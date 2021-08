Marktbericht Kursgewinne voraus DAX-Rettung in letzter Minute geglückt?

Der DAX hat die vergangene Woche dank einer Kraftanstrengung in den letzten Handelsminuten oberhalb von 15.800 Punkten beendet. Das verhilft ihm zum Start der neuen Woche zu neuem Schwung.

Der DAX dürfte mit kräftigen Kursgewinnen in die neue Woche starten. Banken und Broker taxieren die 30 deutschen Standardwerte aktuell 0,6 Prozent höher bei 15.905 Punkten. Damit gerät nach der vergangenen turbulenten Woche sogar das gut eine Woche alte Rekordhoch bei 16.030 Zählern allmählich wieder in den Blick der Anleger.

Zum Wochenschluss war der DAX seinem Wochentief (15.622 Punkte) zunächst noch bedenklich nahegekommen, hatte dann aber bei 15.656 Zählern die Kurve gekriegt und sogar noch ins Plus drehen und die wichtige Marke von 15.800 Punkten zurückerobern können. Dank dieses Kraftakts der DAX-Käufer, auch "Bullen" genannt, sind die technischen Voraussetzungen für weitere Kursgewinne gegeben.

Rückenwind für den DAX kommt von der Wall Street. Dort haben nachlassende Sorgen über eine baldige Straffung der geldpolitischen Zügel den großen Indizes am Freitag zu Kursgewinnen verholfen.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,7 Prozent höher auf 35.120 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,2 Prozent auf 14.714 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,8 Prozent auf 4441 Punkte zu.

Dank der positiven Vorgaben von der Wall Street lassen die asiatischen Börsen heute die Tiefstände der vergangenen Woche hinter sich. Beruhigende Nachrichten für die Anleger kommen auch aus China - dort wurden erstmals seit Juli keine lokal übertragenen Covid19-Fälle mehr gemeldet.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert kurz vor Handelsschluss in Tokio 1,9 Prozent höher bei 27.536 Punkten. Die Börse in Shanghai liegt zur Stunde 1,0 Prozent im Plus.

Die nachlassende Risikoaversion der Anleger spiegelt sich auch am Devisenmarkt wider: Der "sichere Hafen" US-Dollar ist etwas weniger gefragt und gibt auf breiter Front nach. Davon profitiert auch der Euro: Die europäische Gemeinschaftswährung zieht 0,2 Prozent auf 1,1719 Dollar an.

Der fallende Dollar gibt auch dem Goldpreis Rückenwind. Der Preis für eine Feinunze des gelben Edelmetalls zieht 0,5 Prozent an auf 1788 Dollar.

Die positiven Virus-Nachrichten aus China und die steigenden Aktienmärkte beflügeln die Ölmärkte. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zieht 1,8 Prozent auf 66,38 Dollar an. Für ein Fass der US-Sorte WTI werden 63,27 Dollar und damit 1,8 Prozent mehr als noch am Freitag aufgerufen.

In der vergangenen Woche waren die Ölpreise auf den tiefsten Stand seit Mai gefallen. Vor allem der starke Dollar hatte die Preise für WTI und Brent belastet, verteuert er doch Öl in Ländern außerhalb des Dollar-Raums und dämpft so die Nachfrage.

Am deutschen Aktienmarkt macht der DAX-Konzern Daimler auf sich aufmerksam. Die Tochter Daimler Truck zeigt sich zuversichtlich, die herkömmliche Dieseltechnologie bei Lkw in der EU schneller als politisch angepeilt zu überwinden. Es sei möglich, "dass wir bis 2030 schon einen Anteil von 40, 50 oder 60 Prozent an CO2-neutralen Batterie- oder Brennstoffzellen-Lkw bei unserem Absatz in der EU erreichen", sagte der Technologievorstand des Unternehmens, Andreas Gorbach, der Deutschen Presse-Agentur.

Das Debakel um Feuergefahr bei Elektrofahrzeugen vom Typ Chevrolet Bolt EV kommt den größten US-Autobauer General Motors (GM) immer teurer zu stehen. Das Unternehmen teilte mit, dass nun alle Bolt-EV-Modelle zurückgerufen werden müssen - auch die der neuesten Jahrgänge. Die zusätzlichen Kosten bezifferte der Hersteller auf rund eine Milliarde Dollar. Der Großteil der betroffenen Fahrzeuge wurde in den USA verkauft, der Rest in Kanada.