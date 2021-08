Marktbericht Rekordhoch im Visier DAX in Lauerstellung

Es fehlt nicht mehr viel zum Rekordhoch. Nur noch wenige Punkte trennen den deutschen Leitindex von seiner Bestmarke. Doch heute mahnt besonders ein Punkt zur Vorsicht.

Der DAX dürfte den Berechnungen von Banken und Brokern zufolge in der Nähe seines Vortagesschlusskurses von 15.745 Punkten in den Handel starten. Am Donnerstag hatten sich die deutschen Standardwerte schon bis auf 59 Punkte an ihr Rekordhoch vom 14. Juli (15.811 Zähler) herangepirscht. Ein Anstieg über das gestrige Tageshoch (15.752 Punkte) könnte nun einen neuen, vielleicht den finalen Impuls Richtung Rekordhoch geben.

Neue Enttäuschung voraus?

Dabei steht heute Nachmittag noch der wohl wichtigste Termin der Woche auf der Börsenagenda: der offizielle US-Arbeitsmarktbericht für Juli. Analysten sagen den Aufbau von 870.000 Jobs außerhalb der Landwirtschaft voraus.

Bereits zur Wochenmitte hatte der enttäuschende Jobbericht der privaten Arbeitsagentur ADP ein negatives Omen geliefert, war er doch deutlich unter den Erwartungen geblieben.

Delta als Zünglein an der Fed-Waage

Erst gestern warnte zudem US-Notenbanker Neel Kashkari vor den Gefahren der Delta-Variante des Coronavirus für den US-Arbeitsmarkt. "Der Knackpunkt ist jetzt Delta", sagte Kashkari. Wenn die Variante dazu führe, dass sich der Arbeitsmarkt viel langsamer erhole, dann werde das dazu führen, dass er den Ausstieg aus den Anleihenkäufen überdenke, so der Präsident der US-Notenbank von Minneapolis.

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hatte zuletzt angekündigt, an ihrer Politik der quantitativen Lockerung im bisherigen Umfang festzuhalten, bis es zu substanziellen Verbesserungen des Arbeitsmarktes kommt.

Nasdaq 100 mit neuem Rekordhoch

Doch von dem Unsicherheitsfaktor Arbeitsmarktbericht ließen sich gestern die Anleger an der Wall Street nicht groß beirren. Starke Firmenbilanzen schoben die Kurse an.

Der Dow Jones schloss 0,8 Prozent höher bei 35.064 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 stieg um 0,6 Prozent auf 4429 Zähler und verfehlte dabei sein erst wenige Tage altes Rekordhoch nur äußerst knapp. Der technologielastige Nasdaq 100 stellte im Handelsverlauf eine neue Bestmarke auf und ging schließlich mit plus 0,7 Prozent auf 15.182 Punkte aus dem Handel.

Nikkei mit leichten Gewinnen

Die asiatischen Märkte können an die guten Vorgaben der Wall Street nur teilweise anknüpfen. Zu groß sind die Sorgen der Anleger wegen der rasanten Verbreitung der Delta-Variante des Coronavirus in der Region. Die Börse in Shanghai liegt 0,3 Prozent im Minus, während der japanische Nikkei-Index 0,3 Prozent gewinnt.

"Es gibt zwei Hauptfaktoren für die Volatilität des Marktes in dieser Woche. Erstens, alles rund um die chinesischen Regulierungsmaßnahmen und zweitens die Schwere der Delta-Fälle in der Region", sagte Carlos Casanova, Senior Economist für Asien bei der Privatbank UBP.

Euro und Gold leicht unter Druck

Der Euro verliert im asiatischen Devisenhandel 0,1 Prozent auf 1,1822 Dollar. Der Goldpreis steht ebenfalls leicht unter Druck. Eine Feinunze des gelben Edelmetalls kostet 1800 Dollar.

Mit den steigenden Aktienmärkten ist auch die Risikofreude am Rohstoffmarkt wieder gestiegen. Die Ölpreise ziehen zu Wochenschluss weiter an. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent steigt um 0,2 Prozent auf 71,44 Dollar. Ein Fass der US-Sorte WTI kostet mit 69,23 Dollar ebenfalls 0,2 Prozent mehr.

Allianz startet neue Aktienrückkäufe

Unter den Einzelwerten im DAX rücken Allianz und Vonovia mit ihren Quartalsbilanzen in den Fokus. Die Allianz erzielte im zweiten Quartal einen Quartalsüberschuss von 2,2 Milliarden Euro - 45,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Versicherungskonzern beginnt nach der erzwungenen Pause durch die Corona-Pandemie zudem wieder mit Aktienrückkäufen. Bis Ende des Jahres will das Münchner Unternehmen eigene Aktien für 750 Millionen Euro aufkaufen.

Vonovia hebt Gewinnziel für 2021 an

Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia kann mit einem Gewinnplus und einer erhöhten Jahresprognose im Rücken einen neuen Anlauf zur Übernahme des kleineren Rivalen Deutsche Wohnen unternehmen. Vonovia erhöhte am Morgen seine Ergebnisprognose für das laufende Jahr. Das operative Ergebnis (FFO) soll 2021 jetzt auf 1,465 bis 1,515 Milliarden Euro steigen. Zuvor hatte der Immobilienkonzern jeweils 50 Millionen Euro weniger im Visier.

Hellofresh wird optimistischer

Der in der Pandemie stark wachsende Kochboxversender Hellofresh hebt seine Prognose für den Umsatz des laufenden Jahres an. Währungsbereinigt erwartet der MDAX-Konzern nun ein Umsatzwachstum zwischen 45 Prozent und 55 Prozent statt bisher 35 bis 45 Prozent. Hellofresh kündigte überdies den Aufbau weiterer Produktionskapazitäten an, dabei sei anfangs eine Unterauslastung und eine niedrigere Produktivität zu erwarten.