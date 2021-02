Marktbericht DAX legt am Morgen zu Die 14.000 lockt wieder

Gute Vorgaben von den US-Börsen und steigende Konjunkturhoffnungen geben dem DAX am Morgen den nächsten Aufwärtsschub. Nun scheinen auch Kursstände von 14.000 Punkten und darüber wieder erreichbar.

Starke US-Börsen machen dem DAX am Morgen Beine und lassen den deutschen Leitindex im frühen Xetra-Handel bis auf 13.990 Punkte steigen, bevor erste Investoren Gewinne mitnehmen. Die runde Tausendermarke und damit auch neue Höchststände scheinen nun aber wieder kurzfristig möglich.

US-Börsen voller Hoffnung

An der Wall Street hatte der Dow Jones Index gestern Abend deutlich höher geschlossen ebenso wie der marktbreite S&P 500 und der Index der Technologiebörse Nasdaq. In den USA setzen die Marktteilnehmer auf positive Nachrichten zum anstehenden Konjunkturpaket, das der neue US-Präsident Joe Biden auf den Weg bringen will.

Spannende Arbeitsmarktdaten

Viel Aufmerksamkeit wird am Nachmittag auch neuen US-Arbeitsmarktdaten zuteil werden. Die Beschäftigtenzahlen der privaten US-Arbeitsagentur ADP geben einen Vorgeschmack auf die offiziellen Daten am Freitag. Analysten rechnen für Januar mit dem Aufbau von 49.000 Stellen in der US-Privatwirtschaft, nach einem Abbau von 123.000 Jobs im Vormonat.

Gerangel und Gamestop und Silberpreis scheint vorüber

Ein Belastungsfaktor der Vorwoche, das Gezerre zwischen professionellen Hedgefonds und in sozialen Netzwerken organisierten Privatanlegern, wird von Börsianern immer weniger als Bedrohung für die Märkte als solche wahrgenommen. Der spekulative Grabenkrieg hatte Hedgefonds in Schieflage gebracht und für enorme Kursausschläge einzelner Aktien gesorgt.

Jeff Bezos verlässt Amazon-Chefposten

Statt dessen sorgten zwei US-Technologiegiganten für Aufmerksamkeit auf dem Börsenparkett. Amazon gab den Rückzug von Konzernchef und -gründer Jeff Bezos von der Firmenspitze bekannt. Im dritten Quartal werde er die Führung an den derzeitigen Chef der Cloud-Sparte AWS, Andy Jassy, abtreten und dann an die Spitze des Verwaltungsrats wechseln.

Bei Alphabet klingeln die Kassen

Und der Google-Mutterkonzern Alphabet hat angeschoben von aktiveren Werbekunden in der Corona-Krise mehr als 50 Milliarden Dollar Umsatz erwirtschaftet. Der Alphabet-Umsatz stieg im vergangenen Quartal um 23,5 Prozent auf 56,9 Milliarden Dollar. Beim Gewinn gab es einen Sprung von fast 43 Prozent auf gut 15,2 Milliarden Dollar, wie der Internet-Riese nach US-Börsenschluss am Dienstag mitteilte.Das war deutlich mehr als von Analysten erwartet. Die Aktie stieg nachbörslich um fünf Prozent.

Asienbörsen steigen überwiegend

Die Vorlage aus den USA haben auch die Märkte in Asien aufgenommen. Der japanische Nikkei-Index in Tokio zog ein Prozent auf 28.646 Punkte an. Südkorea notierte der Markt ebenfalls rund ein Prozent fester. Gegen den Trend gab die Börse in Shanghai 0,5 Prozent nach.

Euro: Die 1,20 droht

Am Devisenmarkt nähert sich der Euro langsam der Marke von 1,20 Dollar. Am Morgen notiert die Gemeinschaftswährung mit 1,2032 Dollar nicht mehr allzu weit von der psychologische wichtigen Marke entfernt.

Öl verteuert sich weiter

Die Ölpreise klettern am Mittwoch erneut. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 57,64 US-Dollar und damit 18 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 14 Cent auf 54,90 Dollar. Seit Beginn der Handelswoche sind der Preis für US-Öl und der für Brent-Öl um jeweils mehr als fünf Prozent gestiegen. Der Goldpreis notiert kaum verändert bei 1836 Dollar.

DAX auf der Lauer

Im Leitindex können sich Autoaktien wie Daimler und VW in die Gewinnerliste ganz nach oben schieben. Auch Siemens-Papiere gewinnen überdurchschnittlich. Am Indexende verbuchen Merck und die Aktie der Deutschen Börse kleine Verluste.

