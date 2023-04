Der DAX dürfte mit leichten Verlusten in den letzten Tag der verkürzten Handelswoche vor Ostern gehen. Vor US-Jobdaten halten sich die Anleger zunächst zurück.

Der Broker IG taxiert den DAX am Gründonnerstag vor dem Handelsstart 0,2 Prozent tiefer auf 15.492 Punkte. Damit dürfte er den Rückschlag von seinem am Dienstag bei 15.736 Punkten erreichten Höchststand seit Januar 2022 zunächst fortsetzen. Gestern war der deutsche Leitindex mit einem Minus von 0,5 Prozent auf 15.520,17 Punkten aus dem Handel gegangen.

Analysten zufolge haben Wirtschaftszahlen der vergangenen beiden Tage Rezessionsängste geschürt. Nach dem Auftragsminus der US-Industrie vom Dienstag habe der am Mittwoch veröffentlichte Einkaufsmanagerindex aus dem Dienstleistungssektor "die Serie fortgesetzt", sagte Konstantin Oldenburger, Analyst vom Broker CMC Markets. Für Unruhe sorgten auch die Daten des Personaldienstleisters ADP zum Stellenaufbau in der US-Privatwirtschaft im März. Mit 145.000 neuen Stellen fielen sie schwächer aus als erwartet.

Asiens Börsen schwach

Gewinnmitnahmen drücken vor den anstehenden US-Jobdaten auch die Märkte in Asien ins Minus. Auch hielten die verschärften geopolitischen Spannungen zwischen China und den USA wegen des Treffens der taiwanischen Präsidentin Tsai Ing-wen mit dem Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, in Kalifornien, die asiatischen Märkte in Schach.

Der Nikkei lag im Verlauf 1,1 Prozent tiefer bei 27.500 Punkten. Der Topix sank um 0,9 Prozent und lag bei 1966 Punkten. Der südkoreanische Kospi sank um 0,6 Prozent, während der australische Aktienindex um 0,3 Prozent nachgab. Die Börsen in China sind wegen der Feiertage seit Mittwoch geschlossen.

Bei der BaFin häufen sich die Beschwerden über Banken

Die Finanzaufsicht BaFin registriert immer mehr Beschwerden über Banken und Finanzinstitute. 2022 stieg die Zahl der Reklamationen um ein Fünftel auf 15.000, wie aus Reuters vorliegenden Erhebungen der Bafin hervorgeht. Verbraucher beklagten sich demnach am häufigsten über Kontosperrungen oder -schließungen, Probleme mit Karten und über zivilrechtliche Fragen.

Auch Verbraucherschützer berichten von zunehmenden Anfragen und einer Verunsicherung der Kunden etwa wegen der Turbulenzen um die Schweizer Großbank Credit Suisse.

Schweizer Regierung streicht Boni für 1000 Credit-Suisse-Manager

Rund 1000 Manager der in Schieflage geratenen Schweizer Großbank Credit Suisse müssen teilweise oder ganz auf Bonuszahlungen verzichten. Das entschied die Schweizer Regierung gestern, nachdem die rettende Übernahme der Bank durch die UBS mit Milliarden an staatlichen Garantien und Liquiditätshilfen der Schweizerischen Nationalbank im März beschlossen wurde. Die Regierung ordnete zudem an, dass Boni bei der UBS künftig an risikobewusstes Management und die Nichtinanspruchnahme der Staatsgarantien geknüpft werden.