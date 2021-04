Marktbericht DAX wenig verändert erwartet Bullen machen Pause

Auf hohem Niveau bleibt der DAX auch am Mittwoch. Nachdem die US-Börsen am Vorabend leichte Verluste verbucht haben, dürften die Aktienmärkte in Deutschland aber zunächst um den Vortagesschluss pendeln.

Der Leitindex wird rund eine Stunde vor Handelsstart bei rund 15.210 Punkten taxiert, das entspricht fast exakt dem XETRA-Schlusskurs vom Dienstag. An den US-Börsen haben am Abend leichte Gewinnmitnahmen eingesetzt. Der Dow-Jones-Index verlor 0,3 Prozent auf 33.430 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 schloss 0,1 Prozent tiefer bei 4074 Zählern. Auch der technologielastige Nasdaq-Index verlor 0,1 Prozent auf 13.698 Punkte.

Konjunkturoptimismus treibt weiter

Das Infrastrukturpaket von US-Präsident Joe Biden und die in den kommenden Wochen anstehenden Unternehmenszahlen könnten die Kurse Analysten zufolge erneut steigen lassen. Wirtschaftsdaten heizten den Konjunkturoptimismus der Anleger weiter an. So stieg die Zahl der offenen Stellen in den USA im Februar überraschend stark, wie aus am Dienstag vorgelegten Zahlen hervorging.

GM baut E-Truck

Für Furore sorgte am Abend in New York Autobauer General Motors. Dessen Aktien legten bis zu 3,7 Prozent auf ein Rekordhoch von 63,28 Dollar zu. Der größte US-Autokonzern hatte zuvor seine Pläne für den Bau eines Elektro-Pickup-Trucks veröffentlicht. Insidern zufolge soll die Produktion des Chevrolet Silverado im Werk Hamtramck in Detroit Ende 2022 beginnen.

Asienbörsen lahmen

Die asiatischen Aktien konnten sich am Mittwoch nach anfänglichen Gewinnen ebenfalls nicht weiter voran arbeiten. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf faktisch unverändert bei 29.686 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,1 Prozent.

Euro bleibt stabil

Am Devisenmarkt kann sich der Euro auf seinem gestern errreichten Niveau klar über der Marke von 1,18 Dollar halten. Am Morgen notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,1870 Dollar. Die Feinunze Gold kostet Mittwochfrüh mit 1724 Dollar etwas weniger als am Dienstag. Dagegen profitieren die Ölpreise von den zuletzt guten Wirtschaftsdaten und den Aussichten auf eine steigende Nachfrage. Ein Barrel US-Öl der Sorte WTI kostet am Morgen mit 59,70 Dollar ein halbes Prozent mehr.

Samsung blickt positiv in die Zukunft

Der Elektronik-Riese Samsung erwartet dank anziehender Smartphone-Verkäufe für das erste Quartal 2021 einen deutlich höheres operatives Ergebnis. Es werde in den Kerngeschäften im Jahresvergleich um voraussichtlich 44,2 Prozent auf 9,3 Billionen Won (7 Milliarden Euro) steigen, so Samsung am Morgen. Samsung Electronics ist marktführend bei Smartphones, Speicherchips und Fernsehern. Beim Umsatz rechnet Samsung für das abgelaufene Quartal mit einem Anstieg um 17,5 Prozent auf 65 Billionen Won (etwa 49 Milliarden Euro).

Auto1-Gründer machen Kasse

Die beiden Gründer des Online-Gebrauchtwagenhändlers, Christian Bertermann und Hakan Koc, haben rund zwei Millionen Auto1-Aktien für Preise ab 44,75 Euro auf den Markt geworfen. Damit erlösen sie insgesamt mindestens 89,5 Millionen Euro. Mit dem Geld sollten wie angekündigt Steuerverbindlichkeiten beglichen werden, teilte die Bank Goldman Sachs mit, die die Transaktion organisiert hat. Der Aufsichtsrat habe den Verkauf genehmigt. Auto1 hatte sein Börsendebüt in Frankfurt im Februar mit einem Ausgabepreis von 38 Euro je Aktie gefeiert. Zum Handelsschluss am Dienstag notierten die Titel bei 47,50 Euro.

Bosch bekommt Chips von Hynix

Der weltweit zweitgrößte Hersteller von Speicherchips, SK Hynix, steht offenbar kurz vor der Unterzeichnung eines Liefer-Vertrages mit dem deutschen Autozulieferer Robert Bosch. Wie die südkoreanische Zeitung "Maeil Business Newspaper" berichtet, gibt es Gespräche zwischen den Unternehmen, bei denen unter anderem geklärt werden soll, ob der Chiphersteller Bosch für zehn Jahre oder länger mit Speicherchips für Autos beliefern kann.

Toshiba vor Übernahme?

Der Finanzinvestor CVC Capital Partners will den Elektronik-Konzern einer Zeitung zufolge für umgerechnet 20 Milliarden Dollar kaufen und von der Börse nehmen. Ein formelles Angebot für Toshiba werde ab Mittwoch erwartet, berichtet die Zeitung "Nikkei". Der japanische Mischkonzern leidet unter der Corona-Krise.