Marktbericht Kursverluste voraus DAX zurück in der Gefahrenzone

Die weltweit steigenden Delta-Fälle und Ängste vor einer geldpolitischen Wende der US-Notenbank lasten auf dem deutschen Aktienmarkt. Der DAX fällt wieder in kritisches Terrain zurück.

Der DAX dürfte mit Kursverlusten in den XETRA-Handel starten. Banken und Broker taxieren die deutschen Standardwerte aktuell 0,3 Prozent tiefer bei 15.811 Punkten. Damit gerät die alte Ausbruchsmarke erneut ins Visier der Anleger.

Sollte der DAX unter 15.800 Zähler rauschen, so müssten sich Investoren auf einen baldigen Test der jüngsten Tagestiefs bei 15.656/15.622 Zählern einstellen.

Die auch hierzulande rasant steigenden Corona-Infektionszahlen sorgen bei den Anlegern ebenso für Verunsicherung wie die künftige Geldpolitik der US-Notenbank. Nicht umsonst heißt es einem geflügelten Börsen-Bonmot zufolge, dass Anleger nichts mehr fürchten als Ungewissheit.

Jackson Hole im Visier

Mit Spannung blicken Investoren nun in Richtung Jackson Hole. Am Freitag wird Fed-Chef Jerome Powell auf dem virtuellen US-Notenbanker-Treffen seine Rede halten. Anleger erhoffen sich davon Hinweise, wann die Federal Reserve mit dem "Tapering" beginnen wird.

Als Tapering wird an der Börse das Herunterfahren der umfangreichen Anleihekäufe durch die US-Notenbank bezeichnet. Beim Tapering dreht die Federal Reserve (Fed) den Märkten also allmählich den Geldhahn zu. Zuletzt waren an den Finanzmärkten die Erwartungen gestiegen, dass die Fed bereits im September mit dem Tapering beginnen könnte.

Gute Vorgaben für den DAX kommen von den US-Börsen. In New York setzte sich die Rekordjagd zur Wochenmitte fort, wenn auch nur mit kleinen Schritten. Nasdaq und S&P erzielten trotz moderater Kursgewinne neue Bestmarken.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,1 Prozent höher auf 35.405 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,2 Prozent auf 15.041 Zähler vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,2 Prozent auf 4496 Punkte zu.

Nachdem der Impfstoff von Biontech und Pfizer in den USA die erste vollständige Zulassung erhalten hat, hofften Investoren auf mehr Impfwillige. Auch Fortschritte bei der Verabschiedung des billionenschweren Haushaltsbeschlusses sorgten für gute Stimmung am Markt.

Laut einer Reuters-Umfrage gehen Wall-Street-Experten im Schnitt davon aus, dass der Dow-Jones-Index am Jahresende bei 36.000 Punkten stehen wird. Im Mai hatten sie nur 35.500 Punkte vorhergesagt. Auch dem S&P 500 trauen die Fachleute jetzt mehr zu: Für den marktbreiten Index peilen sie nun 4500 Punkte an nach 4300 im Mai.

Die Börsen in Asien können von den guten US-Vorgaben kaum profitieren. Zu groß sind die Sorgen der Anleger angesichts der diversen Delta-Ausbrüche in der Region. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index tendiert kurz vor Handelsschluss in Tokio bei 27.719 Punkten seitwärts. Die Börse in Shanghai liegt zur Stunde 0,6 Prozent im Minus.

Die rasante Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus drückt am Morgen auch die Ölpreise. Nachfragesorgen machen sich breit. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent fällt 0,5 Prozent auf 71,88 Dollar. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI sackt 0,7 Prozent ab auf 67,87 Dollar.

Der Goldpreis gibt im frühen Handel 0,3 Prozent nach auf 1787 Dollar. Im Wochenverlauf hatte sich das gelbe Edelmetall noch zeitweise über die psychologisch wichtige Marke von 1800 Dollar vorgewagt, konnte die Kursgewinne aber nicht halten. Der Euro gibt 0,1 Prozent nach auf 1,1764 Dollar.

Die Deutsche Post bereitet sich für die diesjährige Bundestagswahl auf deutlich mehr Briefwähler als noch bei der Bundestagswahl 2017 vor. "Ob das im hohen 40er-Prozentbereich oder sogar im 50er-Prozentbereich sein wird, werden wir sehen", sagte Tobias Meyer, Vorstand für den Bereich Post und Pakete Deutschland, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Vorbereitet sind wir auch auf den Fall, dass mehr als 60 Prozent der Wähler Briefwahl nutzen."

Die US-Börsenaufsicht SEC ermittelt dem "Wall Street Journal" zufolge gegen den Vermögensverwaltungsarm DWS der Deutsche Bank wegen möglicherweise beschönigter Angaben zu nachhaltigen Investitionen. Die Untersuchungen der SEC und der Bundesstaatsanwaltschaft in Brooklyn würden sich in einem frühen Stadium befinden.

Das deutsche Unternehmen BioNTech und sein US-Partner Pfizer wollen bis Ende der Woche weitere Daten für die Zulassung einer Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus bei der US-Arzneimittelbehörde FDA einreichen. Eine Phase-3-Studie ergab nach Angaben der Hersteller, dass eine Auffrischungsimpfung mit ihrem Vakzin "signifikante neutralisierende Antikörpertiter" gegen das Coronavirus aufweise.

Der SAP-Konkurrent Salesforce traut sich nach der Übernahme des Bürochat-Anbieters Slack mehr zu. Für das im Januar 2022 zu Ende gehende Geschäftsjahr rechnet Salesforce nun mit Erlösen zwischen 26,2 und 26,3 Milliarden Dollar. Das sind etwa 600 Millionen Dollar mehr als bisher in Aussicht gestellt. Salesforce-Finanzchefin Amy Weaver sagte, jetzt könne auf Slacks Momentum aufgebaut werden.