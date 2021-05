Dürftiger Wochenstart Vorerst kein DAX-Rekord

Vor dem Start in die neue Handelswoche sieht es danach aus, als würde der DAX etwas zurückfallen. Die Anleger hoffen trotzdem auf ein neues Rekordhoch - aber wie lange geht die Rally noch weiter?

Am Freitag war der DAX mit einem Plus von 0,7 Prozent auf 15.519 Zählern aus dem Handel gegangen. Damit liegt das aktuelle Rekordhoch bei 15.568 nicht mehr weit entfernt. Allerdings ist es keineswegs ausgemacht, dass der DAX seine Kursrally fortsetzt. Aktuell gehen Banken und Broker von einem schwachen Wochenstart mit leichten Kursverlusten aus.

Die Frage ist, ob es sich lediglich um einen kurzfristigen Rücksetzer handelt, oder ob die Tendenz langfristig drehen könnte. Gerade die Marke von 15.500 Punkten hatte sich zuletzt als harter Widerstand erwiesen. Vor allem die Sorge um einen Anstieg der Inflation, der letztlich zu einer Reduzierung der lockeren Geldpolitik der Notenbanken führen könnte, wirkte mitunter stimmungsdämpfend.

Rückschlag möglich

"Wir befürchten zunehmend, dass es kurzfristig zu einem Rückschlag kommt", sagt etwa Grace Peters, Anlagestrategin bei der Bank JPMorgan. Die Börsen hätten sich ungewöhnlich rasch vom Coronavirus-Schock erholt.

Für die Marktbeobachter der Helaba stehen die Kapitalmärkte ungebrochen im Spannungsfeld zwischen Wachstumshoffnungen und Inflationssorgen. "Die Wirtschaft nimmt Fahrt auf und trotz anziehender Inflation bleiben die Notenbanken locker", schrieben die Landesbank-Experten. Eigentlich ist dies eine Kombination, die für Aktien von Vorteil ist, zumal es auch an lukrativen Anlagealternativen mangelt.

Die Stimmung gegenüber Aktien und anderen Vermögenswerten, die von einer Erholung des Wirtschaftswachstums profitieren können, sei positiv, sagte Marktanalyst Fawad Razaqzada vom Brokerhaus Think Markets. "Es gibt weitere Lockerungen der Pandemiebeschränkungen in wichtigen Wirtschaftsregionen und eine langsame Wiederaufnahme von Reisetätigkeiten vor den heißen Sommermonaten."

Asiens Börsen geben nach

Auf Impulse aus den USA müssen die Investoren heute verzichten: Am Montag ist in den USA Feiertag, die Börsen sind geschlossen. Der Dow Jones hatte am Freitag mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 34.529,45 Punkten geschlossen. Er verbuchte damit auf Wochensicht einen Zuwachs von 0,9 Prozent. Der S&P 500 schloss 0,1 Prozent höher auf 4204,11 Punkten. Um 0,2 Prozent auf 13.686,51 Punkte voran ging es für den technologielastigen Nasdaq 100.

In Asien agierten die Investoren bislang zurückhaltend. Der japanische Nikkei-Index lag im Verlauf 0,8 Prozent tiefer bei 28.929 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,6 Prozent und lag bei 1936 Punkten. Die Börse in Shanghai notierte 0,3 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,5 Prozent.

Autoindustrie über Vorkrisenniveau

Die weltweite Autoindustrie hat im ersten Quartal einer Studie zufolge schon wieder mehr umgesetzt und operativ auch mehr Geld verdient als vor der Corona-Krise. Der Gewinn der größten Autohersteller vor dem Abzug von Zinsen und Steuern stieg der Branchenerhebung des Beratungsunternehmens EY zufolge im Zehn-Jahres-Vergleich sogar auf den höchsten überhaupt in einem Startquartal gemessenen Wert.

Bei den Verkaufszahlen erreichte die Autobranche das Vorkrisenniveau aber noch nicht. Der weltweite Pkw-Absatz legte laut Studie im Jahresvergleich zwar um 15 Prozent zu, lag mit 16,9 Millionen Fahrzeugen aber immer noch neun Prozent niedriger als im ersten Quartal 2019. Weiter an Bedeutung gewinnt der chinesische Markt - auch für die drei deutschen Autokonzerne.

Neuer Rückschlag für Boeing?

Boeing muss bei der Behebung der Produktionsmängel bei seinem Langstreckenjet 787 "Dreamliner" einem Pressebericht zufolge einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Der Hersteller habe die Auslieferung des Flugzeugtyps ein weiteres Mal gestoppt, berichtete das "Wall Street Journal" am Freitag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Grund seien weitere Fragen der US-Luftfahrtbehörde FAA zu Boeings Problemlösungen. Der Konzern hatte die Auslieferung der Dreamliner-Jets nach einer fünfmonatigen Unterbrechung erst im März wieder aufgenommen.

Ein Boeing-Sprecher sagte: "Wir arbeiten daran, die FAA mit zusätzlichen Informationen zur Analyse und Dokumentation im Zusammenhang mit der Überprüfung der noch nicht ausgelieferten 787-Jets zu versorgen." Auf die Maschinen, die bereits bei Fluggesellschaften im Einsatz seien, habe dies keine Auswirkungen.