Siemens vor Chefwechsel

Im Fokus dürfte am Mittwoch Siemens stehen. Der Konzern steht vor einem Chefwechsel und hat vor der heutigen Hauptversammlung detaillierte Geschäftszahlen und einen aktuellen Ausblick vorgestellt. Der Münchner Technologiekonzern hob die Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr 2020/21 (per Ende September) nach einem überraschend guten ersten Quartal deutlich an. Der Gewinn nach Steuern soll nun um mindestens ein Fünftel auf 5,0 bis 5,5 (2019/20: 4,2) Milliarden Euro steigen. Der Umsatz werde auf vergleichbarer Basis um einen mittleren bis hohen einstelligen Prozentsatz steigen. Siemens hatte schon im Januar Eckdaten für die drei Kernsparten genannt.

BMW-Partner vor Übernahme?

Der zweitgrößte chinesische Autobauer FAW greift Insidern zufolge nach dem dortigen BMW-Partner Brilliance. Die staatliche FAW Group, die auch zusammen mit Volkswagen und Audi Autos für den chinesischen Markt produziert, könnte für für angedachte Übernahme umgerechnet rund sechs Milliarden Euro ausgeben, sagten zwei mit den Plänen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch. Hintergrund der Überlegungen ist die prekäre Lage des größten Aktionärs von Brilliance, Huachen Automotive, der Ende 2020 in Schieflage geraten war. Dem Plan zufolge soll FAW zunächst 30,4 Prozent der Brilliance-Anteile von Huachen und weitere 11,9 Prozent von einer staatlichen Investmentgesellschaft der Provinz Liaoning erwerben.

Commerzbank dreht an der Sparschraube

Mit einem drastischen Sparkurs will der neue Konzernchef Manfred Knof die Commerzbank wieder nach vorne bringen. An diesem Mittwoch (13.00 Uhr) berät der Aufsichtsrat des Frankfurter MDAX-Konzerns über die bereits öffentlich gemachten Eckpunkte der künftigen Strategie. Das Management plant, bis 2024 von den zuletzt gut 39.600 Vollzeitstellen weltweit rund 10.000 zu streichen. Das Filialnetz in Deutschland mit derzeit 790 Standorten soll auf 450 fast halbiert werden.

Freenet-Aktie steigt wegen Aktienrückkauf

Die Aussicht auf millionenschwere Aktienrückkäufe von Freenet und eine deutlich höhere Dividende hat am Mittwoch bei Anlegern für Begeisterung gesorgt. Der Telekomanbieter will eigene Aktien für bis zu 135 Millionen Euro zurückkaufen und darüber hinaus eine deutlich höhere Dividende zahlen. Daraus errechnet sich laut dem Analysten Usman Ghazi von der Berenberg Bank beim aktuellen Freenet-Kurs eine Gesamtrendite von 14 Prozent. "Das ist kein einmaliges Ereignis", glaubt Ghazi. Das Unternehmen habe das Zeug, eine Rendite in dieser Höhe über mehrere Jahre hinweg zu bewerkstelligen.

Sony hebt Prognose an

Der japanische Elektronikkonzern hat nach einem guten Weihnachtsgeschäft seine Jahresprognose angehoben. Für das im März endende Geschäftsjahr werde nun mit einem Betriebsergebnis von umgerechnet 7,4 Milliarden Euro gerechnet, statt bisher rund 5,5 Milliarden Euro. Von Oktober bis Dezember kletterte das Betriebsergebnis dank einer guten Nachfrage nach Videospielen, Kinofilmen und anderen Unterhaltungsangeboten überraschend stark um ein Fünftel auf 2,84 Milliarden Euro.

Lenovo profitiert vom Homeoffice-Trend

Der weltgrößte Computerhersteller hat im dritten Quartal den Gewinn wegen der starken Nachfrage nach Geräten für das Homeoffice überraschend stark gesteigert. Der Nettogewinn kletterte um 53 Prozent auf 395 Millionen Dollar, teilte Lenovo mit. Der Umsatz stieg um 22 Prozent auf 17,25 Milliarden Dollar. Lenovo baute seine Führungsposition bei PCs gemessen am Marktanteil aus, dieser lag nach Daten der Analysefirma Gartner im letzten Quartal 2020 bei 27,1 Prozent.

Wacker übernimmt in den USA

Der Münchner Chemiekonzern Wacker stärkt mit der Übernahme des Plasmid-DNA-Herstellers Genopis in den USA sein Biopharmageschäft. "Mit den Kompetenzen von Genopis in der pDNA-Technologie erweitern wir unser Portfolio und unsere Kapazitäten als Auftragshersteller für die Pharmaindustrie", teilte der Vorstandsvorsitzende Rudolf Staudigl in der Nacht zum Mittwoch mit. Der Gesamtkaufpreis für die Akquisition besteht aus einer Zahlung von 39 Millionen Dollar sowie möglichen weiteren erfolgsabhängigen Zahlungen im Rahmen eines sogenannten Earn-Out-Modells. Der Vollzug der Transaktion wird im erste Quartal 2021 erwartet.