Marktbericht DAX etwas tiefer erwartet Angespannte Anleger

Die Spannung steigt an den globalen Finanzmärkten. Heute wird Fed-Chef Jerome Powell seine Rede zur Notenbanker-Konferenz von Jackson Hole halten. Dann sehen Anleger hoffentlich etwas klarer.

Der DAX dürfte mit leichten Abschlägen in den letzten Handelstag der Woche starten. Banken und Broker taxieren die deutschen Standardwerte aktuell 0,1 Prozent tiefer bei 15.778 Punkten. Die Ungewissheit an den globalen Finanzmärkten so kurz vor dem Wochenende ist groß, findet heute doch das Notenbankertreffen von Jackson Hole statt, das auch dieses Jahr wieder virtuell abgehalten wird.

Im Vorfeld der Rede von Jerome Powell, Chef der US-Notenbank, mag sich keiner so recht aus der Deckung trauen. Zumal aus dem Umfeld der Federal Reserve (Fed) zuletzt auch wieder fordernde Stimmen kamen, die nach baldigen geldpolitischen Straffungen verlangten. Am Donnerstag erneuerten einige Fed-Mitglieder ihren Standpunkt, dass eine baldige Rückführung der Anleihekäufe ("Tapering") angebracht sei.

Aus technischer Perspektive wäre ein Wochenschluss im DAX unter der 15.800-Punkte-Marke ein negatives Signal. Vergangenen Freitag konnten die Bullen eine solche negative Weichenstellung noch durch einen Kraftakt verhindern - mal sehen, wie weit heute ihre Kräfte reichen.

Ein erster wichtiger Schritt wäre dabei das Schließen der seit gestern klaffenden Kurslücke zwischen 15.835 und 15.853 Zählern. Auf der Unterseite würde ein Rutsch unter das gestrige Tagestief 15.702 den Abwärtsdruck im DAX verschärfen.

Negative Impulse für den deutschen Aktienhandel kommen von den New Yorker Börsen. Anleger haben an der Wall Street gestern das Risiko zurückgefahren. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,5 Prozent tiefer auf 35.213 Punkten. Er ist damit wieder mehr als 400 Zähler von seinem bisherigen Rekord entfernt.

Der technologielastige Nasdaq gab 0,6 Prozent auf 14.945 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte ebenfalls 0,6 Prozent auf 4469 Punkte ein. Sowohl S&P als auch Nasdaq hatten am Vortag zeitweise neue Bestmarken erreicht. Jenseits der Ungewissheit über die künftige US-Geldpolitik lasteten auch der Anschlag in Kabul und Gewinnmitnahmen auf den amerikanischen Börsen.

Auch an den asiatischen Börsen ist die Stimmung zum Wochenschluss etwas gedämpft. Anleger sind vorsichtiger geworden. "Es gibt drei Dinge, die im Moment dazu beitragen, die Stimmung zu trüben", sagte Kyle Rodda, Analyst bei IG Markets, und verwies auf die schwache Entwicklung an der Wall Street nach den Anschlägen in Afghanistan, auf die Vorsicht vor dem bevorstehenden Symposium in Jackson Hole und auf die Tatsache, dass die asiatischen Börsen in dieser Woche schwächelten, weil die Anleger wegen möglicher künftiger regulatorischer Maßnahmen in China nervös waren.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt kurz vor Handelsschluss in Tokio 0,5 Prozent tiefer bei 27.616 Punkten. Die Börse in Shanghai notiert dagegen 0,4 Prozent im Plus.

Der Goldpreis notiert im frühen Handel knapp unter der psychologisch bedeutsamen 1800-Dollar-Marke. Aktuell werden für eine Feinunze Gold 1799 Dollar gezahlt, 0,3 Prozent mehr als am Vortag.

Dabei kann das gelbe Edelmetall auch von dem etwas schwächeren US-Dollar profitieren. Der Euro zieht leicht an auf 1,1762 Dollar.

Die Ölpreise erholen sich am Morgen etwas von ihren jüngsten Verlusten. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent steigt um 1,1 Prozent auf 71,84 Dollar. Für ein Fass der US-Sorte WTI werden 68,11 Dollar und damit 1,0 Prozent mehr als am Vortag gezahlt.

Am deutschen Aktienmarkt dürften heute weiterhin Papiere der Fondsanbieters DWS und seines Mutterkonzerns Deutsche Bank im Fokus der Anleger stehen. Die US-Börsenaufsicht SEC prüft laut Insidern, ob die DWS zu lax mit Kriterien bei nachhaltigen Investments umgegangen ist. Gestern rauschten die Aktien der DWS um mehr als 13 Prozent nach unten.

Das Biotechunternehmen Morphosys hat in der EU die bedingte Zulassung für Tafasitamab in Kombination mit Lenalidomid bei einer speziellen Krebsproblematik erhalten. Dabei gehe es um die Behandlung Erwachsener mit rezidiviertem oder refraktärem diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom. Anleger zeigten sich begeistert, im nachbörslichen US-Handel legte der Aktienkurs knapp zehn Prozent zu.

Der Veranstalter und Tickethändler CTS Eventim macht sich Hoffnungen auf einen Großauftrag. Man befinde sich zusammen mit France Billet und Orange Business Service in der Endphase von Verhandlungen mit dem Organisationskomitee für die Olympischen und Paralympischen Spiele in Paris 2024 über ein Ticketingabkommen. CTS Eventim erwarte aus der Vereinbarung einen positiven Umsatzbeitrag in zweistelliger Millionenhöhe.

Nach dem Boom in der Corona-Krise flaut das Wachstum bei Peloton deutlich ab. Im jüngsten Geschäftsquartal steigerte der Fitnessgeräte-Spezialist die Erlöse im Jahresvergleich zwar um 54 Prozent auf 936,9 Millionen Dollar. Im vorherigen Quartal hatte der Umsatz jedoch noch um mehr als das Doppelte zugelegt und über eine Milliarde Dollar betragen. Das kam in Verbindung mit einem verhaltenen Ausblick bei den Anlegern nicht gut an. Für Nervosität sorgte auch, dass Peloton ein nicht näher definiertes Buchhaltungsproblem einräumte.

Der Computerriese Dell macht dank des anhaltenden Trends zur Heimarbeit in der Pandemie und des hohen Bedarfs an PCs, Notebooks und Tablets weiter gute Geschäfte. Im zweiten Quartal (bis Ende Juli) steigerte Dell den Umsatz im Jahresvergleich um 15 Prozent auf 26,1 Milliarden Dollar. Allerdings sank das Nettoergebnis - unter anderem wegen deutlich gestiegener Forschungs- und Entwicklungsausgaben - um 20 Prozent auf 880 Millionen Dollar.

Die russischen Behörden haben gegen das in den Niederlanden ansässige Unternehmen Booking.com wegen Missbrauchs seiner Marktdominanz eine Geldstrafe von 13 Milliarden Rubel (umgerechnet 14,9 Millionen Euro) verhängt. Die Antimonopolbehörde wirft Booking.com vor, dass es russischen Hotels und Herbergen verboten habe, ihre Dienstleistungen auf anderen Plattformen günstiger anzubieten.