Marktbericht DAX kaum verändert Können die Märkte der Fed glauben?

Einmal mehr treiben Inflationssorgen die Anleger um. Die Gretchenfrage für die weitere Entwicklung der Aktienmärkte ist nun: Können die Anleger den Beteuerungen der Fed vertrauen?

Der DAX dürfte kaum verändert in den Handel starten. Banken und Broker taxieren den deutschen Leitindex zur Stunde in Nähe seines Vortagsschlusskurses von 15.451 Punkten. Bereits zur Wochenmitte waren die deutschen Standardwerte trotz einer Handelsspanne von über 130 Punkten unterm Strich quasi nicht vom Fleck gekommen. Der am Dienstag erfolgte Ausbruch auf ein neues Rekordhoch von 15.569 Zählern wurde bislang noch nicht bestätigt, entsprechend fragil ist die Lage im DAX.

Die zuletzt etwas in den Hintergrund gerückten Inflations- und Zinsängste sorgen einmal mehr für Verunsicherung an den Märkten. Anleger fürchten, die US-Notenbank könnte angesichts der steigenden Inflation genötigt werden, ihre Geldpolitik früher zu straffen. Steigende Zinsen machen Aktien im Vergleich zu Anleihen weniger attraktiv.

Nikkei mit Verlusten

Diese Sorgen spiegeln sich am Donnerstag auch an den asiatischen Börsen wider. Der 225 Werte umfassende japanische Nikkei notiert kurz vor Handelsschluss in Tokio 0,5 Prozent tiefer.

"Während die Bemühungen verschiedener Fed-Sprecher die Marktsorgen zu beschwichtigen schienen, bleiben Zweifel bestehen", sagt GSFM Investmentstratege Stephen Miller. Die jüngsten Äußerungen der Führung der US-Notenbank deuteten darauf hin, "dass die Fed vielleicht ein bisschen weiter ist als das 'nicht darüber nachdenken' über eine geldpolitische Straffung, wie es der Vorsitzende Jerome Powell im letzten Jahr die Haltung der Fed bezeichnet hatte - aber nur ein bisschen."

Tech-Werte gefragt

An der Wall Street hatten dagegen die jüngsten Äußerungen der Fed-Führung noch für etwas Beruhigung sorgen können. Die Notenbanker hatten ihr Mantra wiederholt, dass der aktuelle Preisdruck rasch nachlassen werde und der Zeitpunkt für eine Straffung der geldpolitischen Zügel noch nicht gekommen sei.

Anleger griffen daraufhin vor allem bei Technologiewerten zu, die zuletzt besonders unter Zinserhöhungsängsten gelitten hatten. Der technologielastige Nasdaq rückte am Mittwoch 0,6 Prozent auf 13.738 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,2 Prozent auf 4196 Punkte zu. Der Standardwerteindex Dow Jones schloss leicht im Plus auf 34.323 Punkten.

Gold weiter im Aufwärtstrend

Der Goldpreis kann von den anhaltenden Inflationssorgen der Anleger profitieren. Der Preis für die Feinunze Gold zieht am Donnerstagmorgen leicht an auf 1899 Dollar. Tags zuvor war er bis auf 1913 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit vier Monaten geklettert. Der Aufwärtstrend bei dem gelben Edelmetall ist weiterhin voll intakt. Der Euro tendiert bei 1,2192 Dollar seitwärts.

Glyphosat-Schlappe für Bayer

Im DAX rückt am Morgen die Bayer-Aktie in den Fokus. Der Pharma- und Chemiekonzern muss im US-Rechtsstreit um angebliche Krebsrisiken des glyphosathaltigen Unkrautvernichters Roundup einen Rückschlag hinnehmen. Richter Vince Chhabria lehnte am Mittwoch den Antrag der Leverkusener ab, eine Beilegung künftiger Streitigkeiten gegen Zahlung von zwei Milliarden US-Dollar vorläufig zu genehmigen. Teile von Bayers Plänen seien "klar unvernünftig", so Richter Chhabria.

Quantum bestätigt Interesse an Lamborghini

Die Schweizer Holding Quantum hat ihr Kaufinteresse an der Volkswagen-Tochter Lamborghini bestätigt. Zusammen mit mehreren Partnern wolle Quantum eine Plattform für starke Marken und Technologie formen und fasse dazu auch die Übernahme des Sportwagenbauers ins Auge. Ein Sprecher der Volkswagen-Tochter Audi, zu der Lamborghini seit 1998 gehört, sagte am Mittwoch erneut: "Das ändert nichts daran: Lamborghini steht nicht zum Verkauf."

Deutsche Bank lädt zur Hauptversammlung

Deutschlands größtes Geldhaus lädt heute zur virtuellen Hauptversammlung. Sie dürfte deutlich weniger turbulent werden als die Treffen in den vergangenen Jahren. Großinvestoren wie die Fondsgesellschaften Deka und Union Investment haben sich schon öffentlich hinter die Strategie von Deutsch-Bank-Chef Christian Sewing gestellt. Kritik ist zu erwarten an den Bonuszahlungen sowie an den nach wie vor herrschenden Mängeln im Kampf gegen Geldwäsche.

Nvidia verdoppelt Gewinn

Die hohe Nachfrage nach Technik für Rechenzentren und Grafikkarten hat das Geschäft von Nvidia auch zum Start des neuen Geschäftsjahres kräftig angetrieben. Im ersten Quartal sprang der Umsatz im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 84 Prozent auf 5,7 Milliarden US-Dollar nach oben. Der Gewinn stieg unter dem Strich um 109 Prozent auf 1,9 Milliarden Dollar, wie Nvidia nach US-Börsenschluss am Mittwoch mitteilte.

Andy Jassy wird am 5. Juli neuer Amazon-Chef

Der Chefwechsel an der Spitze des weltgrößten Onlinehändlers Amazon findet am 5. Juli statt. Andy Jassy werde dann das Amt des Vorstandsvorsitzenden übernehmen, sagte Firmengründer Jeff Bezos am Mittwoch auf dem Aktionärstreffen von Amazon. Der Stabwechsel findet damit am 27. Jahrestag der Gründung des Unternehmens statt.