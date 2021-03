Marktbericht Gute US-Vorgaben am Morgen DAX bleibt rekordverdächtig

Die Investoren dürften es am Mittwoch etwas ruhiger angehen lassen. Nach starken Vorgaben aus den USA und Asien wird der DAX sich aber auf dem zuletzt eroberten Kursterrain halten können.

Das Allzeithoch, das am Dienstag mit 14.475 Punkten im DAX erreicht wurde, ist auch am Mittwoch nicht weit entfernt. Bei 14.430 Zählern dürfte der Leitindex nach vorbörslichen Indikationen in den Handel starten.

Nasdaq springt nach oben

Aus den USA kommt vom Vorabend eine günstige Vorlage: Die Aussicht auf milliardenschwere US-Konjunkturhilfen hat die Wall Street beflügelt. Nach dem jüngsten Ausverkauf kletterten vor allem US-Technologie-Aktien. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,1 Prozent höher auf 31.832 Punkten, nachdem das Marktbarometer im Verlauf einen neuen Rekord erreicht hatte. Der technologielastige Nasdaq rückte 3,7 Prozent auf 13.073 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,4 Prozent auf 3875 Punkte zu.

Tesla-Aktie legt 20 Prozent zu

Die meisten Tech-Aktien, darunter Apple, Microsoft und Amazon, legten kräftig zu. "Normalerweise decken sich Investoren ein, wenn Aktien wie die des Technologiesektors zuvor stark abverkauft wurden", sagte Matthew Stucky, Portfoliomanager bei Northwestern Mutual Wealth Management. Mit einem Plus von fast 20 Prozent stachen Papiere des Elektroautobauers Tesla hervor. Experten zufolge halfen eine Kaufempfehlung eines Analysten sowie höhere Absatzzahlen aus China.

Auch an den asiatischen Börsen stehen die Ampeln tendenziell wieder auf grün: Der japanische Nikkei-Index lag im Verlauf faktisch unverändert bei 29.041 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,1 Prozent und lag bei 1920 Punkten. Die Börse in Shanghai notierte 0,7 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,3 Prozent.

Steigende Preise in China

In China sind die Erzeugerpreise im Februar so stark gestiegen wie seit langem nicht mehr. Die Preise, die Hersteller für ihre Produkte verlangen, zogen im Februar im Vergleich zum Vorjahr vor allem wegen der Rally an den Rohstoffmärkten um 1,7 Prozent an, wie das Statistikamt am Mittwoch in Peking mitteilte. Der Anstieg fiel etwas höher aus als Analysten erwartet hatten. Experten werten dies als Beleg für die starke Entwicklung der chinesischen Industrie.

Euro schwächelt weiter

Am Devisenmarkt tut sich der Euro weiterhin schwer gegenüber dem Dollar. Am Morgen notiert die Gemeinschaftswährung leicht im Minus bei 1,1840 Dollar. Der Preis für die Feinunze Gold liegt bei 1712 Dollar kaum verändert. Nach der kleinen Kursrally der vergangenen Tage fallen die Ölpreise am Mittwochmorgen leicht. Ein Barrel der US-Sorte WTI kostet mit 63,30 Dollar rund ein Prozent weniger als am Vortag. Der Preis für einen Bitcoin liegt weiter deutlich über der Marke von 50.000 Dollar. Die Kryptowährung kostet derzeit 53.600 Dollar.

Zahlen und Ausblicke

Im Dax stehen am Morgen Adidas und Bayer im Blickpunkt. Adidas wird neben seinen aktuellen Geschäftszahlen auch seine Mittelfriststrategie vorstellen. Der Pharma- und Chemiekonzern Bayer wird ebenfalls seine Unternehmensprognosen präsentieren.

Disney+ hat 100 Millionen Kunden

Der Streamingservice des US-Unterhaltungsriesen Walt Disney hat die Marke von 100 Millionen zahlenden Abonnenten überschritten. Vorstandschef Bob Chapek sprach beim virtuellen Aktionärstreffen am Dienstag von einem "enormen Erfolg" - Disney+ habe diesen Meilenstein in nur rund 16 Monaten erreicht. Der Online-Videodienst war im November 2019 in den USA an den Start gegangen und ist inzwischen in 59 Ländern empfänglich.

Cathay Pacific: Geld wird knapp

Die Hongkonger Fluggesellschaft Cathay Pacific Airways hat einen Rekordjahresverlust von 2,8 Milliarden Dollar erlitten und will sich nun auf den Erhalt ihres Bargeldes konzentrieren. Das Unternehmen meldet, die hohen Einbußen seien wegen Rückgang des Reiseverkehrs, Restrukturierungskosten sowie Abschreibungen auf die Flotte entstanden. "Die Marktbedingungen bleiben herausfordernd und dynamisch", sagt der Vorsitzende der Fluggesellschaft, Patrick Healy, in einer Erklärung. "Alle unsere Maßnahmen zur Erhaltung der Liquidität werden unvermindert fortgesetzt. Die Gehaltskürzungen für Führungskräfte werden bis 2021 beibehalten."

LEG verdient mehr

Steigende Mieten, ein geringerer Leerstand und Zukäufe ließen den Gewinn beim Wohnungskonzern LEG 2020 steigen. Das operative Ergebnis (FFO I) legte um 12,3 Prozent auf 383,2 Millionen Euro zu. Die Aktionäre sollen für 2020 eine Dividende von 3,78 Euro je Aktie erhalten - eine Steigerung von fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr. Seine Prognose für 2021 bekräftigte der Konzern: In Abhängigkeit der weiteren Entwicklung der Corona-Auswirkungen erwartet der Vorstand das operative Ergebnis in einer Spanne von 410 bis 420 Millionen Euro.