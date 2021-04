Marktbericht DAX bleibt auf hohem Niveau Renaissance der Technologie-Aktien

Der DAX dürfte zu Handelsauftakt keine großen Sprünge machen. Dagegen feiern in den USA derzeit Aktien wie Microsoft, Apple und Amazon ein spektakuläres Comeback. Mit gutem Grund.

Der DAX dürfte heute zunächst keine großen Sprünge machen: Den Berechnungen von Banken und Brokern zufolge dürfte er in Nähe seines Schlusskurses von 15.203 Punkten in den Handel starten. Damit präsentiert sich der deutsche Leitindex allerdings weiterhin erstaunlich robust.

Rückenwind für den deutschen Aktienmarkt kommt von den US-Börsen, genauer gesagt von den lange Zeit verschmähten Technologiewerten. Der Auswahlindex Nasdaq 100 preschte am Donnerstag 1,0 Prozent empor auf 13.759 Punkte. Er nähert sich damit allmählich wieder seinem Rekordhoch von Mitte Februar an.

S&P 500 schon wieder mit Rekordhoch

Der breit gefasste Aktienindex S&P 500, in dem auch viele Tech-Werte enthalten sind, erklomm erneut ein Rekordhoch und ging schließlich 0,4 Prozent höher bei 4097 Punkten aus dem Handel. Der Dow Jones verzeichnete ein Plus von 0,2 Prozent auf 33.504 Zähler.

Bezeichnenderweise waren am Donnerstag auch im US-Leitindex Dow Jones Industrial Average mit Apple, Salesforce, Microsoft und Intel vier Technologiewerte unter den besten Fünf mit Kursaufschlägen von bis zu 1,9 Prozent.

Fed hält an ultralockerer Geldpolitik fest

Der Grund für die neu erwachte Liebe der Anleger zu Technologiewerten ist bei der US-Notenbank zu suchen. Fed-Chef Jerome Powell hatte am Donnerstagabend auf einer Diskussionsrunde auf dem Frühjahrstreffen des Internationalen Währungsfonds (IWF) klar gemacht, dass die Fed den Geldhahn auf absehbare Zeit nicht zudrehen werde.

Der erwartete Preisschub im Zuge einer Erholung der US-Wirtschaft wird aus Sicht des US-Notenbankchefs nämlich nur vorübergehend zu einer stärkeren Inflation führen.

Nikkei mit Gewinnen

Anleger nahmen diese Aussagen mit Erleichterung auf und griffen wieder bei US-Bonds zu. Dies drückte die Rendite der richtungweisenden zehnjährigen Staatsanleihen auf 1,625 Prozent. Die gestiegenen Marktzinsen hatten in den vergangenen Wochen vor allem Technologiewerte belastet, entsprechend deutlich fiel jetzt die Gegenreaktion bei den Tech-Aktien aus.

Auch an den asiatischen Börsen sorgt die anhaltend ultralockere Geldpolitik der Fed für Kursgewinne. Der 225 Werte umfassende japanische Leitindex Nikkei steht kurz vor Handelsschluss in Tokio 0,8 Prozent höher.

Dollar auf dem Rückzug

Der Weltleitwährung US-Dollar setzt die anhaltende Geldflut der amerikanischen Notenbank indes zu. Entsprechend kann der Euro zum Dollar weiter Boden gutmachen. Zum Wochenschluss hält sich die europäische Gemeinschaftswährung knapp oberhalb der Marke von 1,19 Dollar.

Der Goldpreis konnte zuletzt von den gestiegenen Inflationssorgen profitieren. Am Freitagmorgen setzt das gelbe Edelmetall zu einer leichten Gegenbewegung an und gibt 0,2 Prozent auf 1751 Dollar je Feinunze nach.

Chipmangel belastet Porsche

Die Sportwagentochter von Volkswagen muss wegen des Chipmangels in der Autobranche möglicherweise ihre Produktion drosseln. "Wir können bei einzelnen Modellen nicht ausschließen, dass wir in nächster Zeit die Stückzahlen verringern", erklärte Porsche laut "Handelsblatt".

Airbus: mehr Stornierungen als Bestellungen

Der Konzern hat im ersten Quartal 125 Flugzeuge an Kunden ausgeliefert und damit den Vergleichswert aus dem Vorjahr um drei Jets übertroffen. 39 Maschinen seien neu bestellt worden, erklärte Airbus. Allerdings habe in der Corona-Krise die Zahl der Stornierungen die Bestellungen weit überwogen, so dass sich ein Netto-Auftragseingang von minus 61 ergebe.

Bislang Mehrheit gegen Amazon-Gewerkschaft

Nachdem fast die Hälfte aller Stimmen der Amazon-Gewerkschaftswahl in Alabama am Donnerstag (Ortszeit) ausgezählt war, ist die vollständige Auszählung auf Freitag verschoben worden. Wie der Zwischenstand zeigt, hat die Mehrheit der Lagerarbeiter bisher gegen die Bildung einer Arbeitnehmervertretung gestimmt.

"Spider-Man" und "Jumanji" kommen zu Netflix

Der Streaming-Marktführer Netflix hat sich durch einen Lizenz-Deal mit Sony Pictures die exklusiven US-Rechte an Fortsetzungen von Blockbuster-Reihen wie "Spider-Man" oder "Jumanji" sowie anderen künftigen Produktionen gesichert. Die am Donnerstag verkündete Vereinbarung soll 2022 starten, fünf Jahre laufen und Sonys bisherige Partnerschaft mit dem US-Bezahlsender Starz ersetzen.