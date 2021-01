Der DAX ist mit Verlusten in die neue Woche gestartet. Experten warnen vor den Folgen eines Industrie-Shutdowns für die deutsche Wirtschaft.

Der DAX fällt zur Eröffnung um 0,6 Prozent auf 13.702 Punkte und knüpft damit zunächst an seine deutlichen Verluste vom Freitag an. Fundamentaler Anlass für die laufende Konsolidierungsphase nach dem starken Jahresbeginn sind die für Dienstag geplanten Bund-Länder-Beratungen über noch schärfere Restriktionen im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie.

Zahlreiche Ökonomen warnen, dass ein harter Lockdown in der Industrie die Konjunktur abwürgen könnte. Lieferketten könnten unterbrochen werden, ein Teufelskreis könnte die Folge sein. "Erhebliche Kosten für die gesamte Wirtschaft" wären die Folge, sagte Marcel Fratzscher, Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), dem "Spiegel".

Industrie als Zugpferd

Tatsächlich hätte ein harter Lockdown in der Produktion für die deutsche Wirtschaftsleistung verheerende Folgen. Schließlich ist die Industrie für die Wertschöpfung in Deutschland von immenser Bedeutung. Laut Weltbank lag ihr Anteil am BIP 2019 bei 26,8 Prozent.

Andere Branchen wie Hotellerie und Gastronomie, die von den bislang geltenden Restriktionen stark getroffen sind, spielen für die gesamte Wirtschaftsleistung hingegen nur eine untergeordnete Rolle.

BIP-Prognosen unter Vorbehalt

Bislang gingen die führenden Wirtschaftsinstitute Deutschlands von einer konjunkturellen Wiederbelebung insbesondere in der zweiten Jahreshälfte aus. Dabei reicht die Spannbreite der Prognosen für das BIP-Wachstum 2021 von 2,8 Prozent (OECD) bis 4,9 Prozent (RWI).

Doch all diese Vorhersagen basieren auf der Annahme, dass die Industrie - im Gegensatz zum ersten Lockdown - nicht stillstehen muss. Sollten nun aber deutsche Schlüsselindustrien wie Auto, Chemie und Maschinenbau ihren Wachstumskurs verlassen, müssten wohl auch die BIP-Prognosen erneut nach unten korrigiert werden. Im vergangenen Jahr war die deutsche Wirtschaft um 5,0 Prozent eingebrochen.

Chinas Wirtschaft auf Wachstumskurs

Weitaus besser ist es da der chinesischen Wirtschaft ergangen: Das Bruttoinlandsprodukt legte um 2,3 Prozent zum Vorjahr zu, wie das Statistikamt am Montag in Peking mitteilte. Damit wuchs die chinesische Wirtschaft zwar so langsam wie seit über vier Jahrzehnten nicht mehr.

Allerdings ist die Volksrepublik damit zugleich die einzige große Wirtschaftsnation weltweit, der im vergangenen Jahr überhaupt ein Wachstum vergönnt war. Allein im vierten Quartal wuchs die chinesische Wirtschaft um 6,5 Prozent und damit deutlich stärker als Ökonomen erwartet hatten.

China-Börsen im Plus, Nikkei im Minus

Die Freude darüber spiegelt sich an den chinesischen Börsen wider: Der Hang Seng in Hongkong legte 1,0 Prozent zu. Der Shanghai Composite verzeichnete ein Plus von 0,8 Prozent.

Ungeachtet dessen ist der japanische Leitindex mit Kursverlusten in die Woche gestartet. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index fiel um 1,0 Prozent auf 28.242 Punkte, nachdem er in der vergangenen Woche noch auf den höchsten Stand seit rund drei Jahrzehnten gestiegen war. Die Anleger in Japan folgen damit den durchwachsenen Vorgaben der US-Börsen.

Konjunktursorgen an der Wall Street

Am Freitag wurde einmal mehr klar, wie sehr die Corona-Pandemie immer noch die amerikanische Wirtschaft im Würgegriff hält. So erzielten die US-Einzelhändler wegen einer stärkeren Kaufzurückhaltung der Amerikaner im Dezember erneut weniger Umsatz.

Auch das geplante knapp zwei Billionen Dollar schwere Konjunkturpaket des künftigen US-Präsidenten Joe Biden konnte die Nerven der Anleger nicht beruhigen. Investoren fürchteten, dass die Regierung zur Finanzierung die Steuern deswegen künftig anziehen dürfte. Überdies sahen viele Investoren die Liefergeschwindigkeiten der Impfstoff-Hersteller mit Sorge.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte konnte seine Verluste im Handelsverlauf immerhin etwas eindämmen und schloss 0,6 Prozent tiefer auf 30.814 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,9 Prozent auf 12.998 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,7 Prozent auf 3768 Punkte ein. Heute sind die US-Börsen wegen des Feiertages "Martin Luther King Day" geschlossen.

