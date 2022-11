Marktbericht DAX im Plus erwartet Optimismus an den Börsen Stand: 01.11.2022 07:31 Uhr

Die Hoffnung auf ein langsameres Vorgehen der US-Notenbank Fed lässt die Anleger an den Börsen zugreifen. Damit könnte der DAX seinen erfolgreichen Lauf aus dem Oktober heute fortsetzen.

Nach dem ruhigen Ende des ungewöhnlich starken Börsenmonats Oktober stehen die Zeichen für den Auftakt im November auf Kursgewinne. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am frühen Morgen rund 0,86 Prozent höher auf 13.368 Punkte.

Wichtige Linie kommt für den DAX immer näher Das wäre ein weiteres Hoch seit Mitte September. Zudem kommt mit der 200-Tage-Linie bei aktuell 13.676 Zählern eine wichtige langfristige Marke immer näher. Im Oktober war der DAX kräftig um 9,4 Prozent vorgerückt. Seit seinem Tief Ende September hat das Börsenbarometer etwa 1300 Punkte zulegen können. Der wesentliche Grund für die jüngsten Kursgewinne ist laut Konstantin Oldenburger von CMC Markets "die Hoffnung auf ein in naher Zukunft langsameres Tempo in den Zinserhöhungszyklen der Notenbanken". Auch an der Wall Street werde der Optimismus von der Erwartung getragen, dass die Federal Reserve vielleicht schon auf der morgigen Sitzung eine Lockerung ihrer aggressiven Geldpolitik verkünden wird, so der Marktanalyst.

Rekordmonat für den Dow Jones An den US-Börsen war der Oktober gestern mit mäßigen Verlusten zu Ende gegangen. Der Dow Jones zollte seiner Oktober-Rally Tribut und gab 0,39 Prozent auf 32.732 Punkte nach. Mit einem Zuwachs von fast 14 Prozent verzeichnete der US-Leitindex aber den stärksten Oktober seiner Geschichte. Auch die anderen großen US-Aktienindizes schlossen leichter. Die Technologiebörse Nasdaq gab stärker nach und ging bei 10.988 Zählern aus dem Handel - ein Tagesverlust von 1,03 Prozent. Der marktbreite S&P-500-Index verlor 0,75 Prozent. Die Wall Street öffnet nach der Zeitumstellung hierzulande in dieser Woche bereits um 14:30 Uhr, Handelsschluss ist um 21:00 Uhr MEZ.

Anstehender Fed-Entscheid treibt Asien-Börsen ins Plus In der Hoffnung auf eine zukünftige Verlangsamung der Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed haben auch die Anleger in Asien heute zugegriffen. Analysten gehen zwar davon aus, dass die Fed die Zinssätze morgen um 75 Basispunkte anheben wird, aber die Börsianer werden bei der Sitzung auf Signale achten, ob die Währungshüter in Zukunft kleinere Zinsschritte in Betracht ziehen. Der japanische Nikkei-Index schloss 0,3 Prozent höher bei 27.679 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,9 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,5 Prozent.

Gewinn von Toyota bricht überraschend ein Gestiegene Materialkosten haben Toyota überraschend einen herben Gewinneinbruch eingebrockt. Während der Umsatz wegen des fallenden Yen im zweiten Geschäftsquartal zulegte, brach das Betriebsergebnis um ein Viertel auf 562,7 Milliarden Yen (3,8 Milliarden Euro) ein, wie der weltgrößte Autobauer heute mitteilte. Der Konzern verfehlte damit die Erwartungen von Analysten, die mit einem Ergebnisanstieg gerechnet hatten. An der Prognose eines operativen Ergebnisses von 2,4 Billionen Yen für das Geschäftsjahr hielt der Vorstand dennoch fest.