Marktbericht Powell sei Dank DAX wahrt seine Chancen

Der DAX geht nach der Rede von US-Notenbank-Chef Jerome Powell gestärkt in die neue Woche. Die deutschen Standardwerte wahren dank einer Kehrtwende am Freitag ihre Chancen in Richtung Rekordhoch.

Der DAX dürfte den Berechnungen von Banken und Brokern zufolge in Nähe seines Vortagesschlusskurses in den XETRA-Handel starten. Am Freitag hatte sich der DAX nach langen Zaudern und Zögern im späten Handel doch noch in die Gewinnzone vorgearbeitet und sich schließlich mit einem Plus von 0,4 Prozent auf 15.852 Zähler ins Wochenende verabschiedet.

Der DAX hat folglich die zweite Woche in Folge seine wichtige Ausbruchsmarke von 15.800 Punkten per Wochenschlusskurs verteidigen können. Damit hat er - zumindest aus technischer Perspektive - seine Chancen auf einen neuerlichen Angriff auf das Allzeithoch (16.030 Punkte) gewahrt.

Wenn keine Nachrichten gute Nachrichten sind

Für Rückenwind sorgte im späten DAX-Handel am Freitag Fed-Chef Jerome Powell, der in seiner Rede auf der virtuellen Notenbanker-Konferenz von Jackson Hole zurückhaltende Töne anschlug, eine Festlegung auf einen genauen Zeitplan zum Ausstieg aus der ultra-lockeren Geldpolitik vermied und so die Kommunikationspolitik der Federal Reserve der vergangenen Wochen fortsetzte.

Christian Scherrmann, US-Volkswirt des Vermögensverwalters DWS, rechnet nun "frühestens Ende dieses Jahres mit dem Beginn der Reduktion der Anleihenankäufe". Die Commerzbank-Ökonomen "erwarten weiterhin, dass die Fed im vierten Quartal beschließt, die Anleihenkäufe zu reduzieren", wie Volkswirt Christoph Balz betont.

Diese Erwartungshaltung dürfte den Märkten bis zur nächsten Notenbanksitzung im September die nötige Sicherheit geben. Der wichtigste Punkt bei Powell sei gewesen, dass er die Pläne zum Ausstieg aus dem Krisen-Modus nicht vom Tisch genommen habe, meint denn auch Christoph Kutt von der DZ Bank. So glaube der Markt weiter an die Erholung.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Freitag 0,7 Prozent höher auf 35.455 Punkten. Während dem Dow Jones damit weiterhin 175 Punkte zu seiner mittlerweile fast zwei Wochen alten Bestmarke fehlen, konnten Nasdaq und S&P neue Rekordhochs erobern. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,2 Prozent auf 15.129 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,9 Prozent auf 4509 Punkte zu.

Die guten Vorgaben von der Wall Street machen sich auch an den asiatischen Börsen zu Wochenbeginn positiv bemerkbar. Der 225 Werte umfassende japanische Nikkei-Index liegt kurz vor Handelsschluss in Tokio 0,5 Prozent höher bei 27.765 Punkten. Die Börse in Shanghai notiert 0,2 Prozent im Plus.

Ein Risikofaktor für die Aktienmärkte bleiben allerdings die Ölpreise, die in der vergangenen Woche so stark zugelegt hatten wie seit 14 Monaten nicht mehr. Zu Wochenbeginn zieht der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent um weitere 0,2 Prozent auf 72,82 Dollar an. Ein Fass WTI-Öl kostet 68,55 Dollar.

Hintergrund ist der zerstörerische Hurrikan "Ida", der im Golf von Mexiko für Unterbrechungen bei der Ölproduktion sorgt - die Region deckt 17 Prozent der US-Rohölproduktion ab, zudem liegen mehr als 45 Prozent der Raffinerie-Kapazitäten entlang der Küste.

Der Dollar steht seit der Powell-Rede am Freitag zu anderen Währungen leicht unter Druck, hielt der US-Notenbank-Chef auf der Jackson-Hole-Konferenz doch keinen genauen Zeitplan für das "Tapering", also die Reduzierung der Anleihekäufe, parat. Im Gegenzug kletterte der Euro über die Marke von 1,18 Dollar. Aktuell werden für einen Euro 1,1804 Dollar gezahlt.

Der schwächelnde Dollar hatte dem Goldpreis bereits zum Wochenschluss Auftrieb gegeben. Das gelbe Edelmetall konnte so die psychologisch bedeutsame 1800-Dollar-Marke zurückerobern. Zu Wochenbeginn kostet eine Feinunze Gold 1816 Dollar und damit 0,1 Prozent weniger als am Freitag.

Am deutschen Aktienmarkt rückt am Morgen Qiagen in den Fokus. Das Biotechnologie- und Diagnostikunternehmen peilt Übernahmen an und könnte künftig seine Aktionäre mit Dividendenzahlungen erfreuen. "Wir sind zurzeit sehr aktiv", sagte Finanzvorstand Roland Sackers der "Börsen-Zeitung" mit Blick auf Zukäufe. An einer Erweiterung des Test-Portfolios oder weiterem Zugang zu Bioinformatik habe der Konzern großes Interesse.

Japan hat erneut Verunreinigung in einer Ampulle des Covid-19-Impfstoffs von Moderna festgestellt. Eine sehr kleine, schwarze Substanz sei in einer Impfstoffampulle von Moderna gefunden worden, so ein Beamter der Präfektur Gunma. Erst vergangene Woche hatte Japan die Verwendung von 1,63 Millionen Moderna-Dosen gestoppt, nachdem der inländische Vertriebshändler Takeda Pharmaceutical Berichte über Verunreinigungen in einigen Fläschchen erhalten hatte.