Marktbericht Kursverluste voraus Trio infernale für den DAX?

Der DAX dürfte mit Verlusten in den neuen Handelstag starten. Drei Mal hat sich der deutsche Leitindex an der Marke von 16.000 Punkten versucht. Drei Mal ist er gescheitert.

Der DAX dürfte zum Handelsstart auf XETRA leichte Verluste einfahren. Banken und Broker taxieren die 30 deutschen Standardwerte aktuell 0,2 Prozent tiefer bei 15.787 Punkten. Schwer wiegen die jüngsten erfolglosen Versuche einer nachhaltigen Überwindung der runden Marke von 16.000 Punkten.

Gestern hatte sich der DAX zum dritten Mal an der Eroberung der 16.000 versucht und war erneut gescheitert. Bereits knapp darunter, bei 15.982 Zählern, drehten die deutschen Standardwerte gen Süden. Zuvor hatte der DAX schon zweimal Notierungen oberhalb der Marke von 16.000 Punkten erreicht, hatte dieses Niveau aber nicht über die Ziellinie retten können.

Von der Wall Street kommen uneinheitliche Signale für den DAX-Handel. Der US-Standardwerteindex Dow Jones büßte 0,1 Prozent auf 35.312 Punkte ein. Der breit gefasste S&P 500 ging kaum verändert bei 4524 Zählern aus dem Handel.

Besser lief es dagegen für die Technologiewerte. Der Nasdaq Composite schloss 0,3 Prozent höher auf 15.309 Punkten, womit er eine neue Bestmarke markierte. Getragen wurde diese Rally von Kursgewinnen bei Großkonzernen wie Apple oder der Google-Mutter Alphabet, deren Aktien ebenfalls neue Höchststände erreichten.

Hoffen auf die Fed

Enttäuschende Arbeitsmarktdaten der privaten Agentur ADP wurden an den Märkten positiv aufgenommen, nährten sich doch Spekulationen auf eine anhaltend lockere Geldpolitik der US-Notenbank.

Wenn sich die offiziellen Daten am Freitag ähnlich entwickelten, werde sich die Fed jegliche Signale in Richtung einer Drosselung ihrer Wertpapierkäufe verkneifen, bis der Arbeitsmarkt wieder auf Kurs sei, sagte Sam Stovall, Chef-Anlagestratege des Research-Hauses CFRA.

An den Asien-Börsen geht es heute überwiegend aufwärts. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert zur Stunde 0,3 Prozent höher bei 28.525 Punkten. Die Börse in Shanghai liegt 0,6 Prozent im Plus.

Negative China-Daten werden von den Anlegern weitgehend ignoriert. Umfragen im verarbeitenden Gewerbe der Volksrepublik deuteten darauf hin, dass sich die Lieferengpässe infolge der Beschränkungen zur Eindämmung der Virus-Pandemie wieder verschärfen, acht von neun asiatischen Ländern meldeten längere Lieferzeiten.

Der Euro gibt im frühen Handel leicht nach auf aktuell 1,1834 Dollar, er hält sich damit aber weiterhin klar über der Marke von 1,18 Dollar. Der Euro wird von den jüngst aufgekommenen Spekulationen über eine straffere Politik der Europäischen Zentralbank (EZB) gestützt, während der Greenback, also der Dollar, von der Aussicht auf eine womöglich noch länger anhaltende ultra-lockere Geldpolitik der Fed geschwächt wird.

Auch der Goldpreis verteidigt eine wichtige Marke: Der Preis für die Feinunze Gold gibt am Morgen 0,1 Prozent nach auf 1812 Dollar, hält sich damit aber weiterhin über der psychologisch bedeutsamen Marke von 1800 Dollar. Das gelbe Edelmetall profitiert von einem schwächeren Dollar.

Die Ölpreise tendieren am Morgen schwächer. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent gibt 0,3 Prozent auf 71,37 Dollar nach. Ein Fass der US-Sorte WTI kostet 68,31 und damit 0,4 Prozent weniger als am Vortag. Tags zuvor hatten sich die Länder der OPEC+ auf eine Ausweitung der Förderquoten um 400.000 Barrel pro Tag geeinigt.

Am deutschen Aktienmarkt rückt die VW-Aktie in den Fokus. Der Autobauer hat in den USA einer Einigung über 42 Millionen Dollar im Fall von möglicherweise gefährlichen Airbags des Herstellers Takata zugestimmt. Betroffen waren 1,35 Millionen Fahrzeuge. Sieben weitere große Hersteller haben bereits in entsprechenden Verfahren Einigungen erzielt.

Der US-Autobauer Tesla verschiebt die geplante Lieferung seines Roadster-Modells um ein Jahr auf 2023. Konzernchef Elon Musk erklärte auf Twitter, 2021 sei das Jahr der "superverrückten" Lieferketten-Probleme gewesen. "Sollte 2022 nicht ein Mega-Drama werden, wird neuer Roadster 2023 ausgeliefert."

Die Alphabet-Tochter Google muss sich in den USA einem Medienbericht zufolge auf ein weiteres Kartellverfahren einstellen. Das US-Justizministerium bereite eine zweite Klage vor, berichtet die Agentur Bloomberg unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Grund sei das Geschäft mit digitaler Werbung.