Ölpreise weiter unter Druck

Die Ölpreise stehen zu Wochenbeginn erneut unter Druck. Ein Barrel der US-Sorte WTI kostet mit 52,18 Dollar 0,3 Prozent weniger. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent steht 0,5 Prozent tiefer bei 54,79 Dollar.

Am Freitag hatten die Preise für Rohöl aus den USA und aus der Nordsee eine Gegenbewegung eingeleitet, nachdem sie im Wochenverlauf noch jeweils mehrmonatige Höchststände erreicht hatten.

Yellen will keinen weichen Dollar

Der Euro kann sich bei aktuell 1,2069 Dollar stabilisieren. Im Laufe der vergangenen Woche war die europäische Gemeinschaftswährung deutlich unter Druck geraten, nachdem sie zu Jahresbeginn noch auf 1,2349 Dollar und damit den höchsten Stand seit April 2018 gestiegen war.

Unterstützung für den Dollar kommt zu Wochenbeginn von der designierten US-Finanzministerin Janet Yellen. Laut dem "Wall Street Journal" will die ehemalige Fed-Chefin während ihrer Anhörung vor dem Kongress in dieser Woche das tradierte Ziel marktbasierter Wechselkurse betonen: "Die Vereinigten Staaten streben nicht nach einer schwächeren Währung, um Wettbewerbsvorteile zu erlangen."

Der scheidende US-Präsident Trump hatte immer wieder die Fed wegen der seiner Meinung nach zu hohen Zinsen und des zu starken US-Dollars angegriffen. Zuvor war es ein ungeschriebenes Gesetz gewesen, dass sich die Politik nicht in die Geldpolitik der Notenbanken einmischt. Nach dem Tabubruch der Trump-Regierung will Yellen nun offensichtlich zu dieser jahrzehntelangen Tradition zurückkehren.

Gold im Aufwind

Der Goldpreis kann derweil von der sich eintrübenden Stimmung an den Aktienmärkten und der gestiegenen Risikoaversion der Investoren profitieren. Der Preis für eine Feinunze des gelben Edelmetalls zieht 1,5 Prozent auf 1837 Dollar an.

Bayer will bei Impfstoffproduktion helfen

Der DAX-Konzern Bayer hat verstärkte Bemühungen bei der Impfstoffproduktion angekündigt. "Wir sind bereit, dafür alle Hebel in Bewegung zu setzen", sagte Konzernchef Werner Baumann der "Welt am Sonntag". Bayer prüfe "intensiv", ob die vereinbarte Kooperation mit dem Tübinger Biotechunternehmen CureVac bei Entwicklung und Bereitstellung eines Impfstoffes auf die Produktion ausgeweitet werden könne.

Autoindustrie warnt vor Produktions-Lockdown

Die deutsche Autoindustrie warnt vor einem Fertigungsstopp im Kampf gegen hohe Corona-Infektionszahlen. "Bei Autozulieferern und Herstellern gibt es bisher keine Infektionsherde und höchste und umfassende hohe Hygienestandards", sagte die Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, dem "Handelsblatt". Stünde die Automobilfertigung in Deutschland still, würden Produktions- und Lieferketten nicht nur in Europa, sondern sogar weltweit unterbrochen.

Frankfurter Flughafen auf Niveau von 1984

Der Einbruch des Flugverkehrs durch die Corona-Pandemie hat den Frankfurter Flughafen 2020 im Passagiergeschäft auf das Niveau des Jahres 1984 zurückgeworfen. Das Passagieraufkommen habe mit knapp 18,8 Millionen Fluggästen 73,4 Prozent niedriger gelegen als im Rekordjahr 2019, teilte der Flughafenbetreiber Fraport mit. Auch im neuen Jahr dürfte das Fluggastaufkommen nur 35 bis 45 Prozent des Rekordjahres 2019 erreichen, schätzt Fraport-Chef Stefan Schulte.

Aareal Bank in den roten Zahlen

2020 war auch für die im MDAX notierte Aareal Bank ein Jahr zum Abhaken. Die auf Finanzierungen von Hotels und Büros spezialisierte Bank hat im vergangenen Jahr vorläufigen Zahlen zufolge einen Verlust in zweistelliger Millionenhöhe erlitten. Zur Begründung verwies das Institut auf eine höhere Risikovorsorge für drohende Kreditausfälle.

Stellantis startet an der Börse

Heute werden erstmals die Aktien der neuen Unternehmensgruppe Stellantis an den Börsen in Mailand und Paris gehandelt. Wegen eines Feiertags in den USA steht der Handelsstart an der New Yorker Börse erst am Dienstag an. Hinter Stellantis verbergen sich die fusionierten Autokonzerne Fiat Chrysler und PSA. Gemessen an den Absatzzahlen des zusammengeschlossenen Konzerns ist Stellantis der weltweit viertgrößte Autobauer nach VW, Toyota und General Motors.