicht zu gut. Im April entstanden nur 266.000 Jobs außerhalb der US-Landwirtschaft. Erwartet worden waren im Schnitt 978.000. Die Arbeitslosenquote stieg erstmals seit einem Jahr wieder an.

Das klingt auf den ersten Blick nach schlechten Nachrichten für die Börsen, war die anziehende US-Konjunktur doch einer der zentralen Kurstreiber der globalen Aktien-Rally gewesen. Zuletzt hatten im Zuge der steigenden Konjunkturerwartungen aber auch die Inflationserwartungen angezogen. Das schürte wiederum Ängste der Anleger vor einer nahenden geldpolitischen Wende in den USA.

Geldpolitische Wende dürfte noch dauern

Zwar hatte die Fed mehrfach betont, dass sie noch lange an ihrer ultra-lockeren Geldpolitik festhalten wolle. Marktbeobachter aber gehen davon aus, dass die US-Notenbank von den Märkten zum Handeln gezwungen wird, wenn starke Konjunkturdaten Inflationserwartungen schüren und die Renditen der US-Staatsanleihen wieder nach oben schießen.

Dieses für die Märkte so unliebsame Szenario ist jedoch angesichts eines Arbeitsmarktberichts unter Erwartungen nicht eingetreten. Entsprechend groß war die Erleichterung unter den Anlegern. Die Aussicht auf noch lange Zeit weit geöffnete Geldschleusen der Notenbank versetzte die Anleger an der Wall Street zu Wochenschluss in Feierlaune.

Rekordjagd an der Wall Street

Dow Jones und S&P 500 stiegen am Freitag auf neue Rekordhochs. Der Standardwerte-Index schloss 0,7 Prozent höher bei 34.777,76 Punkten, der breiter gefasste S&P legte 0,7 Prozent auf 4.232,41 Punkte zu. Die Technologiebörse Nasdaq rückte 0,9 Prozent auf 13.752,24 Punkte vor.

Die guten Vorgaben von der Wall Street geben auch den Börsen in Asien einen kräftigen Schub. Der 225 Werte umfassende japanische Nikkei-Index notiert kurz vor Handelsschluss in Tokio 0,7 Prozent höher bei 29.552 Punkten.

Öl- und Gaspreise ziehen an

Die Öl- und Gaspreise machen am Morgen nach dem Hackerangriff auf den US-Pipeline-Betreiber Colonial Pipeline einen kleinen Sprung nach oben. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zieht 0,5 Prozent an auf 68,65 Dollar.

Nach dem Cyberangriff mit Erpressungs-Software ist der Betrieb bei Colonial Pipeline vorübergehend eingestellt worden. Das Unternehmen transportiert etwa 45 Prozent aller an der Ostküste verbrauchten Kraftstoffe und beliefert mehr als 50 Millionen Amerikaner.

Der Euro gibt im frühen Devisenhandel leicht nach, hält sich aber klar über der jüngst zurückeroberten Marke von 1,21 Dollar. Aktuell notiert die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,2154 Dollar. Der Goldpreis sinkt etwas auf 1834 Dollar je Feinunze.

Porsche plant vollelektrischen Macan für 2023

Bei den einzelnen Unternehmen am deutschen Aktienmarkt rückt am Morgen der Wolfsburger Autokonzern Volkswagen in den Fokus. Die Volkswagen-Tochter Porsche will ihr nächstes vollelektrischen Modell, den Macan, in der ersten Jahreshälfte 2023 auf die Straße bringen, wie Entwicklungsvorstand Michael Steiner der "Welt am Sonntag" sagte. Der SUV soll auf der Premium Platform Electric (PPE) entstehen.

Airbus schlägt wieder weniger Flugzeuge los

Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat im April 45 neue Maschinen an seine Kunden übergeben - deutlich weniger als im außergewöhnlich starken März (72 Maschinen). Unterdessen sammelte Airbus im April trotz der Corona-Krise Bestellungen über 48 Verkehrsflugzeuge ein, kassierte aber auch 22 Stornierungen.

EU kauft von BioNTech bis zu 1,8 Milliarden weitere Impfdosen

Die Europäische Union kauft innerhalb der nächsten Jahre bis zu 1,8 Milliarden weitere Dosen Corona-Impfstoff von BioNTech/Pfizer. Damit sollen die 70 bis 80 Millionen Kinder in der EU gegen Covid-19 geschützt und Impfungen von Erwachsenen aufgefrischt werden. Im weiteren Tagesverlauf wird BioNTech über den Geschäftsverlauf im ersten Quartal berichten.

Nabu hat Bedenken gegen Tesla-Pläne

Die Pläne von US-Elektroautobauer Tesla für eine Batteriefabrik in Grünheide bei Berlin stoßen beim Naturschutzbund Nabu auf Bedenken. "Mittlerweile ist eine richtige Batteriezellfertigung geplant, die sicher nochmal mit einem anderen Wasserverbrauch und anderen Gefahrenstoffen in Verbindung steht, als wenn nur Fertigbauteile eingebaut werden", sagte die Landesgeschäftsführerin des Nabu Brandenburg, Christiane Schröder, der Deutschen Presse-Agentur.