Marktbericht DAX schwächer erwartet Die Kauflaune sinkt

Die Corona-Beschränkungen über Ostern belasten den Aktienmarkt in Deutschland. Am Mittwoch wird der DAX zunächst schwächer erwartet. Dazu tragen auch schwache Vorgaben aus Übersee bei.

Bei knapp 14.600 Punkten wird der deutsche Leitindex zum Handelsstart erwartet, rund ein Prozent schwächer als am Dienstag zum Schluss des Computerhandels auf XETRA. Die Corona-Beschränkungen in Europa aufgrund steigender Infektionszahlen drücken die Aktienmärkte weltweit.

Wall Street verliert

Auch in den USA rutschten die Indizes am Abend klar in die Minuszone. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,94 Prozent tiefer bei 32.423 Punkten. Am Montag hatte er noch moderat zugelegt. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Dienstag letztlich um 0,76 Prozent auf 3910,52 Punkte nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 hielt sich am Ende mit einem Minus von 0,53 Prozent auf 13.018 Zähler nur wenig besser.

Zuversichtliche Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem Kongress halfen den Aktienkursen in New York nicht. Wie von Powell bereits in einer vorab veröffentlichten Rede zu lesen war, erholte sich die heimische Wirtschaft vom Corona-Einbruch schneller als erwartet. Allerdings sei die Erholung noch längst nicht abgeschlossen.

Asien-Börsen tauchen ab

Auch in Asien haben die Aktienmärkte den Rückwärtsgang eingelegt. Der japanische Nikkei-Index lag im Verlauf 1,6 Prozent tiefer bei 28.542 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 2 Prozent und lag bei 1932 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 1,2 Prozent im Minus.

Euro schwach, Öl erholt sich

Am Devisenmarkt hat der Euro weiter einen schweren Stand gegenüber dem US-Dollar. Die Gemeinschaftswährung notiert am Morgen bei 1,1837 Dollar, wenig verändert gegenüber dem Vortag. Die Ölpreise haben sich nach dem gestrigen Preisrutsch auf niedrigerem Niveau stabilisiert. Ein Barrel der US-Sorte WTI kostet derzeit 57,80 Dollar.

Konjunkturprognose gesenkt

Die Forscher des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) senken wegen der nicht abflauenden Corona-Pandemie ihre Konjunkturprognose für 2021 und rechnen nur mit einem stagnierenden Privatkonsum. Die deutsche Wirtschaft werde im laufenden Jahr um drei Prozent wachsen und 2022 um vier Prozent, so die Prognose. Im Dezember hatten die Kölner Ökonomen für 2021 noch ein Plus von vier Prozent veranschlagt. "Bisher haben die Lockdowns bereits 250 Milliarden Euro gekostet. Derzeit läuft ein Wettlauf zwischen Injektionen und Infektionen", sagte IW-Direktor Michael Hüther.

Auto-Aktien nach dem Auto-Gipfel

Im DAX dürften am Mittwoch die Autoaktien und der Versorger im Fokus der Investoren stehen. Auf dem gestrigen Autogipfel mit Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Branche ihr Ja zu ehrgeizigeren Klimaschutzzielen in Europa an den schnelleren Aufbau von Elektro-Ladesäulen geknüpft. Das Bundeskanzleramt erklärte, bei der Konferenz habe Einigkeit bestanden, dass dem Klimabeitrag des Verkehrssektors hohe Bedeutung zukomme. Angesichts der bevorstehenden Verschärfung des EU-Ziels 2030 auf mindestens 55 Prozent weniger CO2-Ausstoß im Vergleich zu 1990 werde auch der Verkehrssektor einen zusätzlichen Beitrag bringen müssen. Nach derzeitigem Stand müssen Pkw-Neuwagenflotten in der EU bis 2030 im Vergleich zu heute rund 37,5 Prozent weniger CO2 ausstoßen.

E.ON verdient mehr

Der Energiekonzern E.ON hat im vergangenen Geschäftsjahr trotz Corona-Krise seinen Gewinn gesteigert und will auch in laufenden Jahr weiter zulegen. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sei um 17 Prozent auf 3,8 Milliarden Euro gestiegen, teilte der Konzern am Mittwoch mit. 2021 peilt E.ON 3,8 bis 4,0 Milliarden Euro an. Für 2020 will E.ON eine Dividende von 47 Cent je Aktie ausschütten - ein Cent mehr als zuletzt.

VW macht Tarifangebot

Bei Volkswagen stehen auch nach der vierten Gesprächsrunde zum neuen Haustarif weitere Warnstreiks der IG Metall an. Zwar legte das Unternehmen am Dienstag ein lange gefordertes Tarifangebot vor. "Es ist aus unserer Sicht aber absolut unzureichend", sagte IG-Metall-Bezirkschef Thorsten Gröger. VW erklärte sich bereit, den gut 120.000 Beschäftigten an den westdeutschen Standorten im laufenden ersten Halbjahr 2021 eine Einmalzahlung von 250 Euro und im nächsten Jahr ein Entgelt-Plus von 1,2 Prozent zukommen zu lassen.

Intel baut Produktion aus

Der Chipriese Intel hat inmitten einer globalen Halbleiter-Knappheit den Ausbau seiner Produktionskapazitäten angekündigt. Zum einen will der Konzern zwei neue Fabriken im US-Bundesstaat Arizona bauen, wie der neue Chef Pat Gelsinger am Dienstag ankündigte. Außerdem will Intel auch als Auftragsfertiger Chips für andere produzieren. Dafür wurde ein eigenständiger Geschäftsbereich gegründet. Zugleich will Intel demnächst auch mehr seiner eigenen Prozessoren von anderem Auftragsfertigern herstellen lassen, wie Gelsinger bekräftigte.

Gamestop-Zahlen enttäuschen

Der Umsatz des US-Videospielehändlers sank das neunte Quartal in Folge und lag mit 2,12 Milliarden Dollar zudem leicht unter den Erwartungen von Analysten. Das bereinigte Ergebnis stieg indes um rund acht Prozent auf 90,7 Millionen Dollar. Anleger setzen darauf, dass das Unternehmen Pläne zum Ausbau des Online-Geschäfts vorlegt. Das Unternehmen war in diesem Jahr mehrfach in den Schlagzeilen, weil Kleinanleger mit konzertierten Käufen Hedgefonds dazu gezwungen hatten, ihre Wetten auf einen Kursverfall der Papiere aufzulösen. Dies bescherte der Aktie zeitweise astronomische Kursgewinne.