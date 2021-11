Fachleute rechnen damit, dass der deutsche Leitindex mit einem Aufschlag in den Handelstag starten wird. Wegen des US-Feiertags Thanksgiving werden die Anleger ohne Orientierung der Wall Street agieren müssen.

Banken und Broker gehen davon aus, dass der DAX im frühen Handel rund ein halbes Prozent zulegen und damit knapp unter der Marke von 16.000 Punkten notieren wird. Zuletzt hatte der DAX in fünf Handelstagen bis zu 3,4 Prozent auf 15.740 Punkte verloren.

Gestern hatte der DAX 0,4 Prozent auf 15.878,39 Punkten eingebüßt. Eine nochmals eingetrübte Stimmung in der deutschen Wirtschaft und die Corona- und Inflationssorgen hatten ihn zeitweise bis unter die Marke von 15.800 Zählern gedrückt. "Die Leute warten ab, welchen Einfluss die neuen Coronavirus-Restriktionen auf das Wachstum im vierten Quartal und im kommenden Jahr haben werden", sagte Nick Nelson, Chef-Anlagestratege für Europa bei der UBS.

Marktanalyst Michael Hewson von CMC Markets UK würde sich nicht wundern, wenn der DAX heute erneut schwächelte. Im Fokus stehe der Umgang der neuen Regierung mit der vierten Pandemiewelle und der daraus resultierenden Notlage im Gesundheitssystem, so Hewson.

In Japan liegt der Nikkei im Verlauf 0,8 Prozent höher bei 29.529 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,4 Prozent und notiert bei 2026 Punkten. Die Börse in Shanghai lag dagegen 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,3 Prozent.

Daimler-Chef Källenius lobt Ampel-Pläne

Daimler-Vorstandschef Ola Källenius hat Pläne der künftigen Berliner Ampel-Koalition zur Elektromobilität begrüßt. "Beim ersten Überfliegen des Koalitionsvertrags gefallen mir drei Zahlen: 15 Millionen Elektroautos, 1 Million Ladepunkte und 80 Prozent Erneuerbare Energien", sagte Källenius. Das seien konkrete Ziele für das Jahr 2030. Diese würde den Wandel der Automobilindustrie unterstützen.

Die Ampel-Parteien hatten zuvor unter anderem angekündigt, dass sie den Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektroautos beschleunigen wollen. Dabei solle der Schwerpunkt auf Schnellladeinfrastruktur gelegt werden, heißt es in dem von SPD, Grünen und FDP vorgelegten Koalitionsvertrag.

Automarkt überwindet Halbleiter-Delle nur langsam

Die Autohersteller können die vom Halbleiter-Mangel verursachte Absatzdelle nach Einschätzung eines Experten nur langsam überwinden. Auf dem deutschen Markt rechnet Ferdinand Dudenhöffer vom privaten Center Automotive Research (CAR) im laufenden Jahr mit einem Absatz von weniger als 2,7 Millionen Fahrzeugen, was ein Rückgang von acht Prozent im Vergleich zum schwachen Jahr 2020 wäre.

Erst in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres sei mit einem kräftigen zweistelligen Wachstum zu rechnen, wenn die Halbleiterkrise und mögliche Verwerfungen der vierten Covid-19-Welle überwunden seien. Dudenhöffer rechnet für das Gesamtjahr 2022 mit einem Wachstum um 10 Prozent auf 3,01 Millionen Einheiten.

Swiss Life will mehr ausschütten

Der Schweizer Lebensversicherer Swiss Life hat sich für den Zeitraum 2022 bis 2024 ehrgeizigere Ziele gesetzt und will seine Eigentümer stärker am Gewinn beteiligen. In den kommenden drei Jahren sollen mehr als 60 Prozent des Reingewinns als Dividende ausgezahlt werden, wie der Konzern mitteilte. Bislang wurde eine Ausschüttungsquote von 50 bis 60 Prozent angepeilt. Zusätzlich soll durch den Rückkauf eigener Aktien eine Milliarde Franken an die Aktionäre fließen.