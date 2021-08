Marktbericht DAX kaum verändert erwartet Luft holen oder Luft raus?

Der DAX dürfte heute zunächst keine großen Sprünge machen. Nach der gestrigen Kursrally ist eine Ruhepause an den Börsen wenig verwunderlich. Oder ist die Luft etwa schon wieder raus?

Der DAX dürfte den Berechnungen von Banken und Brokern zufolge heute in Nähe seines Vortagesschlusskurses in den Handel starten. Tags zuvor hatte der deutsche Leitindex zu Handelsbeginn einen Kurssprung aufs Parkett gezaubert und letztlich 0,9 Prozent höher bei 15.692 Zählern geschlossen.

Asien bleibt Sorgenkind

In der kurzfristigen Perspektive rückt nun das Zwei-Wochen-Hoch bei 15.702 Punkten ins Visier der Anleger: Ein Anstieg darüber würde den Weg frei machen Richtung Rekordhoch (15.811 Punkte).

Zuletzt war der DAX in einer Seitwärtsbewegung gefangen, die Ängste der Anleger vor einer raschen Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus verhinderten einen Ausbruch auf der Oberseite. Vor allem die steigenden Virus-Fallzahlen in Asien bereitet Anlegern Sorgen. Die Region könnte sich zum Hemmschuh für die Erholung der Weltwirtschaft entwickeln, warnen Experten.

Kein gutes Omen

Gestern sorgte überdies der Blick auf den amerikanischen Arbeitsmarkt für Enttäuschung. Der Stellenaufbau in der US-Privatwirtschaft blieb der Arbeitsagentur ADP zufolge im Juli mit 330.000 deutlich hinter der Markterwartung von 695.000 zurück. Fehlende Fachkräfte und Engpässe bei Vorprodukten bremsen derzeit die Erholung der weltgrößten Volkswirtschaft.

Aktuell ist die Rekordzahl von 9,2 Millionen offenen Stellen gemeldet. Für den am Freitag anstehenden Arbeitsmarktbericht der US-Regierung ist der schwache Stellenaufbau in der Privatwirtschaft kein gutes Omen.

US-Standardwerte unter Druck

Die schwachen Arbeitsmarktdaten setzten an der Wall Street vor allem die Standardwerte unter Druck. Der Dow Jones gab 0,9 Prozent auf 34.792 Punkte nach, der breit gefasste S&P 500 verlor 0,4 Prozent auf 4402 Stellen. Der technologielastige Nasdaq zog indes 0,1 Prozent auf 14.780 Zähler an.

Die Anleger in Asien lassen sich von den schwachen Vorgaben der US-Börsen derweil nicht beirren. Asiatische Aktien können ihre jüngsten Kursgewinne weitgehend halten. Die Börse in Shanghai liegt unverändert. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index gewinnt 0,5 Prozent auf 27.713 Punkte.

Öl mit Gegenbewegung

Der Euro tendiert im asiatischen Devisenhandel seitwärts bei 1,1835 Dollar. Auch der Goldpreis kommt am Morgen nicht so recht vom Fleck. Die Feinunze Gold kostet 1811 Dollar.

Am Ölmarkt zeichnet sich eine leichte Gegenbewegung nach den jüngsten Verlusten ab. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet mit 70,57 Dollar 0,3 Prozent mehr. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI steigt ebenfalls um 0,3 Prozent auf 68,38 Dollar. Zuletzt hatten den Ölpreisen die Sorgen der Anleger vor einem Abflauen der konjunkturellen Erholungsphase zugesetzt.

Zahlenflut im DAX und MDAX

Im DAX öffnen heute mit Merck, Continental, Siemens, Adidas, Deutsche Post und Bayer gleich sechs Schwergewichte ihre Bücher. Auch aus der zweiten Reihe legt eine breite Phalanx an Unternehmen ihre Quartalsbilanzen vor, darunter Lufthansa, Zalando und Beiersdorf.

