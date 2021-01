Positiven Nachrichten aus Amerika und China stehen anhaltende Corona-Sorgen der Anleger gegenüber. Der DAX rappelt sich am Nachmittag etwas auf, muss aber heute auf Impulse aus New York verzichten.

Am Nachmittag sieht es so aus, als könnten die Optimisten zum Wochenstart doch noch das bessere Ende für sich haben. Der DAX behauptet sich nach schwachem Start moderat im Plus und über der Marke von 13.800 Punkten. Allerdings bleiben die Schwankungen überschaubar, zumal von den US-Märkten heute keine Impulse zu erwarten sind. Wegen des "Martin Luther King Day" bleiben die Börsen in New York geschlossen. Der Leitindex Dow Jones hatte am Freitag rund ein halbes Prozent verloren und war bei 30.814 Punkten aus dem Handel gegangen.

Adidas stehen deutlich an der DAX-Spitze und setzten ihre jüngste Erholung fort. Auch Infineon sind nach einem positiven Analystenkommentar von Goldman Sachs gefragt. Schlusslicht ist bisher die Fresenius-Dialysetochter FMC.

Die Karten werden neu gemischt

Rückenwind erhält die Börse von Äußerungen der designierten US-Finanzministerin Janet Yellen. Anders als der unberechenbare Donald Trump setzt die ehemalige Chefin der Notenbank Federal Reserve in der Währungspolitik auf den freien Markt. "Die Vereinigten Staaten streben nicht nach einer schwächeren Währung, um Wettbewerbsvorteile zu erlangen", erklärte Yellen vor dem Kongress.

Das hört man im exportorientierten Deutschland gerne, kehrt doch mit der neuen Administration mehr Verlässlichkeit in die transatlantischen Handelsbeziehungen zurück. Am Mittwoch wird der neue US-Präsident Joe Biden in Washington vereidigt.

Der scheidende US-Präsident Trump hatte immer wieder die Fed wegen der seiner Meinung nach zu hohen Zinsen und des zu starken US-Dollars angegriffen. Zuvor war es in den USA ein ungeschriebenes Gesetz, dass sich die Politik nicht in die Geldpolitik der Notenbanken einmischt. Der Dollar reagiert und zieht gegenüber dem Euro an auf derzeit 1,2072 Dollar, im Tief stand die Gemeinschaftswährung schon bei 1,2057 Dollar.

Das ist der niedrigste Euro-Dollar-Wechselkurs seit Anfang Dezember - und damit eine gute Nachricht für die im DAX schwergewichtete deutsche Exportindustrie. Fällt der Euro zum Dollar, so verbilligt dies deutsche Exporte für Abnehmer aus dem Dollarraum.

China wächst, das ist gut für alle

Gute Nachrichten kamen heute am Morgen auch aus China, wo die Volkswirtschaft trotz Corona-Krise um 2,3 Prozent gewachsen ist. "Alleine die Tatsache, dass das Bruttoinlandsprodukt nicht schrumpft, kann als Erfolg gewertet werden", sagte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank.

"Läuft die chinesische Produktion auf Hochtouren, braucht es Maschinen, die etwa aus Deutschland kommen. Geht es Deutschland wiederum gut, schiebt dies auch die Konjunktur in der gesamten Eurozone an", so der Experte weiter. 2021 traut der dem Riesenreich ein Wachstum von acht Prozent zu.

Neue Lockdown-Ängste

Einer stärkeren Erholung steht derzeit aber die Corona-Lage gegenüber, wo angesichts weiter hoher Zahlen eine Verschärfung der Maßnahmen durch die Politik befürchtet wird. Bund und Länder wollen an diesem Dienstag über die Lage in Deutschland beraten. Ökonomen fürchten, ein solcher "Mega-Lockdown" könnte die deutsche Konjunktur erneut in die Knie zwingen.

Autoindustrie warnt vor Produktions-Lockdown

Die deutsche Autoindustrie warnt vor einem Fertigungsstopp im Kampf gegen hohe Corona-Infektionszahlen. "Bei Autozulieferern und Herstellern gibt es bisher keine Infektionsherde und höchste und umfassende hohe Hygienestandards", sagte die Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, dem "Handelsblatt". Stünde die Automobilfertigung in Deutschland still, würden Produktions- und Lieferketten nicht nur in Europa, sondern sogar weltweit unterbrochen.

Bayer will bei Impfstoffproduktion helfen

Der DAX-Konzern Bayer hat verstärkte Bemühungen bei der Impfstoffproduktion angekündigt. "Wir sind bereit, dafür alle Hebel in Bewegung zu setzen", sagte Konzernchef Werner Baumann der "Welt am Sonntag". Bayer prüfe "intensiv", ob die vereinbarte Kooperation mit dem Tübinger Biotechunternehmen CureVac bei Entwicklung und Bereitstellung eines Impfstoffes auf die Produktion ausgeweitet werden könne.

Audi hält Mehrheit beim China-Joint-Venture

Audi hat erstmals in China die Führung in einem Gemeinschaftsunternehmen mit einem chinesischen Partner. Die Ingolstädter VW-Tochter werde zusammen mit dem Mutterkonzern 60 Prozent der Anteile an dem Joint Venture zur lokalen Produktion von vollelektrischen Audi-Modellen halten, teilte Audi am Montag mit. 55 Prozent der Anteile entfielen auf die Audi AG und fünf Prozent auf den Volkswagen Group China, erläuterte eine Sprecherin. Seinen Sitz werde die neue Firma in Changchun haben, dem Firmensitz von FAW. Von 2024 an sollen in der Volksrepublik verschiedene Audi-Modelle vom Band rollen.

Im vergangenen Jahr hat die Volkswagen-Tochter rund 727.000 Autos auf dem weltgrößten Automarkt verkauft. Audi produziert seine Autos in dem Gemeinschaftsunternehmen FAW-Volkswagen, in dem die Chinesen mit 60 Prozent die Mehrheit haben.

Frankfurter Flughafen auf Niveau von 1984

Der Einbruch des Flugverkehrs durch die Corona-Pandemie hat den Frankfurter Flughafen 2020 im Passagiergeschäft auf das Niveau des Jahres 1984 zurückgeworfen. Das Passagieraufkommen habe mit knapp 18,8 Millionen Fluggästen 73,4 Prozent niedriger gelegen als im Rekordjahr 2019, teilte der Flughafenbetreiber Fraport mit. Auch im neuen Jahr dürfte das Fluggastaufkommen nur 35 bis 45 Prozent des Rekordjahres 2019 erreichen, schätzt Fraport-Chef Stefan Schulte.

Aareal Bank in den roten Zahlen

2020 war auch für die im MDAX notierte Aareal Bank ein Jahr zum Abhaken. Die auf Finanzierungen von Hotels und Büros spezialisierte Bank hat im vergangenen Jahr vorläufigen Zahlen zufolge einen Verlust in zweistelliger Millionenhöhe erlitten. Zur Begründung verwies das Institut auf eine höhere Risikovorsorge für drohende Kreditausfälle.

Stellantis startet an der Börse

Heute werden erstmals die Aktien der neuen Unternehmensgruppe Stellantis an den Börsen in Mailand und Paris gehandelt. Wegen eines Feiertags in den USA steht der Handelsstart an der New Yorker Börse erst am Dienstag an. Hinter Stellantis verbergen sich die fusionierten Autokonzerne Fiat Chrysler und PSA. Gemessen an den Absatzzahlen des zusammengeschlossenen Konzerns ist Stellantis der weltweit viertgrößte Autobauer nach VW, Toyota und General Motors.