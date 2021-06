Marktbericht DAX leicht tiefer erwartet Billiger Euro als Stütze

Der DAX dürfte mit leichten Abschlägen in den letzten Handelstag der Woche starten. Unterstützung für die Kurse am deutschen Aktienmarkt kommt derweil vom billigen Euro.

Große Ereignisse hinterlassen ihre Spuren: An den Devisenmärkten wirkt der Entscheid der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) vom Mittwochabend immer noch nach. Fed-Chef Jerome Powell hatte an diesem Tag zwei Zinserhöhungen für 2023 in Aussicht gestellt und damit eine mittelfristige Straffung der geldpolitischen Zügel signalisiert. Experten zufolge könnte die Fed bereits Ende 2021 damit beginnen, ihre Wertpapierkäufe zurückzufahren.

Die Zinsschere zum Euro-Raum dürfte damit weiter aufgehen. Denn die Europäische Zentralbank (EZB) dürfte laut Ökonomen länger als die Fed an ihrer ultra-lockeren Geldpolitik festhalten.

Exportindustrie erfreut über günstigen Euro

Das stärkt dem Dollar den Rücken, der Euro verliert im Gegenzug. Seit Mittwoch hat die europäische Devise rund zwei Cent eingebüßt. Heute notiert sie im frühen Handel bei 1,1916 Dollar.

Ein billiger Euro ist für die im DAX schwer gewichtete deutsche Exportindustrie eine willkommene Unterstützung. Eine Unterstützung, die der DAX zudem gut gebrauchen kann, war die Rally am deutschen Aktienmarkt zuletzt doch etwas ins Stocken geraten.

Heute ist Großer Verfallstag

Zum Wochenschluss notiert der DAX im vorbörslichen Handel bei 15.718 Punkten und damit leicht unter seinem Vortagesschlusskurs. Zu Wochenbeginn hatten die deutschen Standardwerte bei 15.803 Zählern ein neues Rekordhoch markiert, seither kam der DAX jedoch kaum vom Fleck, die Kurse bewegten sich in einer engen Handelsspanne von rund 150 Punkten.

Heute könnte der anstehende Große Verfallstag, an dem die Optionen und Futures auf Indizes und Aktien verfallen, nochmals für Bewegung sorgen.

Bank of Japan bleibt locker

Der japanische Nikkei hat nach anfänglichen Gewinnen ins Minus gedreht. Kurz vor Handelsschluss notiert das 225 Werte umfassende Börsenbarometer 0,1 Prozent tiefer.

Rückenwind für die Kurse an der Tokioter Börse kommt von der Bank of Japan. Die japanische Zentralbank hält an ihrer ultra-lockeren Geldpolitik fest. Japanische Geschäftsbanken können sich damit weiter so gut wie kostenlos Geld bei der Notenbank besorgen. Das Ziel: Kredite für Investitionen der Wirtschaft und für Verbraucher sollen billig bleiben.

Dow im Minus, Nasdaq 100 mit Rekordhoch

Die US-Börsen haben am Donnerstag uneinheitlich geschlossen. Die Furcht vor einer vorzeitigen Zinswende durch die US-Notenbank belastete den Standardwerteindex Dow Jones Industrial, der 0,6 Prozent auf 33.823 Punkte nachgab.

Der breit gefasste S&P 500 schloss kaum verändert bei 4222 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 verbuchte hingegen ein weiteres Rekordhoch und endete mit einem Plus von 1,3 Prozent bei 14.164 Punkten.

CureVac in der Defensive

Ein enttäuschendes Zwischenergebnis zur Wirksamkeit des mit großen Hoffnungen belegten Vakzins von CureVac ließ die an der Nasdaq gehandelten Hinterlegungsscheine des Tübinger Unternehmens um 39 Prozent einbrechen. CureVac hatte über eine vorläufige Wirksamkeit von nur 47 Prozent berichtet.

CureVac-Vorstandsvorsitzender Werner Haas verteidigte den Impfstoff: Kein anderes Vakzin sei an so vielen Virusvarianten getestet worden, sagte Haas im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Die Aktie dürfte nach dem gestrigen Kurssturz auch heute im Fokus stehen, sind in dem Papier doch auch viele Privatanleger engagiert. Sie hoffen nun auf eine Gegenbewegung.

US-Behörde untersucht 30 Tesla-Unfälle

Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA hat 30 Untersuchungen von Unfällen mit Tesla-Modellen eingeleitet. Die Unfälle haben sich seit 2016 ereignet und insgesamt zehn Todesopfer gefordert. Die Behörde will prüfen, inwiefern der Einsatz von Teslas Assistenzsystem für automatisiertes Fahren die Unfälle beeinflusst hat, und hat deswegen eine Liste mit Details zu den untersuchten Unfällen veröffentlicht.

Daimler drückt auf den E-Turbo

Am deutschen Aktienmarkt macht Daimler auf sich aufmerksam. Der DAX-Konzern will laut "Manager Magazin" etliche der ab 2024 vorgesehenen neuen Elektroautos ein Jahr früher auf den Markt bringen als geplant. Mehr als die Hälfte der aktuellen Modelle kämen in der nächsten Generation nur noch als E-Autos auf den Markt, sodass die Varianten mit Verbrennungsmotoren schneller auslaufen.