Die starken Vorgaben der US-Börsen haben das Potenzial, im DAX für einen gelungenen Wochenschluss zu sorgen. Allerdings müssen die anstehenden Bilanzen einiger US-Banken mitspielen.

Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex 0,3 Prozent höher auf 15.770 Punkte. Auf Wochensicht zeichnet sich damit für den DAX ein Gewinn von gut einem Prozent ab. Der DAX hatte gestern 0,2 Prozent fester mit 15.729 Punkten geschlossen.

Damit blieb er knapp unterhalb seines jüngst erreichten höchsten Standes seit Januar 2022. Am Mittwoch hatte der Dax über 15.800 Zählern den höchsten Stand seit Anfang vergangenen Jahres erreicht, war dann aber etwas zurückgefallen.

US-Banken im Fokus

In den Fokus rücken heute die Bilanzen der US-Großbanken JP Morgan, Wells Fargo und Citigroup. Diese dürften nicht nur weitere Aufschlüsse über die Situation der Geldhäuser liefern, sondern läuten traditionell auch den Beginn der US-Berichtssaison ein. Anleger dürften darauf schauen, ob und in welchem Ausmaß die jüngsten Schieflagen von US-Regionalbanken wie der Silicon Valley Bank auch in den Bilanzen der großen Investmenthäuser ihre Spuren hinterlassen haben.

Ferner stehen heute noch die Umsätze des US-Einzelhandels, die US-Industrieproduktion sowie das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan an. Es bleibe zu hoffen, dass die US-Zahlen nicht zu einem Anstieg der Konjunktursorgen beitragen, schreiben die Marktbeobachter der Helaba. "Aber selbst wenn es dazu käme, würden sich die Zinssorgen tendenziell abschwächen, was wiederum dem Aktienmarkt zugutekommt."