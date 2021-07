Marktbericht Trotz kurzfristiger Erholung Trübe DAX-Perspektiven nach Kursrutsch

Mit dem gestrigen Kursrutsch hat der deutsche Leitindex eine wichtige Schlüsselmarke nach unten durchbrochen. Das verheißt für die weiteren DAX-Perspektiven nichts Gutes.

Der DAX dürfte zu Handelsauftakt etwas Boden gutmachen. Banken und Broker taxieren die deutschen Standardwerte aktuell 0,3 Prozent höher bei 15.461 Punkten. Gestern war der DAX mit 15.304 Punkten zeitweise auf das tiefste Niveau seit Mitte Mai abgesackt. Zu Handelsschluss verbuchten der deutsche Leitindex ein Minus von 1,7 Prozent auf 15.421 Zähler.

Damit hatte er per Tagesschlusskurs die wichtige Unterstützung bei 15.500 Punkten nach unten durchbrochen. Das technische Bild trübt sich damit deutlich ein - auch wenn es heute zunächst nach einer technischen Gegenreaktion aussieht.

Delta-Ängste dominieren

Hinter dem gestrigen Kurseinbruch stecken in erster Linie die neu aufgeflammten Ängste vor einer neuen Corona-Welle. "Mit Covid-19 ist ein Unsicherheitsfaktor zurück auf der Hauptbühne", schrieb Marktexperte Timo Emden von Emden Research.

Vor allem die rapide Ausbreitung der besonders ansteckenden Delta-Variante bereitet den Anlegern zunehmend Sorgen, könnte diese doch zu neuen Einschränkungen führen.

Tourismusbranche droht nächster Schlag

Die große Gefahr: Die sich gerade von den ersten Corona-Wellen erholende globale Konjunktur könnte erneut abgewürgt werden. Die Charts der Tourismus- und Luftfahrtaktien spiegeln diese Gefahr schon heute wider, hat sich doch etwa der Kurs der TUI-Aktie bereits wieder klar von seinem Hoch im Frühjahr entfernt.

Heute droht der Branche der nächste Schlag: Laut einem Medienbericht will die Bundesregierung ganz Spanien als Corona-Risikogebiet einstufen und Zypern sogar zum Hochinzidenzgebiet erklären.

Wall Street unterbricht Rekordrally

Ein wenig Mut macht derweil der Handelsverlauf an der Wall Street. Zwar konnten sich die US-Börsen der weltweiten Marktschwäche am Donnerstag nicht entziehen. Allerdings schaffte es der Dow, sein Minus im Verlauf in etwa zu halbieren. Auch die zunächst besonders schwachen Technologie-Indizes der Nasdaq machten letztlich wieder viel Boden gut.

Der Nasdaq 100 ging schließlich 0,6 Prozent tiefer bei 14.722 Punkten aus dem Handel. Der Dow Jones Industrial schloss 0,8 Prozent im Minus bei 34.422 Zählern. Der marktbreite S&P 500 fiel am Ende um 0,9 Prozent auf 4321 Punkte.

Asiatische Börsen auf Zweimonatstief

Aus Asien kommen am Morgen negative Vorgaben für den Aktienhandel in Europa. Die Märkte in Asien fallen auf ein Zweimonatstief und liefern zugleich die schlechteste Wochenbilanz seit Februar. Der japanische Nikkei-Index notiert kurz vor Handelsschluss in Tokio 0,8 Prozent tiefer bei 27.8886 Punkten.

Befürchtungen die Zentralbanken könnten die wirtschaftliche Erholung abwürgen, indem sie versuchten die Inflation einzudämmen und die sich schnell ausbreitende Delta-Variante des Coronavirus haben den Anlegern die Kauflaune verdorben.

Der Euro notiert im asiatischen Devisenhandel etwas tiefer bei 1,1832 Dollar. Zur Wochenmitte war die europäische Gemeinschaftswährung bis auf ein Drei-Monats-Tief von 1,1781 Dollar abgesackt. Die Feinunze Gold gibt leicht nach auf 1801 Dollar.

VW-Chef Diess vor Vertragsverlängerung bis 2025

Im DAX rückt die VW-Aktie am Morgen in den Fokus. Nach zwei Anläufen könnte der Vertrag von VW-Konzernchef Herbert Diess (62) jetzt doch vorzeitig verlängert werden. Der Aufsichtsrat von Volkswagen werde bei einer Sitzung am Freitag über einen Vierjahresvertrag bis Oktober 2025 beraten, sagten zwei mit den Vorgängen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.

BioNTech/Pfizer setzen auf Auffrischungs-Impfung

Auch die BioNTech-Aktie könnte heute einen Blick wert sein. BioNTech und sein Partner Pfizer gehen von einem Rückgang der Schutzwirkung des gemeinsamen Coronavirus-Vakzins nach einem halben Jahr aus. Auf Basis der bisher vorliegenden Daten sei es wahrscheinlich, "dass eine dritte Dosis innerhalb von sechs bis zwölf Monaten nach der vollständigen Impfung erforderlich sein wird". Pfizer will in den USA zeitnah eine Notfallzulassung für eine dritte Dosis des Corona-Impfstoffes Comirnaty beantragen.

Airbus liefert im Juni deutlich mehr Jets aus

Der Flugzeugbauer Airbus hat im Juni wieder mehr Jets an seine Kunden übergeben und neue Aufträge hereingeholt. Mit 77 Maschinen lag die Zahl der Auslieferungen deutlich über den 50 Stück vom Mai. Zugleich holte der Konzern trotz der Corona-Krise Bestellungen über 73 Verkehrsflugzeuge herein. Davon gehen 70 Maschinen an die US-Fluggesellschaft United. Die Stornierungen hielten sich mit 2 Maschinen in engen Grenzen.