Siemens hat es schon wieder getan

Die Geschäfte brummen bei Siemens. Nach einem starken dritten Geschäftsquartal von April bis Juni hebt der DAX-Konzern bereits zum dritten Mal in diesem Geschäftsjahr den Ausblick an. Im abgelaufenen Quartal verdreifachte sich der Gewinn beinahe auf 1,5 Milliarden Euro. Der Umsatz sprang um fast ein Viertel auf 16,1 Milliarden Euro.

Online-Boom hält Deutsche Post auf Kurs

Der beständig wachsende Online-Handel hält die Deutsche Post weiter auf Wachstumskurs. Die Nachfrage nach Logistikdienstleistungen sei weiterhin hoch, teilte die Deutsche Post mit. Umsatz und Konzernergebnis lagen im zweiten Quartal über den Erwartungen der Analysten. Der Umsatz kletterte zwischen April und Ende Juni um mehr als ein Fünftel auf 19,5 Milliarden Euro. Der Konzerngewinn lag bei 1,3 Milliarden Euro nach 525 Millionen im Vorjahreszeitraum.

Lufthansa halbiert Quartalsverlust

Die Lufthansa hat ihren Verlust dank der schrittweisen Belebung des Reiseverkehrs im zweiten Quartal spürbar verringert. Mit 756 Millionen Euro lag das Minus aber immer noch gut halb so hoch wie kurz nach Beginn der Corona-Pandemie ein Jahr zuvor. Der MDAX-Konzern nahm weitere Staatshilfen in Anspruch: Er zog weitere 1,5 Milliarden Euro als stille Beteiligung des Bundes.

Bessere Note für die Deutsche Bank

Die Deutsche Bank hat eine bessere Bonitätsnote von Moody's erhalten. Wegen der Fortschritte beim Konzernumbau und der besseren Geschäftsergebnisse hob die Ratingagentur das langfristige Rating um eine Stufe auf "A2" von "A3" an. Zugleich machte Moody's der Deutschen Bank Hoffnung auf eine weitere Hochstufung: Der Ausblick sei positiv.

United Internet wird ehrgeiziger

Der Internet- und Mobilfunkanbieter United Internet (GMX, Web.de, Versatel) hat nach einer regen Nachfrage in der ersten Jahreshälfte seine Umsatz- und Ergebnisprognose angehoben. Es rechnet nun für das Gesamtjahr mit Erlösen von 5,6 Milliarden Euro statt bisher 5,5 Milliarden Euro mit. Das Betriebsergebnis soll auf 1,25 Milliarden Euro steigen. Bisher waren 1,22 Milliarden Euro angepeilt worden.

1&1 setzt auf Hilfe aus Japan

Die United-Internet-Tochter 1&1 Drillisch will mit Hilfe des japanischen Technologiekonzerns Rakuten den Aufbau ihres Mobilfunknetzes in Deutschland stemmen. Im vierten Quartal soll der Bau beginnen. Laut der japanischen Zeitung "Nikkei" erhält Rakuten von 1&1 in den nächsten zehn Jahren dafür zwischen 1,9 und 2,3 Milliarden Euro.

Uber weitet Verlust aus

Der Fahr- und Essenslieferdienst Uber hat seinen Verlust im zweiten Quartal ausgeweitet. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen lag mit über einer halben Milliarde Dollar im Minus und fiel damit schlechter aus als von den meisten Analysten erwartet. Das kam an der Wall Street nicht gut an: Die Papiere verloren nachbörslich zunächst rund sechs Prozent.

Robinhood mit irrem Kursplus

Im regulären Handel an der Nasdaq gehörten Aktien des Börsenneulings Robinhood zu den größten Gewinnern. Die Papiere stiegen um bis zu 82 Prozent und schlossen 50 Prozent höher bei 70,39 Dollar. Händler führten dies auf ein zunehmendes Interesse von Kleinanlegern zurück. Viele Kleinanleger hatten den Trading-App-Anbieter Anfang des Jahres für Spekulationen rund um den US-Videospielehändler GameStop genutzt.